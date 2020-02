Familjära sjumannabandet från Gävle spelade in nya skivan hemma – och bytte namn till ett mer lättgooglat

2017 kom första självbetitlade albumet under det internationella men något svårhittade namnet Famí. Sedan i höstas titulerar sig den sju personer starka Gävlegruppen i stället för Fami & The Odd Sons.

– När vi knappt hittade oss själva på streamingtjänster, insåg vi att det var dags att byta, säger Markus Odby, gitarr.

Nytt sen första skivan är också att gruppen bytt trummis till återvändaren Christian Nilsson, som bott många år i Göteborg. De har därtill fått en till gitarrist i Robin Olsson och har nu alltså två.

Nya plattan "Boom Chick" släpps fredag 7 februari. Om Spotify kommer att klassa den som ep eller album är dock inte klart förrän den ligger ute. Musiktjänstens minimum för att en platta ska kallas album är nämligen att den innehåller sju spår på 30 minuter och då räcker inte Gävlegruppens sju låtar på 27 minuter.

– För oss är det ett album i alla fall, poängterar Markus Odby.

Visst finns en stark dragning åt country i Fami & The Odd Sons musik. Men den är uppblandad med medlemmarnas samlade erfarenhet från sjuttieleva andra genrer ovanpå. Därför är det inte helt självklart om de ens drar åt countrypop eller countryrock.

– Jag tycker det är supersvårt att definiera vilken genre vi gör exakt, men jag brukar tagga våra inlägg på sociala medier med "country music" och "rock n roll". Bara country i sig är en så stor term med massor av underkategorier, konstaterar Michaela Odby.

Första singeln "Girls Night Out", som finns ute på Spotify kom till på ett för gruppen nytt sätt under ett sent nattjam hemma hos det äkta paret Markus och Michaela Odby i Sörby. Deras hem påminner passande nog, eftersom Michaela är musiklärare, lite om en musiksal i att det "dräller" massor av instrument där. Det ledde till att Magnus Svensson som är basist jammade gura och då kom ett utkast till riffet i förstasingeln.

– Vilket jag tyckte var jättekul eftersom en gitarr för mig är en bas med för många och tunna strängar, säger Magnus Svensson.

– Det var första gången som ni skrev musiken först och jag texten sen, vi brukar jobba tvärtom, säger Michaela Odby.

Allt utom basen och trummorna (som spelades in på Medborgarskolans lokaler på Blåsåsen) på nya albumet är också inkört i Odbys källare där hemmastudion Mood By Sound ligger.

– Största fördelen med en hemmastudio är att det blir lite mer avslappnat. Prestationsångesten släpper, säger Markus Odby.

– Då kommer även: "jag skulle vilja testa det här", sånt man undviker om man betalar för studiotid, fyller Magnus Svensson på och menar att det rör sig om en ytterst kompetent studio.

Markus Odby har också producerat och mixat, helt enligt gör det själv-princip. Dock så har gruppen tagit hjälp med mastring av Gävlebördige Johan Eckerblad, en ljudnörd som numera bor i Stockholm. Omslag har en annan gammal Gävlekompis gjort: Johan Samuelsson och foton står Frank Werle för (före detta Juhlin).

– Vi har återanvänt folk vi känner kan man säga. Det är väldigt familjärt med mycket släkt och vänner inblandade. Vi behöver våra vänner för att få det att funka, säger Michaela Odby som ju även är kusin med systrarna Fanny Bernkert och Amanda Andersson vilka hon delar sången med.

* Följ Fami & The Odd Sons på Facebook och Instagram.