Fick permanenta skador efter krogmisshandel – man döms till fängelse

Det hela inträffade på krogen Hits for you i Gävle, då målsäganden, som är en man i 50-årsåldern, blev slagen med ett glas efter att han pratat med gärningsmannens flickvän. Glaset gick sönder när det träffade målsägandens ansikte, och en eller flera glasbitar kom in i ögat vilket orsakat permanenta skador på synen. Mannen har efter händelsen fått genomgå flera operationer.

Mannen som nu dömts för brottet är i 25-årsåldern och enligt honom agerade han i nödvärn, någon som bestrids av vittnesuppgifter som menar att våldet uppstod efter en diskussion mellan männen.

Nu har mannen som utdelade slaget dömts för grov misshandel och våld mot tjänsteman, och påföljden blir fängelse i 1 år och 6 månader.