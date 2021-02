Filmkollen: Annorlunda hemsökt hus-skräck

"Relic"

I rollerna: Robyn Nevin, Emily Mortimer, Bella Heathcote

Regi: Natalie Erika James

Australiska "Relic" hade världspremiär vid förra årets Sundance-festival och blev en av de mest omtalade filmerna där. Det är förståeligt. Det är en mycket sevärd skräckfilm – en "hemsökt hus"-skräckfilm, men en mycket annorlunda sådan.

Debuterande regissören Natalie Erika James är inte ute efter att rada upp chockeffekter. Hennes mål är att skapa en krypande känsla av olust, samtidigt som hon vill att vi ska lära känna och känna med de tre huvudpersonerna. Det är också en film om skräcken för att bli dement och omgivningens skräck inför att se en kär släkting bli dement.

Den åldrade Edna bor ensam i ett isolerat hus utanför Melbourne. En dag är hon försvunnen. Dottern Kay och dotterdottern Sam åker för att undersöka vad som hänt. De hittar inte Edna, men det finns mycket i huset som tyder på att något är fel. En morgon står Edna barfota och smutsig i köket och kokar te. "Var har du varit", undrar Kay och får svaret "jag gick väl ut". Har mamman börjat bli dement? Eller finns det någonting i huset som hon har blivit besatt av? Varifrån kommer de mystiska ljuden? Finns det något i väggarna?

Frågorna är många och inte alla får något svar. James berättar lugnt och metodiskt, det finns ett par läskigheter som man hoppar till av under den första timmen, men huvudsaken för henne är att skapa den krypande stämning som under den sista halvtimmen förbyts i raka motsatsen, där det verkar som att det ensliga, ruttnade huset har blivit ett levande väsen. Det var länge sedan jag som filmtittare kände en så klaustrofobisk stämning som när Sam (Bella Heathcote) råkar hamna i en labyrint av korridorer som hela tiden verkar ändra utseende och bli allt mindre.

I en film som i princip bara har tre skådespelare hänger mycket på att dessa tre fungerar. Och någonting bättre än den här trion kan jag inte föreställa mig. Robyn Nevin som den gamla kvinnan som plötsligt exploderar i ilska och våld, Emily Mortimer som dottern som med sorg i ögonen ser moderns förändring, och Bella Heathcote som dotterdottern som försöker förstå.

Att "Relic" är en debutfilm är svårt att förstå. Det ska bli mycket intressant att följa den här unga regissören i fortsättningen.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Tribes of Europa"

Visas på Netflix

I rollerna: Emilio Sakraya, Henriette Confurius, David Ali Rashed med flera

Regi: Philip Koch och Florian Baxmeyer

"Tribes of Europa" utspelas i en estetiskt eklektisk framtid, där nationalstaterna har brutit samman. Folk lever utspridda i stammar med tillhörande image i en skala som spänner från "medeltida" till "Mad Max".

I gröna-vågen-stammen Origines lever man av naturen och klär sig gärna i gycklarmantel och cowboyhatt. Efter den mystiska globala blackouten 2029 håller sig de flesta på sin kant. Förutom krigarstammen Crows, som är på blodigt och expansivt humör.

Det ska inte minst Origines-syskonen Liv, Kiano och Elja bli varse. När ett högteknologiskt flygplan kraschlandar i deras skog och en mystisk svart kub hamnar i Eljas händer får crow-krigarna upp vittringen. En folkrensning senare är syskonen spridda för vinden.

"Tribes of Europa" är en inte särskilt subtil kritik av brexit (här finns också ett vagt men tydligen mycket farligt "hot från öst" som lurar). Skaparen Philip Koch har nog kollat en del på "Game of thrones" när han knåpade ihop historien samt helt oblygt låtit sig inspireras av "The hunger games" till systern Livs story, valfritt Steven Spielberg-äventyr till lillebror Eljas och lite olika 1980-tals sci-fi-klassiker till storebrorsan Kianos öde.

Alla uppför sig ologiskt, inget känns riktigt på djupet och klumpiga repliker är mer regel än undantag. Inte minst de onda crows svarta ögonsminkning är distraherande, det går inte att sluta tänka på hur dessa stenhårda krigare med kamikaze-inställning till livet alltså står med en sminksvamp varje morgon för att fixa den rätta mördarmaskinslooken.

Det är kort sagt svårt att ta den här kitschiga europuddingen på allvar.

Men om man inte tar den på allvar då? Jo, då kan man ha riktigt kul när man tittar – och det blir nästan märkligt svårt att sluta. Produktionen känns mycket påkostad och fotot är snyggt. Och man vill ju ändå se vad som händer när den superonda crow-lorden Varvara och hennes manliga sexslavar går på bdsm-klubb. Man vill veta vad den åtråvärda högteknologiska kuben egentligen är för något och ju mer man får se av det ödelagda Europa, desto mer nyfiken blir man denna fragmentiserade värld.

De sex avsnitten segar tyvärr i vissa delar, vilket känns provocerande när så mycket återstår att få veta när serien är slut. Man har som tittare bara precis börjat bry sig om syskontrion på riktigt vid det laget så det gäller nog för Netflix att smida snabbt för att publiken inte ska tappa intresset.

Miranda Sigander/TT

***

"Självporträtt"

Medverkande: Lene Marie Fossen

Regi: Espen Wallin, Katja Høgset, Margreth Olin

Norska Lene Marie Fossen har haft anorexia sedan hon var tio år. I början av den här dokumentären är hon 28 år och fortfarande svårt sjuk. Hon säger att hon som liten ville stoppa tiden och inte bli vuxen. Hon har heller aldrig kommit in i puberteten och har en barnlik framtoning, bor hemma och är ruskigt ensam.

Men det finns en sak som hon älskar och det är att fotografera. På den grekiska ön Chios, dit hon återkommer på semester med sin mamma, tar hon imponerande porträtt av den åldrande lokalbefolkningen. Även syriska barn som precis har landat på ön i gummibåtar blir fotograferade av Lene Marie Fossens känsliga kamera. Men allra mest slående är de Caravaggio-inspirerade bilder som hon tar av sig själv, delvis avklädd i ett metaforiskt nedgånget och övergivet gammalt leprasjukhus på ön. Fotosessionerna dokumenteras av filmarna till "Självporträtt" på ett intimt men ändå inte för närgånget sätt, vilket är betecknande för filmen i stort.

Lene Marie Fossen beskriver det som att hon har en "naziregim" i kroppen, som begränsar henne. Men fotograferandet ger henne matlust. Och det går riktigt bra för henne, med utställningar och lovord från inte minst den etablerade norska fotografen Morten Krogvold.

Att framgångarna med fotograferandet ska rädda Lene Marie Fossen är förstås vad man sitter och hoppas på. Förmodligen är detta också vad filmskaparna Espen Wallin, Katja Høgset och Margreth Olin kanske har sett framför sig. De följer henne under sju år och det blir en gripande upplevelse och en riktigt stark övning i att hantera så många olika känslor på samma gång.

Men det blir inget lyckligt slut och Lene Marie Fossens hårt prövade föräldrar får i stället begrava sin dotter 2019 efter att ha kämpat mot hennes vidriga sjukdom i 22 år.

Lene Marie Fossen pratar ofta i filmen om "skönheten i smärtan", och ur ett konstnärligt perspektiv förstår man vad hon menar. Hennes bilder är nästan outhärdliga men också vackra och oförglömliga.

För alla som inte på djupet förstår vad anorexia är blir det däremot svårare att riktigt begripa – men den här filmen gör ändå en pedagogisk insats och bidrar med viktiga slutsatser som alla som är intresserade av den här dödliga problematiken borde ta del av.

Miranda Sigander/TT