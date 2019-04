Mittmedias nye vd om affären: ”Otroligt skönt att få det här på plats”

Efter att affären godkändes av Konkurrensverket för en vecka sedan, skedde själva förvärvet på onsdagen när 80% av Mittmedias aktier köptes av Bonnier News och resterande 20% av norska lokaltidningskoncernen Amedia.

Bonnier News vd, Anders Eriksson, går nu in som vd även för Mittmedia AB och ersätter därmed den tidigare vd:n Per Bowallius som blir kvar i organisationen under en övergångsperiod.

– Det är otroligt skönt att få det här på plats. Vi har hoppats att det skulle gå så här snabbt, men man är samtidigt luttrad och vet att saker och ting kan dra ut på tiden. Det känns bra att vi kan komma igång med integration och arbete.

Har du tvivlat på att det skulle gå vägen?

– Jag tvivlade inte, men möjligtvis var jag lite orolig för att det skulle kunna dra ut på tiden.

Hur kommer våra läsare märka av affären?

– I dag och den närmaste tiden, inte annat än din artikel. Sen kommer vi sätta en ny strategi och plan som säkert kommer innehålla nya komponenter, men också sådant som är framgångsrikt sedan tidigare, säger han och fortsätter:

– Vi har sagt flera gånger att vi vill lyfta fram och ytterligare stärka de lokala titlarna och varumärkena. Eventuellt blir det på bekostnad av regionala och bredare nyheter. Det är tankar och hypoteser vi har när vi går in i det här strategiarbetet. Vi vill också värna morgontidningsdistributionen och tror att papperstidningen är en viktig kanal.

Affärschef blir Mikael Nestius, vilken är hans bakgrund?

– Mikael Nestius har en lång redaktionell erfarenhet – även från lokaljournalistik. Han har varit ansvarig för både Dagens industri och Bonnier Business Media och gjort det väldigt framgångsrikt. Han har en väldigt stark erfarenhetsbas och profil för att ta det här ansvaret.

Mittmedia har haft det tufft ekonomiskt, hur ska detta vändas?

– Vi har lönsamhet i alla våra titlar och bolag och det behöver vi också i Mittmedia. Vår förmåga att lyckas kommer vara en kombination av att vi måste göra relativt omfattande besparingar initialt. Vi måste se till att spara på rätt ställen där vi också kan hitta synergier med Bonnier News så att påverkan på organisationen och läsare inte blir stor. Vi måste fortsätta den starka digitala utvecklingen och dämpa lite av tappet i print för att få lönsamhet.

När räknar du att Mittmedia går med vinst?

– Vi har förutsatt att leverera vinst nästa år – det betyder att vi måste agera relativt fort.

Kan redaktionerna drabbas av besparingar?

– Det kan inte uteslutas på något sätt, men vi har ju några hypoteser där vi försöker bibehålla ett starkt fokus på vårt innehåll och våra redaktioner. I våra andra titlar så ökar vi ju våra redaktionella resurser och satsningar, inte våldsamt, men vi ökar. Det är ju ett trendbrott mot tidigare.

Vad säger du om Svenska Dagbladets uppgifter om att Bonnier ska ha lagt bud på Stampen Media?

– Tyvärr kan jag inte kommentera det.