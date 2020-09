Fångar missnöjda med maten – JO-anmäler anstalten i Gävle efter misstankar om att de fått äta rå kyckling

I anmälan till JO skriver en av de intagna: "När jag sitter och tuggar känner jag att filén är ej tillagad färdig, de knastrar när jag tuggar. Man kan ju bli sjuk så detta får ni ta på största allvar". JO-anmälan har skrivits under av samtliga intagna på två avdelningar.

På anstalten har det i veckan hållits ett möte för att reda ut händelsen.

– Den förklaring som jag har fått är att de har tillagat marinerad kyckling, en billigare produkt där det sprutas in saltlösning i kycklingfiléerna och det ger en annan konsistens, vilket kan uppfattas som att den inte är färdiglagad, säger kriminalinspektör Roger Vidén med ansvar för köket.

Köket på anstalten Gävle har fyra kockar i rullande schema och en köksansvarig.

– Kockarna har en herrans massa år inom både restaurangbranschen och storkök. De gör ungefär 280 måltider per dag fördelat på ungefär 140 klienter. Vi ska servera frukost, lunch, middag och kvällsmål för 46 kronor per dag och intagen. Det ger en kostnad per måltid på cirka 15 kronor, förklarar Roger Vidén.

Kriminalvården ska även tillhandahålla tre kostalternativ; normalkost, anpassad kost av religiösa skäl och vegetarisk kost. Intagna med födoämnesallergi eller som av medicinska skäl har behov av särskild kost ska erbjudas det.

– Det är en utmaning för köket att tillaga en god måltid, framför allt när det finns så många gäster med olika uppfattningar om vad som är gott.

I JO-anmälan framförs även klagomål på att maten alltid serveras kall.

Roger Vidén håller inte med om det.

– En del kan förstås ha den uppfattningen, men det stämmer inte. Maten tillagas på häktet och fraktas sedan i frigolitlådor till anstalten, det tar ungefär tio minuter.

Han berättar att det hålls regelbundna möten mellan kökspersonal och de intagna som är utsedda som avdelningsansvariga. Intagna får då komma med önskemål om förändring av menyn och vad som ska finnas till frukost och kvällsmål. De framför också klagomål på vissa maträtter och på skiftande kvalitet i matlagningen.

– Den kritik som framförs får ofta ett förklarande svar från kökets personal. Men de ger även positiv feedback på det de gillar. Måltiderna är så viktiga för klienterna, det är dagens höjdpunkt, säger Roger Vidén.

– Men det är ändå väldigt ovanligt med JO-anmälningar gällande maten.

Det finns planer på att involvera fångarna i kökets arbetsuppgifter framöver.

– Vi tänker att det kan öka förståelsen för kökspersonalen och de intagna får samtidigt en köksutbildning som de kan ha nytta av när de kommer ut, tillägger Roger Vidén.

Vem som helst som anser sig ha blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet har rätt att göra anmälan till JO. Anstalten i Gävle är nu skyldig att svara JO som utreder anmälan.