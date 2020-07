Filmkollen: Apatow på autopilot

"The king of Staten Island"

I rollerna: Pete Davidson, Bel Powley, Ricky Velez med flera.

Regi: Judd Apatow

24-årige Scott bor hemma i sin mammas källare i New Yorks mest hånade stadsdel. Förutom rapgruppen Wu-Tang Clan har Staten Island inte mycket att komma med förutom ett rykte som en tråkig, skabbig plats som aldrig kommer bli hippt eller gentrifieras. Scotts pappa var brandman och dog på jobbet när Scott var sju år. Följdriktigt är Scott "fucked up" och har typ "ångest", samt Crohns sjukdom. Så han röker gräs varje dag med sina puckade kompisar, ligger med sin tjejkompis (men vill inte bli ihop) och verkar sakna ambitioner i livet utöver att jobba som tatuerare. Tyvärr liknar hans tatueringar missbildat barnklotter.

Kan Scott styra upp sin skit? Borde du bry dig? Kanske om du är ett fan av Pete Davidsons karismatiska "jag har inte koll på nåt"-aura, och filmen är delvis baserad på komikerns eget liv. Utöver att ständigt figurera i skvallerpressen med sin psykiska ohälsa var Davidsons pappa också brandman som dog under räddningsarbetet vid elfte september-dåden, en detalj som utlämnats i den här handlingen.

En dag försöker Scott tatuera en nioåring, mest som en kul grej. Men överträdelsen leder till en rejäl avhyvling från pappan Ray (Bill Burr i valrossmustasch), som i sin tur leder till att han och Scotts mamma Margie (Marisa Tomei) börjar träffas. Scotts syster har precis flyttat hemifrån för att gå på college och han ser plötsligt hur familjen han haft går vidare. Dags att växa upp tänker du? Nej dags att sabotera mammas förhållande, tänker Scott.

"The King of Staten Island" rullar på i ett makligt tempo och presenterar ett persongalleri av hyggliga lågliv som är kul att spendera ett par timmar tillsammans med. Även om jag aldrig vill se dem igen. Judd Apatow som står för regin verkar gå lite på autopilot. Kanske har han haft svårt att låta Pete Davidson stå på egna ben. Filmen vill hjälpa Scott att komma över sin depression, sin döda pappa och våga öppna sig för kärleken, men han spelar ofta biroll till sina stenade kompisar. Apatows förmåga att bygga romcoms med okonventionella familjer är väldokumenterad ("På Smällen" och "Funny People" hör till höjdpunkterna) men även sidohistorien med en medelålders romans gör att Scott nästan glöms bort i sin egen film.

Kristoffer Viita/TT

***

"Cursed"

Visas på: Netflix

Regi: Jon East, Daniel Nettheim, Zetna Fuentes, Sarah O´Gorman.

Medverkande: Katherine Langford, Gustaf Skarsgård, Devon Terrell, Shalom Brune-Franklin, Peter Mullan, Lily Newmark, Polly Walker med flera.

Hur många filmer och tv-serier har det gjorts om myterna kring kung Artur, svärdet Excalibur och riddarna av runda bordet? Myriader, känns det som. Få har varit minnesvärda. John Boormans ”Excalibur” är den bästa, jag hyser en viss svaghet för den barnförbjudna versionen av Antoine Fuquas ”King Arthur”. Och ”Monty Python and the holy grail”, med den något udda svenska titeln ”Monty Pythons galna värld”, har självfallet gjort att det är svårt att se en seriös film på ämnet utan att börja fnissa.

Det finns ett meningsutbyte i Monty Python-filmen om ”strange women lying in ponds dealing out swords”, och den här tv-serien tar avstamp i myten om "Damen i sjön", som räckte upp Excalibur ur vattnet. Kvinnan som ska bli "The lady of the lake" är en tonårstjej som heter Nimue (Kathrine Langford) och som är en fej, ett folkslag som bekämpas både av kungligheter och av ett mordiskt prästerskap.

När hennes by överfalls av prästerskapet får Nimue svärdet av sin mor och blir ombedd att ta det till Merlin (Gustaf Skarsgård). Nimues färd för att hitta den mytomspunne trollkarlen Merlin blir farofylld, hennes fiender menar att hon är en häxa, och hon möter karaktärer som Artur, Morgana, Gawain, Lancelot – alla kända från Artur-myterna.

Liksom så mycket annat filmiskt i dagens populärkultur bygger ”Cursed” på en grafisk roman av Frank Miller. Jag har inte läst den, men har svårt att föreställa mig att den är så förvirrad som tv-serien är. Vi slängs fram och tillbaka mellan olika platser utan att få någon som helst uppfattning om hur nära varandra de ligger, händelser rapporteras så snabbt att man undrar om någon har haft en mobiltelefon gömd i fickan, och karaktärer dyker hux flux upp i en scen utan att det förklaras hur de kommit dit.

”Cursed” vill vara ”Game of thrones”, men blir bara ”GoT light”, med lite inslag av ”Vikings” och med figurer som ibland ser ut som om de har rymt från kantinen i den första ”Star wars”. Det finns en udda mix av realism och fantasy som inte fungerar – och om någon undrar över likheter med ”GoT” så finns här inget naket och bara en mycket diskret sexscen, men däremot en stor mängd sprutande blod och avhuggna händer, huvuden och annat. Klart barnförbjudet, med andra ord.

Men det är inget fel på skådespeleriet. Katherine Langford, känd från ”Tretton skäl varför”, spelar Nimue och gör det med viss pondus. Gustaf Skarsgård är Merlin och han har uppenbarligen haft mycket roligt med denna, här helt utflippade, karaktär. Och en serie som har Peter Mullan som bad guy – han spelar en fanatisk präst – kan ju inte vara helt usel.

Slutet är öppet och en säsong två lär väl komma. Det får det gärna göra, fast jag tvivlar på att jag kommer att vara med på tåget då.

Gunnar Rehlin / TT

***

"The Rental"

I rollerna: Dan Stevens, Alison Brie, Jeremy Allen White, med flera.

Regi: Dave Franco

Att hyra någon annans hem har verkat dumdristigt sedan Liam Neeson 2008 spelade farsan till dottern som blev "Taken" i en semesterlägenhet i Paris.

I "The rental" gör två par misstaget igen. Charlie (Dan Stevens) har ett välbetalt kontorsjobb och är ihop med hurtiga Michelle (Alison Brie). Men Charlie har också en lite för myspysig arbetsrelation till Mina, som dessutom råkar vara ihop med hans app-taxi-körande brorsa Josh. Tillsammans hyr de fyra ett hus vid kusten, med jacuzzi och allt, för en helg av avslappning, ecstasy och vandring.

De lyckas förstås klanta sig redan innan de blir föremål för anonyma sadister.

När Charlie och Mina blir ensamma en kväll leder det ena till det andra. Michelle anar inget förrän det uppdagas att hennes kille har en historia som player. Snart upptäcker också Charlie och Mina att huset har installerat kameror i duschen. Vem är det som övervakar dem och varför? Frågorna hänger kvar i luften efter filmens eftertexter och det är inte en spoiler utan ren konsumentupplysning. Öppna slut kan förstås vara konstnärligt intressanta om de lämnar någonting för publiken att spekulera kring. Men nej. Dave (lillebror till James) Franco ger inte publiken så mycket som en ledtråd. Allt detta är förstås sekundärt då "The rental" saknar de två viktigaste bitarna för en lyckad heminvasionsthriller: spektakulära mord (här upprepas hammare i skallen och sen är det godnatt) och läskiga masker. I stället för lamm och vargmasker (som i "You're next") eller uttryckslösa clownansikten ("The purge") har de maskerade mördarna i "The rental" någon form av generiskt gubbplyte i gummi som varken skrämmer eller utmanar.

Det enda som slaktas ordentligt i "The rental" är slutet. Det kommer provocerande abrupt, som om jag väntat på att något ska hända i 90 minuter när det plötsligt redan är över. Jag antar att just den delen är lite som på semester.

Kristoffer Viita/TT