Filmkollen: Här hittar du tipsen på nya filmer och tv-serier

"The Trip to Greece"

I rollerna: Steve Coogan, Rob Brydon, Claire Keelan med flera

Regi: Michael Winterbottom

Efter att ha lallat sig igenom norra England, Italien och Spanien har Steve Coogan och Rob Brydon styrt kosan till Grekland för en kulinarisk reportageresa i Odysseus fotspår. Vid det här laget vet vi vad som väntar. Mer eller mindre fiktiva versioner av de två brittiska lustigkurrarna reser genom böljande, vykortsvackra landskap för att inspektera Michelinkrogar, tvångsmässigt imitera Roger Moore och leva ut manlig kris.

Och återigen frågar man sig om vi verkligen behöver åka på ytterligare en bilsemester med den här odynamiska duon. Nej, så klart inte, men det gör man så gärna ändå. Coogan och Brydon är ju trots allt två mästerlallare. Imitationerna av kända farbröder håller fortfarande Wayne Gretzky-klass och den ständiga tuppfäktningen mellan två sköra manliga egon med svart bälte i sarkasm är fortfarande lika underhållande.

Underströmmen av melankoli och dödsångest från tidigare är också kvar.

Rollfördelningen mellan dem är densamma. Brydon retar gallfeber på sin resekamrat med rent manisk lättsamhet, bland annat med att göra en idiotkoppling mellan "Greece" och musikalen "Grease". Coogan lider fortfarande av ett pompöst seriositetskomplex och mästrar på om antik historia – för att i nästa stund försöka bräcka resesällskapet i vem som bäst kan imitera en tandläkarborr.

Några replikskiften är bland de roligaste i hela serien. Som när en blixtrande snabb Brydon gör ett stort nummer av Coogans poänglösa anekdot om flugor, eller när Coogan spelar upp "Henrik VIII" med cockney-gangstern Ray Winstone i huvudrollen.

Underströmmen av melankoli och dödsångest från tidigare är också kvar. Speciellt hos Coogan, vars ensamhet och sjuka pappa hemma i England hänger över honom som ett mörkt moln genom hela resan. Den där rotlösa känslan av att lalla runt utan hemvist, som gör "The Trip" till något mer än ett gäng Youtube-klipp med Michael Caine-imitationer, är starkare än tidigare.

"Vill ni fortsätta?", frågar en ung servitris som de gubbsjukt dreglar över, om en avsmakningsmeny. Frågan blir existentiell och handlar plötsligt om resan, karriären och hela livet. Med lätt ironisk svulstighet kopplas hela filmserien till "Odysséen". Och i ett fint och nästan skämtfritt slut rundas Coogan och Brydons tioåriga irrfärd också av när de skiljs åt och upplever varsin version av att komma hem till Penelope.

Björn Berglund/TT

***

"Maskineriet"

Visas på Viaplay.

I rollerna: Kristoffer Joner, Hanna Alström och Emilia Roosmann med flera.

Regi: Richard Holm

Det finns tv-serier som liksom bara är. De är varken speciellt bra eller speciellt dåliga, de bara existerar för att förse tv-kanaler med innehåll och för att ge skådespelare och filmarbetare jobb. Det är serier som du ser utan att ha speciellt tråkigt, men som du omedelbart glömmer när du sett sista avsnittet. Möjligtvis kan du behöva påminna dig om vad som hände när du efter något eller några år kanske börjar titta på den oundvikliga andra säsongen.

Och en sådan kommer när det gäller ”Maskineriet”, det finns för många lösa trådar i slutet för att det inte skulle bli en sådan.

Handlingen utspelas i norska Sandefjord och svenska Strömstad. Norrmannen Olle (Kristoffer Joner) är gift med svenska Josefin (Hanna Alström), och de har en dotter. Serien inleds med att Olle vaknar upp i en bil på färjan mellan de båda städerna. Han är omtöcknad och blodig och har en väska fylld med sedelbuntar och en pistol. Han ser att vakter letar efter någon och ryggmärgskänslan gör att han flyr. Han hoppar i vattnet och undkommer.

Det som sedan följer är en ständig flykt där Olle gång på gång lyckas fly från poliserna, som gång på gång får se honom försvinna och utbryter i ett ständigt ”fan också”. Man kan tycka att pådraget borde ha varit större – det handlar trots allt om ett brutalt rån där ett par personer blivit dödade. Men med kepsen neddragen lyckas Olle hålla sig undan.

Detta samtidigt som bakgrunden till rånet mer och mer avslöjas för oss i publiken, vi får veta hur personer i Olles svenska familj är indragen i det och det känns snart som om varenda rollfigur i dramat har någon form av personlig koppling till det som händer.

Det är inget fel på skådespeleriet. Joner är bra som vanligt och Alström fungerar fint som hans alltmer förtvivlade och tvivlande hustru. Regissören Richard Holm är en ärrad veteran med både biofilmer och tv-serier (bland annat ”Johan Falk”) bakom sig. Han kan jobbet, han vet hur man då och då lägger in en actionscen eller ett slagsmål, men ”Maskineriet” hade tjänat på att tajtas till. Efter några avsnitt börjar man tappa intresset – och i stället ge akt på de logiska luckor som poppar upp då och då.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Barn"

I rollerna: Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Andrea Bræin Hovig med flera

Regi: Dag Johan Haugerud

Det händer på bara några sekunder. Klasskompisarna Lykke och Jamie har hamnat i bråk och plötsligt ligger Jamie svårt skadad på skolans fotbollsplan. Tonårspojken förs i väg med ambulans, men hans liv går inte att rädda. De svårt chockade föräldrarna försöker förstå det ofattbara medan skola och myndigheter börjar reda ut vad som har hänt.

I den lilla medelklassförorten till Oslo surrar snart rykten. Syndabockar måste utses. Situationen blir politiskt laddad av att Jamies pappa Per Erik är en framstående politiker i Fremskrittspartiet medan Lykkes mamma Eva är journalist på en vänstertidning. Att skolans rektor Liv, med starka progressiva åsikter, har ett förhållande med reaktionäre Per Erik, och dessutom är syster till läraren Anders, som hade ansvaret för att hålla koll på barnen under rasten, gör knappast situationen mindre pikant.

Dag Johan Haugerud tar sig an den här härvan med milt tålamod. Han presenterar ett stort persongalleri med föräldrar, lärare och släktingar och låter dem berätta historien i långsamma och dialogtunga scener där deras diskussioner speglar publikens tankar. Vad var det egentligen som hände? Vems fel var det? Hur kan vår dotter göra så? Är alla människor kapabla till dödligt våld? Vad fan gör vi nu då? Kameran är för det mesta statisk och lite vid sidan om, som om vi tjuvlyssnar på historien. Ibland kommer vi nära så att vi kastas mitt in i den.

Skådespelarna är överlag riktigt bra. Ella Øverbye får hjärtat att gå i bitar som Lykke, Henriette Steenstrup, som spelar rektorn, lyser upp varenda scen hon är med i. Thorbjørn Harr är perfekt som stelbent politiker långt ut högerkanten, men som aldrig blir någon karikatyr. Mest av allt är han en pappa som är förlamad av sorg.

Det här en film om skuld och om vuxengenerationens svek. Om hur tafatta föräldrar och lärare famlar och misslyckas – trots alla krisplaner och fina värderingar. Om hur de är för upptagna av sig själva för att låta barnen komma till tals. I scenerna finns också ett slags skev Ruben Östlundsk humor. Den där sortens ofrivilliga komik som uppstår när vuxna människor inte riktigt vet hur de ska bete sig i pressade situationer och misslyckas med att hålla på de sociala koderna. Det ger känslan av en förlåtande ton mot rollfigurerna och det svåra som de ställs inför och gör det lättare att ta del av en så mörk historia.

Björn Berglund/TT