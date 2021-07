Festivalen som dödade 90-talet och en mörk "Lilla sjöjungfrun"

"Undine"

Premiär: 23 juli 2021

I rollerna: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree med flera

Regi: Christian Petzold

I en tid när romantisk kärlek ersätts av bekvämt partnerskap kommer tyska "Undine" vältajmat, en modern version av myten om vattennymfen som dödar den älskare som sviker henne.

"Om du lämnar mig måste jag döda dig, det vet du?". Det säger Undine (Paula Beer) när hennes pojkvän försöker göra slut.

I en samtida kontext hade hon fått diagnosen borderline-personlighet, men i den här filmen framstår hennes hängivna kärlek som oemotståndlig. Åtminstone för Cristoph (Franz Rogowski), en yrkesdykare som blir hennes nye pojkvän efter ett slumpartat (?) möte där ett akvarium går sönder.

Undine, en rödlockig föreläsare inom stadsutveckling, bär alltså samma namn som den mytiska vattennymfen som förvandlas till människa när hon blir förälskad. Enligt legenden är det en farlig kärlek: den man som sviker henne är dömd till döden.

Trots sagoförlagan är filmen ingen tysk "Shape of water" utan nästan genomgående realistisk. Tack vare skådespelarna Franz Rogowski och Paula Beer framstår Cristoph och Undines relation som om den är på liv och död. Beer vann följdriktigt Silverbjörnen på Berlins filmfestival för sin prestation.

Urbana 30-plussare som oftast skildras som småtråkiga har transformerats till varelser fyllda av brinnande passion och deras känslomässiga skörhet gör att vi vill se kärleken överleva. Särskilt då Undines ex dyker upp igen och hotar att sabba stämningen.

Plötsligt går också allting åt helvete. Efter en olycka hamnar Cristoph på sjukhus och Undine försvinner. Hennes plötsliga frånvaro förklaras kusligt realistiskt med en tillfällig frilansanställning och ett kortvarigt hyreskontrakt. Förgängligheten skapar också en förnimmelse av att allt kanske varit en elakartad dröm.

Regissören Christian Petzolds inlevelse i det förälskade paret påminner om den österrikiska regissören, Jessica Hausner, som utforskande romantikens destruktiva sidor i "Amour fou" (2014), om en diktare som begick självmord i samma anda som "Den unge Werthers lidanden".

"Undine" utforskar en liknande tematik, även om Petzold verkar ha ett mer blödigt hjärta.

Kristoffer Viita/TT

***

"Woodstock 99: Peace, love and rage"

Premiär: 24 juli 2021 på HBO Nordic

Regi: Garret Price

En present från "boomer"-hippier till den yngre generationen slutade i vitt raseri, upplopp och våldtäkt till ett soundtrack av nu-metal. HBO:s "Woodstock 99: Peace, love and rage" belyser den kaotiska festivalen från alla vinklar.

1999 hade USA lägre arbetslöshet än någonsin och ekonomin gick som tåget. Men maktens hierarkier var tydliga och det fanns ett djupt mörker i den amerikanska folksjälen som ingen riktigt ville se men som verkade kulminera på festivalen Woodstock '99.

Festivalen var förlagd till en gammal militärbas under en värmebölja. Hettan mot asfalten gav hundratals besökare värmeslag, men vattnet kostade 40 kronor flaskan. Bajamajor vältes och publiken badade i bajsvatten (som de trodde var lera). De sexuella övergreppen var vanligt förekommande. Den sista dagen sattes festivalområdet i brand medan Red Hot Chili Peppers spelade en cover på Jimi Hendrix "Fire".

Den löjligt underhållande "Woodstock 99: Peace, love and rage" analyserar tidsandans kultur och ser en koppling mellan festivalen, paranoian kring millenieskiftet och det raseri som 1999 resulterade i skolskjutningen i Columbine. Allt skedde under en period då nu-metal med akter som Kid Rock, Limp Bizkit och Korn tagit över efter den progressiva grungevågen.

Utan kontext vore det lätt att skylla den kaotiska festivalens alla misslyckanden på generationen av unga collegegrabbar som lyssnade på misogyn rapmetal. Musikgenren som i teorin skulle kunnat ena en vit och svart publik, men som i praktiken blev en kommersialiserad subkultur som fångade upp en särskild vit aggression.

Men "Woodstock 99: Peace, love and rage" påminner om att festivalen var en produkt skapad av hippiekapitalisterna från 1969, som arrangerade det första Woodstock. Det nostalgiska skimret har ofta fått olyckor och missöden från originalfestivalen att falla i glömska. Planen var att utnyttja detta även 1999.

Den unga målgruppen kände noll koppling till den gamla tidens musik och ideal. De tolkade istället det tilltänkta mötet över generationsgränserna som opportunistisk "boomer"-narcissism.

"Woodstock 99: Peace, love and rage" lyckas fånga, vrida och vända på ett unikt destruktivt ögonblick i populärkulturhistorien och är väl värd din tid.

Kristoffer Viita/TT

***

"Old"

Premiär: 23 juli 2021

I rollerna: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell med flera.

Regi: M Night Shyamalan

Semesterparadiset blir ett helvete när en familj fastnar på en strand där åldrandet skenar. Idén i twist-mästaren M Night Shyamalans senaste film "Old" är tankeväckande, men går förlorad bland övertydliga hintar.

När det krisande äkta paret Guy (Gael García Bernal) och Prisca (Vicky Krieps) reser till en solig semesterort med sina två barn står det snart klart att något skumt är i görningen. Känslan förstärks när hotellets klämkäcke men uppenbart tvivelaktige chef, spelad av svenske Gustaf Hammarsten, tipsar om en hemlig paradisstrand dit familjen strax därpå beger sig tillsammans med en förväntat brokig skara medresenärer, bland dem en läkare, en rappare, en skönhetsdrottning och minst en person med en mörk hemlighet. Knappt har de hunnit packa upp parasollerna förrän strandens paradisiska fasad börjar rämna. Barnens badkläder sitter plötsligt för tajt. Sanden är full av rostiga bestick. Tiden går fortare. Och med den: åldrandet.

Det är en spännande och för M Night Shyamalan ovanligt rak idé, baserad på en serieroman av Pierre-Oscar Lévy och Frederick Peeters. Särskilt i en tid där just åldrande skys med alla medel. Att ägna sitt liv åt att mota rynkor i grind bara för att få se fasaden krackelera på en kvart, att gå från fem till hormonstinn tonåring på en eftermiddag – vad gör det med en människa?

"Old" har inga svar. I stället slarvas ansatsen bort så fort den börjat bjuda på faktisk spänning. Trots att händelser staplas på varandra känns filmen utdragen. Visst stiger pulsen ibland, någonstans mellan fruktlösa flyktförsök och blodiga strandoperationer, men "aha"-ögonblicken uteblir. Filmens unga skådespelare (Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Alex Wolff) gör dock sitt för att hålla oss på tårna. Detsamma gäller fotot. Där dialogen ofta är onaturligt styltig lyckas fotot, signerat Mike Gioulakis, skapa den sorts subtila spänning som "Sjätte sinnet"-regissören kan bemästra, men som han i "Old" tycks ha valt bort till förmån för övertydliga hintar (för att citera en av de strandade turisterna: "something is going on with time on this beach").

Nedgrävd på stranden hittar barnen – nu vuxna – en anteckningsbok där en tidigare förmodat förolyckad strandbesökare klottrat ner idéer för sci fi-filmer. Det är inte svårt att föreställa sig att M Night Shyamalan äger en liknande lista. Hans problem är knappast att han saknar intresseväckande uppslag (möjligt undantag: "The happening"), utan att förvalta och förverkliga dem. Ibland lyckas han, men "Old" når inte hela vägen fram.

Matilda Källén/TT