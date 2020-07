Filmkollen: Charmigt plastig nostalgi

"Valley girl"

Visas på Viaplay

I rollerna: Jessica Rothe, Josh Whitehouse, Logan Paul med flera.

Regi: Rachel Lee Goldenberg

Begreppet "Valley girl" myntades av Frank Zappa i slutet av 1970-talet. Zappa skrev en låt tillsammans med sin 14-åriga dotter Moon Unit; en diss mot bortskämda gymnasietjejer i Kaliforniens San Fernando Valley. De som pratade så kallat "valspeak" (exempelvis frasen "bitchin'") och levde ett skyddat liv som pendlade mellan stranden och shoppinggallerian.

När låten skrevs fanns inga "Valley girls" som passade in exakt på beskrivningen, men låten var så hittig att den skapade ett fenomen i Los Angeles. Filmen "Valley girl" (1983), som i svensk översättning fick heta "Det svarta fåret", kapitaliserade på trenden för sin pastelltonade Romeo och Julia-berättelse. En ung Nicolas Cage fick sitt genombrott med dåliga tänder men oförglömlig charm. Cage spelade punkgrabben Randy från Hollywood som kraschar en Valley-fest och charmar Julie (spelad av Martha Coolidge), en Valley-tjej som känt sig kvävd inuti sin privilegierade bubbla och drömmer om någonting annat än sin sportfåne-pojkvän.

Julies och Randys kärlek är omöjlig men blir förstås Lady och Lufsen-gullig ändå med sin naiva 80-talsestetik.

Remaken då? Visst hade det varit kul att se en nutida uppdatering av berättelsen, där Julie faller pladask för en hostmedicinberoende Soundcloud-rappare. Men nej, remaken är mer en musikalisk kitsch-målning utifrån originalet. Pastellerna är pastelligare, soundtracket bubbelgummigare och Julies pojkvän ännu mer vidrigt arrogant. Det senare kan vi tacka Youtube-profilen Logan Paul för, då han i princip spelar sig själv.

Julie spelas kompetent av Jessica Rothe och med lite mer agens. Randys rollperson har också uppdaterats. Tyvärr är den surfarsnygge Josh Whitehouse dränerad på den karisma som Nicolas Cage tillförde rollen.

Kanske är jag galen, men filmen är verkligen inte outhärdlig. Sång- och dansnumren växlar mellan Cindy Laupers "Girls just wanna have fun", Kim Wildes "Kids in America" och The Go-Go's "We got the beat". Ofta direkt plågsamt framförda i tondöva nyproduktioner. Även om det ibland är objektivt dåligt tillför plastigheten ytterligare ett metalager till den hyperytliga 80-tals-kultur som filmen vill återskapa. Känslan av årtiondets lika destruktiva som förföriska naivitet ska inte underskattas.

Kristoffer Viita/TT

***

"Inherit the viper"

I rollerna: Josh Hartnett, Margarita Levieva, Owen Teague

Regi: Anthony Jerjen

Entré för syskontrion Conley. De är leverantörer av smärtstillaren oxycontin i en liten stad i Ohio. Storebror Kip (Josh Hartnett) må vara ledaren, men han vill komma bort från det kriminella livet. Tyvärr har han svårt att kontrollera den kallblodiga systern Josie (Margarita Levieva). Till och med när en av hennes kunder tar en överdos ser hon till att plocka upp de utspillda pillren. Lillebror Boots (Owen Teague) är lojal men inte den vassaste kniven i lådan. En deal skiter sig och slutar i ett blodbad. Ytterligare en boll sätts i rullning. Snart verkar alla vara ute efter familjen Conley. Polis, andra kriminella och våldsamma lokalinvånare. Härvan tätnar, allt går snabbare mot en djupare avgrund.

Den dåliga titeln "Inherit the viper" (typ "huggormens arv") syftar till syskonskarans stråk av inneboende ondska och liknas vid ormgift. "Samma gift finns i dig", säger en gammal familjevän till Kip, som vet att han har rätt.

Hopplösheten som är USA:s opioidepidemi ligger som ett tungt åskmoln över "Inherit the viper". De dassiga miljöerna och den tragiska stämningen funkar för att motivera några annars orimliga grymheter. Tyvärr ser filmen stundtals billig ut. Samma bar, apotek och bakgård återkommer om och om igen. Den dunkla musiken som sätter tonen starkt i början blir också nästan överspelad när berättelsen går in i sin andra andning. Det som räddar "Inherit the viper" är skådespelarprestationer från en otippat rutinerad rollbesättning som kan vaska fram guld ur ett undermåligt manus. Det är speciellt att se den åldrade hjärtekrossaren Josh Hartnett i en så förfulad roll. Ändå är det uppenbart varför han en gång i tiden var den skådis som hade mest dragningskraft i Hollywood.

Kristoffer Viita/TT

***

"Ju-On: origins"

Visas på Netflix

I rollerna: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka med flera

Regi: Sho Miyake

I början av 2000-talet var japansk skräck det hetaste som fanns. "Dark waters", "The ring" och "The grudge" verkade alla innehålla minst en scen där en flicka med långt svart hår tittade fram under luggen och skrämde ihjäl publiken. Filmerna blev så populära att många förvandlades till amerikanska, mindre läskiga, remakes. Flera nya försök att återuppliva varumärket från den japanska skräckvågen har avlöst varandra sedan dess, men har blivit mer och mer urvattnade. Netflix japanska originalserie "Ju-On: origins" (en prequel till "The grudge") är det senaste och bästa försöket på länge. Skräcken går bortom de sönderslitna troperna och är mer psykologiskt genomtänkt. Här skildras den mänskliga ondskan efter att ett spöke från ett hemsökt hus förkroppsligar sina offer och tar fram deras mest sadistiska sidor.

De inledande avsnitten följer en forskare som är spöket på spåren och undersöker märkliga ljudinspelningar från en skådespelerska. Hennes pojkvän hittas snart död med ansiktet fastfruset i skräck, uppspärrade ögon och öppen mun, till och med i begravningskistan. Det hemsökta huset besöks också av några skolungdomar som utnyttjar det för en grov överfallsvåldtäkt, något som sätter i gång en psykosexuell nedstigning mot det personliga helvetet för samtliga inblandade. På något sätt hör allting ihop med en seriemördare av småflickor. Det verkar inte finnas någon gräns för hur mycket spöket kan plåga sina offer.

"Ju-On: origins" påminner till viss del om "The Babadook" (2014), där en ensamstående mammas mardrömmar manifesterades genom hennes påfrestande förpubertala son. Skillnaden är att "The Babadook" lät monstrets existens vara en gåta. "Ju-On: origins" gör snarare som "Exorcisten", och tvingar publiken att köpa spökpremissen direkt. De som inte tror på vad som händer blir snart nya offer. Ondskan är så kompakt att det är svårt att slita sig.

Kristoffer Viita/TT