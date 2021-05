Filmkollen: Alexander Skarsgård med när Godzilla fightas mot King Kong

"Godzilla vs Kong"

I rollerna: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall med flera.

Regi: Adam Wingard

I begynnelsen av den här filmserien, som väcktes till liv med den rätt sega "Godzilla" 2014, jobbade filmskaparna med klassisk skräckfilms-teasning. Ni vet, det finns ett monster men länge kan man bara ana det. Någon skeptiker ifrågasätter dess existens, bara för att få skallen avbiten när det äntligen gör entré.

Bristen på monster innebar ofta ett förfärligt trist fokus på mänskliga problem. Minns Kyle Chandlers plågade pappauppsyn i "Godzilla II: King of the monsters". En god nyhet i den här filmen är att just plågad pappauppsyn är minimerad till två scener och att andel monster per minut är större än någonsin.

Vid det här laget känner publiken naturligtvis också både Godzilla och King Kong – och de presenteras mer pang på. Så långt är allt väl i Monsterverse, som tuffat på med målet att låta sina två stora stjärnor få göra mos inte bara av stadskärnor med alldeles för välfungerande infrastruktur för att få stå orörda. Nej det stora eventet här är förstås att få se kombattanterna slåss mot varandra.

I ena ringhörnan alltså: Det ikoniska japanska monstret med en stabil aura av atombombsångest och storskalig konspiration.

I den andra: En apbjässe som enligt den här filmen "vägrar vika ned sig" men som har ett stort, pulserande hjärta som vi ju vet alltid har plats för en ung, oskyldig flicka.

Resten av filmen är tyvärr bara total röra. Det är visserligen ganska festligt att se Alexander Skarsgårds forskare resa till jordens inre för att leta efter en spännande kraftkälla. (Man hade ju kunnat tro att typ extrem värme skulle kunna vara ett problem just i jordens inre, men nej.) Millie Bobby Browns rollfigur börjar lyssna på en Godzilla-intresserad poddare av typen som får världens alla foliehattar att aldrig någonsin acceptera slumpen som en möjlighet. Tillsammans upptäcker de hemligheter i det multinationella tech-bolaget Apex, som också pressas in i den högteknologiska handlingen. Det är utmattande.

Fler filmer lär det dock bli i serien. Den lukrativa kinesiska marknaden kan uppenbarligen inte få nog (och den konspiratoriskt lagda kan ju få för sig att det har att göra med att Hongkong blir jämnat till marken i den här filmen men det kan ju vara en slump. Eller hur det nu var med den saken.)

Miranda Sigander/TT

***

"Tove"

I rollerna: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney med flera.

Regi: Zaida Bergroth

Det finns ett uttryck på finska – pakkoruotsi – som betyder ”tvångssvenska”. Det används i politiska kampanjer för att slopa kravet på att finskspråkiga finländare ska lära sig svenska i skolan. Kampanjsymbolen är en figur som slänger bokstaven Å – som inte används i finskt skriftspråk – i en papperskorg.

Det ökade motståndet mot svenskan (som är modersmål för fem procent av Finlands befolkning) har också märkts i den finska filmen. När kompositören Jean Sibelius och konstnären Helen Schjerfbecks liv filmatiserades på 2000-talet, talade dessa finlandssvenska ikoner plötsligt finska. I en film om det legendariska proggskivbolaget Love Records från 2016 pratade man till och med finska på den anrika svenskspråkiga dagstidningen Hufvudstadsbladets redaktion.

Bakom denna historierevisionism stod en rädsla för att skrämma bort 95 procent av befolkningen – men det går inte att komma ifrån att den finska biopubliken utan problem kan läsa textremsor i Hollywoodfilmer.

I ljuset av den debatten känns det nästan som en rebellhandling när Tove Jansson (spelad av Alma Pöysti) låter undslippa att hon avskyr att tala finska, i Zaida Bergroths film ”Tove”. I berättelsen om Janssons tillvaro i efterkrigstidens Helsingfors får finlandssvenskan klinga klart i alla tonarter.

I filmen möter vi en 31-årig livsnjutare som dansar sig igenom nätterna, men som också har svåra grubblerier om sitt konstnärskap. Hon säljer inga tavlor och får inga stipendier, och krumelurerna i skrivbordslådan – de som ska bli Snusmumriken, Mårran och alla andra älskade muminfigurer – vågar hon inte ta på allvar, eftersom pappa skulptören inte tycker att de är konst.

Mitt i denna kreativa kris klyvs hennes hjärta mitt itu, när hon förälskar sig i teaterregissören och överklassflickan Vivica Bandler (Krista Kosonen) samtidigt som hon har en relation med den åländske politikern Atos Wirtanen (Shanti Roney). Hon måste hitta sig själv, både i kärleken och i konsten.

Filmen har en visuell lågmäldhet, ett gråmjukt inomhusljus (signerat ”Apflickorna”-fotografen Linda Wassberg) som gör filmen mindre inställsam än det klassiska idolporträtt som de flesta biografiska filmer tecknar. Berättelsen lutar sig mer mot stämningar och sinnestillstånd än något tydligt dramatiskt driv – som ett stycke impressionistisk musik, med tydligt finlandssvensk melodi.

Karin Svensson/TT

***

"Cruella"

Visas på biografer samt på Disney plus via Premier access.

I rollerna: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong med flera

Regi: Craig Gillespie

Vurmen för att ge minnesvärda rollfigurer en saftig bakgrundshistoria börjar snart bli en lite tradig trend. Men med det sagt så är det ändå småkul av Disney att ta den klassiska filmskurken (som tidigare har förkroppsligats av Glenn Close) med förkärlek för hundpäls och ge henne lite mer kött och blod.

I "Cruella" är hon ung och moderlös och växer upp med två lika unga ficktjuvar. Hennes riktiga namn är Estella och hon har designerdrömmar i ett 70-tals-London som bubblar av punkigt mode, glamrock och normbrytande ikoner. Det är förstås tacksamt för den alltid sevärda Emma Stone att porträttera vår (anti)hjältinna som en Vivienne Westwood-liknande modejoker, som utmanar den sittande drottningen på tronen.

Eller, Baronessan, ska det vara. Modeoraklet för eliten, och Estellas nemesis, spelas av Emma Thompson, som gör det som Emma Thompson är absolut bäst på: spelar en snipig och läskig kvinna, som inte tänker ge upp anseende och makt i första taget.

"Cruella" är en "Djävulen bär Prada" korsat med "Star wars" (jo, faktiskt) och valfri hämndsaga, kryddad med ett ständigt pågående soundtrack med tidstypiska låtar. Nina Simones "Feeling good" dyker upp i precis rätt stund, liksom förstås Blondie, Rolling Stones och The Clash.

De första 30 minuterna glider fram fint och historien om hur Estella tar sig fram med småfiffel och större kupper är charmigt kul. Svårare blir det för filmen att riktigt få ihop hennes inre strid – ska hon vara snälla Estella och smälta in, som hon lovat sin mamma? Eller ska hon följa stigen som verkar leda till hennes öde – att bli Cruella, en snillrik och originell onding?

Det här är ju ett klassiskt filmdilemma för rollfigurer med identitetskriser. Men även för publiken som kan hamna i konflikt med sina sympatier; hur ond är Cruella, egentligen? En underdog-hämnare är ju lätt att heja på. Men en psykopat? Filmskaparna verkar osäkra själva och trevar sig fram och tappar den dramatiska bollen någonstans halvvägs, men kör på med fräsigt tonsatta montage av, visserligen estetiskt tilltalande, men ändå – fluff.

Två timmar och tretton minuter av detta är för mycket – några darlingar borde ha offrats. Och då åsyftas inte de väna dalmatinerälskarna Anita och Roger. De som så småningom ska bli paret Darling dyker förstås också upp i berättelsens marginaler.

Miranda Sigander/TT