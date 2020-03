Filmkollen: Frånskilda Alice får inte träffa sina barn i veckans hetaste filmpremiär

"Charter"

I rollerna: Ane Dahl Torp, Sverrir Gudnason, Tintin Poggats Sarri, Troy Lundkvist med flera

Regi: Amanda Kernell

Den lyckliga skilsmässan har blivit norm. Nu ska vi fira med skilsmässofest, njuta av de barnfria veckorna och finna ny glädje och trygghet i brokiga, lyckliga stjärnfamiljer. Om det förr var skamligt att överhuvudtaget skilja sig så handlar skammen i dag om att inte tillräckligt snabbt lyckas skaka av sig den hjärtesorg, skuld och besvikelse som trots allt fortfarande ingår i de flesta uppbrott.

Och det var förstås inte bättre förr, avstigmatiseringen av skilsmässor har gagnat samhället i stort. Men hur ska vi kunna prata om de jobbiga känslorna när allt ska vara så förbannat mysigt?

Tack och lov finns det hjälp att få – från orädda filmskapare. Karin Ekbergs dokumentär ”Att skiljas” från 2014 (om hennes egna föräldrars såriga skilsmässa) är redan en klassiker i genren, och Noah Baumbachs ”Marriage story” från förra året dyker rakt ner i de mörkaste skilsmässovattnen.

Men kanske är Amanda Kernell ännu modigare, när hon tar sig an skilsmässans mest komplicerade och frustrerande konsekvens: en vårdnadstvist. Hon följer upp succéfilmen ”Sameblod” (2017) med ”Charter”, om en mamma som håller på att förlora sina barn.

Alice (Ane Dahl Torp) har lämnat sin man (Sverrir Gudnason) och flyttat från Vuollerim i Norrbotten till Stockholm. Nu väntar hon på att barnen Vincent och Elina ska få flytta efter henne, men deras pappa vägrar och domstolen verkar gå på hans linje. Medan processen pågår får hon inte träffa eller prata med sina barn.

När Alice börjar misstänka att barnen far illa hos sin pappa bestämmer hon sig för att – olovligen – ta med dem på en resa till Teneriffa, för att återigen vinna sina barns förtroende (och samla bevis mot sin exman).

Kernell väver sin berättelse av alla de trassliga, taggiga trådar som utgör en vårdnadstvist, här finns inga enkla svar eller tydliga gränser mellan ont och gott. Alice är trasig och irrationell och sätter sina barn i fruktansvärda situationer. Pappans oförsonliga hårdhet har sina orsaker, och barnen både älskar och hatar sina föräldrar.

Filmen har också ett starkt budskap om kvinnlig frigörelse, men jag blir mest berörd av barnens behov av sanning, i en situation där alla håller ett krampaktigt grepp om sin egen version av verkligheten. Som den kantiga tonåringen Elina (briljant spelad av Tintin Poggats Sarri) säger när hon får frågor om sin dagbok: ”Jag skriver ner allt som händer så att ingen kan komma och säga att det var på något annat sätt.”

Karin Svensson/TT

***

"Sanningen"

Originaltitel: "La verité"

I rollerna: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke med flera

Regi: Hirokazu Kore-eda

I filminspelningen i den här filmen åker en mamma ut i rymden för att bara återkomma till jorden och sin dotter vart sjunde år. Mamman åldras knappt, dottern blir till slut en rynkig pensionär. Men hon är fortfarande ett barn i förhållande till den släta unga kvinna som då och då besöker henne.

Bakom kameran står en dotter, den medelålders Lumir, och tittar på sin mor, den stora franska stjärnan Fabienne, som spelar rymdfararens övergivna dotter som gammal. När regissören ropar "tack" återgår alla förhållanden till de normala.

Men vad är det egentligen "det normala"? Är det någon som vet hur man vänder och vrider på hur vi förhåller oss till varandra i en familj så är det förstås den japanske familjebesatte mästaren Hirokazu Kore-eda, som vann Guldpalmen i Cannes för ett par år sedan med den gripande "Shoplifters".

Den mycket produktive regissören har lämnat sin inhemska filmbransch för ett lite mer lättviktigt men ändå njutbart franskt drama. Han zoomar den här gången in på just moder-dotter-förhållandet och till sin hjälp har framför allt fransk films grand old madame (Brigitte Bardot får ursäkta) Catherine Deneuve, som är fullkomligt strålande i rollen som den åldrande Fabienne som alltid har satt konsten och sin karriär först.

Laddat, kantigt och svårkommunicerat blir det när hennes dotter Lumir, spelad av Juliette Binoche, med familj kommer från USA till Paris för att fira mammans memoar-släpp. Boken triggar snabbt en diskussion om vad som är sanning och inte. Kan man ens lita på sina minnen? Det blir tydligt att Fabienne och Lumir har ett förhållande så skört att en av dem lika gärna skulle kunna ha bott i rymden sju år i stöten. Vem som cirkulerar kring vem känns till en början tydligt.

Men precis som i den fiktiva moder-dotter-historien som ramar in "Sanningen" på ett härligt metavis, uppstår plötslig ömhet i stunderna då dottern får bli mamma åt sin mamma. Det går inte att förvandla sig till något annat än den förvirrade rymdfarare man är, tycks Kore-eda vilja förmedla i den här milda snarare än rasande uppgörelsen med kulturkvinnan (spelad med en underbar självmedveten glimt i ögat av Deneuve) men det går kanske, kanske att vänja sig vid varandra, att spela sina roller väl och ha det fint tillsammans ändå.

Miranda Sigander/TT

***

"The Hunt"

I rollerna: Betty Gilpin, Emma Roberts, Hilary Swank med flera

Regi: Craig Zobel

Tanken på spelplaner där fattiga eller på olika sätt utsatta stackare tvingas kämpa för sina liv till dåliga odds verkar vara en besatthet i filmbranschen. Minns Stephen King-klassikern "The running man", och givetvis "The hunger game"-serien, för att nämna några upplägg där ett totalitärt samhälle har resulterat i en perverterad form av underhållning med dödlig utgång.

Den här filmen är baserad på den slitstarka klassikern "The most dangerous game" från 1924, som också har filmatiserats förr.

Och visst förekommer även här en artificiell spelplan, riggad med olika typer av lömska fällor. Premissen: Tolv stycken drogade människor vaknar i en främmande skog och de inser snabbt att deras liv är hotade. Men vilka är de? Och vilka är det som jagar dem?

Med upphovsmän som den mästerliga duon Damon Lindelof och Nick Cuse ("The leftovers"), den senare också son till Lindelofs gamle "Lost"-partner Carlton Cuse finns givetvis också rejält med förväntningar på kvalitet och oväntade twistar.

Man gör bäst i att sänka dem – en aning. Det här är inte duons bästa stund i karriären. Men kanske den blodigaste. Och för att vara en lågbudget-thriller från skräckhuset Blumhouse är det inte alls så dumt. "The hunt" är en stabil b-films-thriller, helt klart skapad av begåvade människor som har haft jättekul på jobbet och bjussar på tillräckligt mycket spänning och roliga rollfigurer för att man ska bli engagerad.

Miranda Sigander/TT