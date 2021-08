Filippa, 18, är störst på Tiktok i Gästrikland – pratar med unga om psykisk ohälsa

När tidningen mötte Marie Hamed från Sandviken i juni skrev vi till en början att hon var störst på Tiktok i Gästrikland. Det skulle dock visa sig att det fanns några större och allra störst hittills som vi vet, är Filippa Åding, kallad 03filippa, från Gävle. Vi möts hemma hos henne för ett samtal om att vara öppen med vem man är, om tiktok och att finnas där när någon mår dåligt.

Genom videoklipp, som ofta innehåller dans, pratar Filippa om eller svarar på frågor om psykisk ohälsa.

– Jag har själv anorexi och har lidit av psykisk ohälsa. Jag startade med tiktok för att dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter till andra.

Filippa Åding är öppen med sitt eget mående, familjerelationer och att livet inte alltid är perfekt. Hon har exempelvis berättat om hur det är att bo hos fosterfamilj och mötet med socialtjänsten.

Var det självklart att vara så öppen med ditt liv?

– Det var det inte. Det finns många kreatörer som enbart lyfter fram den "putsade fasaden". Jag vill visa hela mitt liv, för att de barn som lever i fosterfamilj, ska känna att det inte är något fel med det. Det är inte barnens fel att föräldrar inte kan ta hand om dem. Detsamma gäller för barn som mår psykiskt dåligt. Oavsett förutsättningar finns det vägar framåt för att lyckas.

Hur är det att vara en förebild?

– För mig är det självklart att alla har olika bakgrund och varit med om olika saker. Men efter att jag publicerade en video där jag pratade negativt om socialtjänsten fick jag en del kommentarer om att det kan leda till att andra inte vågar söka hjälp. Det fick mig att tänka till, där är jag försiktigare nu, att det är min socialsekreterare som inte gjort sitt jobb och inte skylla på hela förvaltningen.

Filippa Åding tycks känna ett ansvar att våga prata om just dessa svåra ämnen och sina upplevelser kopplade till dem. Som offentlig person kan det samtidigt påverka personer i hennes närhet.

– Jag pratar inte om varför jag flyttade till fosterfamilj. Det blir så utpekande mot min familj och släkt. Sen vill jag heller inte att mina problem ska jämföras med andra.

Hon poängterar att även om det är svåra ämnen ger det mycket tillbaka att kunna vara ett stöd för andra.

Tiktok är en sociala medier-plattform för skapande och delning av videor och livesändningar. Den låter användare skapa sådant som musik-, dans-, komedi-, och läppsynkvideor på 15 sekunder. Tiktok är en av de snabbast växande apparna just nu.

I genomsnitt lägger hon två timmar om dagen på tiktok, men det ser väldigt olika ut från dag till dag. Att skapa en enskild video kan ta allt från 3 till 45 minuter, exempelvis beroende på om det är koreografi som behöver tränas in eller ej.

De flesta som följer Filippa är unga tjejer i åldrarna 10–15 år. Det finns några äldre också omkring 30 år, men inga "mammor och pappor", som Filippa kallar äldre personer. Hon tvekar kring orsaken men tänker att det är framförallt barn i den åldern som kan relatera till innehållet och känner igen sig i hennes berättelser.

Hur blir man stor på tiktok?

– Fundera över vad är du intresserad av. Hade jag haft en sportkanal hade det varit dötrist, jag kan inget om det. Gör vad du gillar så kommer det gå bra.

Nu har jag fler följare än vad det bor människor i Gävle.

Hur är det att, förmodligen, vara störst på tiktok i Gästrikland?

– Helt sinnessjukt, känns så mäktigt att jag som 18-åring är störst. Nu har jag fler följare än vad det bor människor i Gävle. Så tacksam att jag kan nå ut till så många människor och finnas där för dem.

Vi pratar om vad som kommer hända vid 100 000 följare (vilket hon sedan uppnådde strax efter intervjun).

– Om jag ens får det? Har ingen aning om vad jag ska göra. Får fråga följarna, så får de bestämma. Det är ju tack vare dem.

Framåt drömmer hon om att starta en organisation eller företag för att utveckla sitt driv att hjälpa andra. Första steget mot den är redan taget.

NAIAH, en akronym för "Never alone I am here" är idag ett instagram-konto som hon startade själv och idag driver tillsammans med några andra kreatörer. Där kan barn och unga höra av sig om de behöver någon att prata med. Det finns planer på att i framtiden lansera det som en app där barn anonymt kan berätta om sina upplevelser av psykisk ohälsa.

Vad är tanken bakom?

– Att det finns hjälp att få. Många barn vet fortfarande inte att Bris, Bup eller första linjen finns. Dessutom är det många som inte vill skriva med någon de inte känner eller har förtroende för, om jag då kan berätta för mina följare att det finns hjälp att få kan det vara ett första steg på vägen.

– Vet vi inte vad vi ska svara hänvisar vi alltid vidare till Bris och i profilen till kontot har vi numret till dem.

Bredvid Filippa under intervjun sitter vännen Emma Lindgren.

Hur är det att vara vän med en influenser?

– Det känns jättekonstigt att säga. Jag skapade inte mitt första intryck av dig på din offentliga person, säger hon och tittar mot Filippa.

– Är jag lik mig själv på tiktok, frågar Filippa.

– Ja, men i verkligheten är du mer flummig, svarar Emma Lindgren med ett skratt. På tiktok gör du det du verkligen kan, att sätta ord på känslor kring psykisk ohälsa.

Vad är målet framåt för dig Filippa?

– Jag strävar efter mer och mer följare. Inte för mängden i sig utan för att kunna nå ut till så många som möjligt.

Hur har responsen från följarna sett ut?

– Folk har skrivit och berättat att jag räddat dem, men det är svårt att ta in. Hur kan mina tiktoks hjälpa någon från att ta självmord?

För ett år sedan anordnade Filippa en träff med barn som på olika sätt mådde dåligt som hade hört av sig till henne. Hon minns, och tänker ofta på, vad en av föräldrarna sa till henne.

– "Det är första gången min dotter sagt att hon längtat till något".

Efter intervjun ser jag att Filippa hade skickat ett meddelande precis innan jag anlände. "En kompis kommer sitta med för att jag tycker sånt här här superläskigt. Är det okej?". Den nervositeten var som bortblåst under samtalet. Jag möttes av energi, och en ambition att finns där för andra. Både för de som sitter bredvid en i trädgården, och för dem hon möter digitalt.

* Följ Filippa på Tiktok och Instagram.