Filmkollen: "Big bang theory"-favoriten spelar charmig flygvärdinna

"The Flight attendant"

Visas på HBO Nordic

I rollerna: Kaley Cuoco, Zosia Mamet, Rosie Perez med flera

Regi: Susanna Fogel med flera

Den lätt alkoholiserade flygvärdinnan Cassie vaknar upp med minnesluckor på ett lyxhotell i Bangkok efter en blöt dejtkväll med en snygg passagerare. Bredvid henne i sängen ligger dejten – väldigt död och mycket blodig. Cassie drabbas av panik, ett tag funderar hon rentav på om det är hon som har gjort sig skyldig till mordet. "Men jag är ju mer en vara-naken-på-fyllan-typ av fullis, snarare än en våldsam", resonerar hon sedan, försöker dölja sina spår och med hjärtat i halsgropen hinna tillbaka till flygplatsen och gå vidare i livet.

FBI börjar dock utreda dödsfallet och Cassie hamnar snabbt i fokus. Även andra mystiska personer verkar vara ute efter henne, samtidigt som den döde – och paradoxalt nog fortfarande väldigt charmige – killen i en absurd twist gör sig påmind och tar ganska stor plats i hennes alltmer sköra psyke. De snygga förtexterna antyder ett hitchcockskt släktskap i dramatiken och snart kämpar Cassie mycket riktigt i en klassisk "fel person på fel plats"-gåta, där en av hennes största fiender är hon själv.

Komediennen Kaley Cuoco, mest känd från långköraren "Big bang theory", är medproducent till den här serien och tar på ett imponerande sätt kommandot över rollen som "den heta flygvärdinnan". Cuoco är söt som socker, känns som en värdig arvtagare till Goldie Hawn och gör sin Cassie till en tragikomisk och trovärdig figur som det blir lätt att heja på. Cassie flippar ofta ut och är ganska jobbig (människor med galopperande missbruk är ju det) men någonstans gillar man henne hela tiden. Zosia Mamet ("Girls") är en underbart kärv motvikt i rollen som advokaten Annie, som tappert försöker hindra den kaskad av misstag som hennes kompis Cassie envisas med göra sig skyldig till.

Med reservation för att serien kan kraschlanda, då endast fyra av åtta avsnitt gjorts tillgängliga för recension, så känns åtminstone de första 50 procenten av "The Flight attendant" som lättsamt kul och sevärda. Speciellt de två första avsnitten, regisserade av Susanna Fogel (som har skrivit "Booksmart" och "The spy who dumped me"), glider ned lika snabbt och lätt som en miniflaska sprit före landning.

Miranda Sigander/TT

***

"Hillbilly elegy"

Visas på Netflix

I rollerna: Gabriel Basso, Amy Adams, Glenn Close med flera

Regi: Ron Howard

Visst är det irriterande med filmer som redan innan de ens blivit gjorda utmålas som givna Oscarskandidater eller som allmänt predestinerade att vinna en massa priser? Den där sortens filmer som får regissörer och skådespelare att helt flippa ut för att göra "något mycket seriöst och vissa hur duktiga vi är".

"Hillbilly elegy" är en sådan film. Den bygger på en bok från 2016, där författaren JD Vance berättade om sin uppväxt i Appalacherna, det så kallade rostbältet, i nordöstra USA.

Det var en fattig tillvaro bland det som föraktfullt ibland kallas "white trash", det vill säga "vitt skräp". Vance hade en mamma som var drogberoende och en mormor som var alkoholist, men han lyckades ta sig ända till Yale-universitetet och en juristexamen. När boken kom såg många den som ett försvar för de många Trump-anhängare som bor i Appalacherna.

I Ron Howards film har Vance fått en möjlighet att få anställning på ett stort företag. Han måste infinna sig för en morgontidig intervju. Men dagen innan får han veta att modern tagit en överdos. Han kör hem för att försöka göra någonting, samtidigt som vi i tillbakablickar får nerslag i uppväxten och möter en mängd olika personer. Och hela tiden med frågan i bakgrunden: ska han hinna tillbaka till sin intervju?

Howard har helt strukit de politiska undertoner som uppenbarligen finns i boken. Han vill i stället berätta om de olika personerna i den här fattiga bygden, men han lyckas inte med att göra det. Det känns som att han har låtit sin eminenta skara skådespelare löpa amok. Glenn Close spelar mormodern, Amy Adams spelar mamman och båda agerar hela tiden på gränsen till överspel. Det går inte att ta dem på allvar. Miljöskildringen känns autentisk, men vad gör det när dessa miljöer befolkas av klichéer som spottar och fräser och grälar och som vi som åskådare inte kan ta till oss.

Vance spelas av Gabriel Basso, som är så nertonad att han heller inte gör något intryck. Den som känns mest genuin är Haley Bennett som spelar huvudpersonens syster. Henne hade vi gärna sett mer av.

Bli trots allt inte förvånade om Close och Adams blir Oscarsnominerade. Ibland lönar sig sådana här spekulationer.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Den längsta dagen"

I rollerna: Ville Virtanen, Asko Sarkola, Bianca Kronlöf med flera.

Regi: Jonas Selberg Augustsén

"Den längsta dagen". Är inte det den där gamla stjärnspäckade svartvita krigsfilmen om invasionen av Normandie? Jovisst, men det är nu också ett svenskt, finskspråkigt, drama om några människoöden under årets längsta dag – den midsommarafton långt uppe i norr då solen aldrig går ner.

Skriven och regisserad av Jonas Selberg Augustsén ("Sophelikoptern") och med många relativt okända skådespelare i rollerna (Bianca Kronlöf syns i en större roll och Göran Forsmark har en liten biroll, en av de sista roller han gjorde), är "Den längsta dagen" ett långsamt och mestadels dystert drama om förhoppningar, längtan och besvikelser. Då och då med välkomna inslag av en förlösande svart humor. Det finns en effektiv och tilltalande stämning rakt igenom, som gör att jag med intresse ser filmen, även om det aldrig känns som att man kommer rollfigurerna riktigt nära.

En lastbilschaufför kör sin sista runda före pensioneringen. På väg hem till sin sängliggande hustru och sina barn säger han adjö till de många kvinnor han har haft förhållanden med. En kommunanställd kvinna blir hånad av sina kollegor för att den viltbro hon har initierat har blivit en flopp. En kvinna som är skogsaktivist blir trakasserad av skogshuggare. En alltmer frustrerad affärsföreståndare väntar på den rulltrappa han har beställt och försöker hindra kunder från att ramla ner i det hål där trappan ska byggas in. Ett gäng gamlingar sitter på en parkbänk, dricker öl och yttrar förnumstigheter. En ung flicka råkar ut för en olycka i skogen.

För ett antal år sedan kom en rad filmer där det berättades om ett antal människoöden som förr eller senare på något sätt mötte eller påverkade varandra – "Magnolia", "Hawaii Oslo", "Short cuts" (att lastbilschaufförens hund heter Atman, är det en liten hyllning till "Short cuts"-regissören Robert Altman?). Ett tag känns det som om "Den längsta dagen" är på väg dit, men det blir inte lika påtagligt som i de förut nämnda filmerna. Att de flesta av rollfigurerna möts på samma midsommarfest räknas inte.

Jag tycker om den här filmen och dess långsamma, stundtals hypnotiska berättande. Den är opretentiös och vemodig och samtidigt hoppfull och med en positiv människosyn.

Gunnar Rehlin/TT