Facklig kritik efter besked om pengaregn till Sandviks ägare: "Hoppas att medlemmarna också får lite utdelning"

8,1 miljoner i utdelning till aktieägarna. Samtidigt ska totalt 5 000 tjänster bantas bort under två år. Delar av personalen har dessutom frivilligt gått ner i tid för att spara pengar åt företaget. Både tjänstemannafacket och IF Metall är skeptiska till att så stor del av vinsten försvinner ur företaget.

– Det är otroligt mycket pengar som delas ut. Om man tittar utifrån den osäkerhet som fortfarande är kan man fråga sig om det är rätt nu, säger Tomas Kärnström, ordförande på IF Metall på SMT i Sandviken.