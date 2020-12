Filmkollen: Ett riktigt botemedel mot depp på Netflix

"The Prom"

I rollerna: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman med flera

Regi: Ryan Murphy

"Give it some zazz"! Aaaah, man vet inte hur mycket man saknar en svängig glitterbombsmusikal förrän Broadway har varit stängt i ett år.

Eller hur länge det nu är som vi levt i det här konstiga tillståndet av väntan och fruktan. Det börjar kännas suddigt men en sak är säker: det är exakt sådana här tider som eskapismen uppfanns för. Färgglada och trallvänliga historier där inga problem är större än att de kan lösas genom att Meryl Streep brister ut i sång – vad mer kan man begära i mörkaste covid-december?

Ingenting, jag lovar. "The prom" av smarte "Glee"-skaparen Ryan Murphy är ett utmärkt, kul vaccin som botar depp och framkallar en ovan känsla långt inne i magtrakten – är det feel-good-mys? vet knappt längre – som hänger sig kvar oväntat länge.

Historien börjar med ett föräldramöte i en skola i djupaste Indiana. Skolans avslutningsbal riskerar att bli inställd då det visar sig att eleven Emma velat bjuda med sin flickvän, vilket "känns osäkert". Den homofientliga inställningen får viral spridning och engagerar ett gäng floppar till Broadway-stjärnor med Meryl Streep och Nicole Kidman i spetsen, som letar efter något som kan hjälpa dem att få lystern tillbaka.

"Vi är kändisar, vi har makt", resonerar de och tar sina fina liberala värderingar med sig till Indiana för att uppfostra den tröga och skenheliga landsortsbefolkningen, "en lesbian i taget".

De gamla rävarna peppar Emma med gulliga musikal-make-over-råd som "life is no dress rehearsal" (livet är ingen generalrepetition) och "give it some zazz" (musikaliska för: ge järnet och glittra inifrån) för att hon ska våga stå upp för sig själv.

Givetvis visar det sig att Emma inte behöver så mycket hjälp, men däremot har både Meryl Streeps narcissistiska diva och James Cordens sorgsna inre lilla barn en del att reda ut. Tårframkallande scener varvas med knyter-näven-i-luften-och-höjer-en-tonart-utspel, som får en Trump-tweet att kännas subtil.

Driften med kändisarna på pk-turné är tacksam men i grunden är det här en stark och fin hbtq-vänlig stridssång. Ryan Murphy har arbetat med det temat genom hela sin karriär och levererade senast i början av hösten en mindre lyckad variant i den märkliga "Ratched". Nu tar han lyckligtvis nya käcka tag och här kombinerar han "Glee"-charm med old school-musikal och förstås en ensemble på bästa humör. Det är färgglatt, överspelat, Disney-gulligt och lite revolutionärt på samma gång.

Miranda Sigander/TT

***

"Let them all talk"

Visas på HBO Nordic

I rollerna: Meryl Streep, Candice Bergen, Lucas Hedges med flera

Regi: Steven Soderbergh

Det vilar ofta något sympatiskt över anspråkslösa filmproduktioner som jobbar lågskaligt och improvisatoriskt. Regissören Steven Soderbergh verkar ha ett behov av att varva storfilmer som "Contagion" och "Magic Mike" med mindre, mer excentriska filmer som "The Laundromat" och nu "Let them all talk", som kanske landar närmare hans genombrott, den personliga, snackiga och realistiska "Sex, lögner och videoband" än en glansig "Oceans 11".

Men "Let them all talk" lär nog inte bli någon indie-kultfilm. Och det trots fina förutsättningar. Trion Meryl Streep, Candice Bergen och Dianne Wiest i rollerna som gamla collegevänner på resa lovar gott. Och när de dessutom får åka på ett fantastiskt kryssningsskepp föds förstås förväntningar på såväl gnistrande relationsidisslande som romantiska båtmiljöer.

Att gänget befinner sig på skeppet beror på att Alice, den höglitterära författare som Meryl Streep spelar, har blivit tilldelad ett prestigefullt pris i England. Men eftersom hon vägrar att flyga har hennes litterära agent (spelad av Gemma Chan) fixat en resa över Atlanten i stället – i hög komfort och med möjligheten att ta med gäster. Med på turen är också den unge brorsonen, spelad av Lucas Hedges, samt den litterära agenten själv, mycket angelägen om att få veta hur det går med Alices nya bok.

Gamla spänningar blir tydliga och den slitstarka frågeställningen om författare som ett slags parasiter på sina närståendes liv för att få inspiration kommer upp. Men något klargörande snack blir aldrig av och Candice Bergens förbittrade mungipor förblir stelt nedåtpekande. Alices möjligen genuint välmenande försök att skapa ny kontakt faller platt – mycket för att hon själv är så inkapabel att närma sig vännerna på riktigt. Kommunikationssvårigheter, filosoferande kring åldrande och en allmänt ödslig känsla vilar över båtresan, som länge mest framstår som mystisk och vag i kanterna. Det är kanske en del av poängen, det oklara och oförlösta är ju vanliga byggstenar, de flestas liv liknar ju inte en "Dr Phil"-terapistund. Stämningen är stundtals gripande, liksom vissa replikväxlingar.

Men på det stora hela känner man sig lite snuvad på en riktig berättelse, och det trots att Soderbergh nästan omärkligt slänger in en mer storydriven växel mot slutet.

Miranda Sigander/TT

***

"Your honor"

Visas på HBO Nordic

I rollerna: Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg med flera

Regi: Edward Berger med flera

De första tjugo minuterna av ”Your honor” är något av det mest intensiva som går att se just nu. En ung pojke lämnar sin flickvän och kör iväg i sin gamla Volvo. Efter en konfrontation med ett gatugäng kör han slarvigt och i panik, tappar sin astmasprej på golvet och letar efter den.

En annan ung pojke får en motorcykel av sin far. Överlycklig ger han sig ut på en provtur. Han blir påkörd av pojken i bilen, får huvudet krossat och dör. Bilföraren får panik, kör i väg och börjar försöka utplåna alla spår på vad han har orsakat.

Wow. Jag sitter och nästan håller andan under denna inledning. Hur bra kan inte detta bli? Fast lika övertygade är inte fortsättningen. Sevärt, ja, men det lever inte upp till inledningen.

Bilförarens pappa är en högt ansedd domare i New Orleans. När han förstår vad sonen gjort vill han att denne ska ta sitt straff. Men på polisstationen förstår han att den döde pojkens pappa är en av stadens mest fruktade gangsterledare. Att erkänna skulle innebära en given dödsdom – så pappa, den hedervärde domaren, börjar hjälpa sonen med att utplåna alla spår efter brottet.

Vi inser att detta givetvis inte kommer att lyckas. Och allt blir bara värre och värre. En bit av den påkörda motorcykeln hittas under Volvon, en ung svart pojke manipuleras att ta på sig skulden, en av gangsterbossens män hittar en tappad astmasprej på brottsplatsen och så vidare. HBO har bara lämnat ut fyra avsnitt till recension, men det är nog ingen dum gissning att ana att det inte kommer att sluta lyckligt. Att serien dessutom är gjord i en sorts gråton utan bjärta färger gör att känslan av depression blir ännu mer markerad.

Bryan Cranston spelar domaren. Liksom i "Breaking bad" skildras en man som sakta målar in sig själv i ett hörn – där allt kommer att gå åt helvete. Cranston har tyngd, man tror på honom och man lider med honom när han tvingas ställa frågan om hur långt man kan sträcka sig för att rädda sitt barn.

Efter fyra avsnitt är betyget en trea. Det kan mycket väl hända att det höjs ett snäpp när jag fått möjlighet att se fortsättningen. Jag kommer definitivt att se den.

Gunnar Rehlin/TT