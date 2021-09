Filmkollen: Jakt på deg i SVT:s nya actionthriller

"Deg"

Visas i SVT

I rollerna: Helena af Sandeberg, Bianca Kronlöf, Johan Hedenberg med flera.

Regi: Mattias J Skoglund och Måns Månsson

Välkommen till ett Stockholm sönderslitet av klassklyftor – igen.

Mittpunkt är den segregerade förorten Lidingö. Singelmamman Malou (Helena af Sandeberg) har kört sin inredningsbutik i botten och kronofogden knackar på. Hon gråter ut i skogen och verkar ha nått sin rikemansdotter-botten när hon av en slump hittar ett nedgrävt rånbyte på 47 miljoner. Livet kan börja! Hon betalar av sina skulder och förverkligar drömmen om ett eget boutique-bageri. Därav den dubbelbottnade titeln på serien.

Självklart finns det fler som letar efter pengarna. Inte minst en annan ensamstående morsa från en lägre klass: finlandssvenska Liana (Bianca Kronlöf), som också är skuldsatt upp över öronen. Det är hennes pojkvän Steffe som gömt bytet och väntat på att hämta det medan han har suttit i fängelse. När pengarna plötsligt saknas tar det hus i helvete bland hans kriminella kumpaner.

Slumpens gudar ser snart också till att Liana springer in på just Malous bageri där hon får anställning på stående fot.

Frågan är inte om, utan när Malou kommer att avslöjas.

Det är lätt att instinktivt rygga tillbaka under de första avsnitten. Där känns "Deg" som en lite töntigare variant av Netflix gangstersuccé "Snabba cash". Istället för kallblodiga gängmedlemmar möter vi äldre yrkeskriminella som säger saker som "jävla pucko" och kallar pistoler för "puffra" eller kokain för "näskaffe". Och eftersom alla ständigt springer på varandra framstår Stockholm som en småstad mindre än Kungälv.

Men efter avsnitt två börjar man acceptera tonen och kan inte låta bli att undra vad som ska hända härnäst. Regissörerna har förvaltat den udda stämningen med ett aggressivt tempo där fifflare från alla samhällsklasser ständigt verkar vara på gränsen till total undergång.

Det må kännas överjäst i sina stunder men degen måste in – och serien utspelas i ett mikrokosmos som blir en metafor för samtiden, där alla tänker på sig själva av ren självbevarelsedrift.

Kristoffer Viita/TT

***

"Supernova"

I rollerna: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood med flera

Regi: Harry Macqueen

Det är lite otur för "Supernova" att den kommer just nu. Bredvid den omtalade "The Father" med Anthony Hopkins framstår den som demensfilmernas "Deep impact" i skuggan av Hopkins demens-"Armageddon". Men jämförelsen är lite orättvis. Visst handlar "Supernova" också om den mänskliga tragedi som en demenssjukdom för med sig, men här skildras den inom ramarna för ett ganska stillsamt relationsdrama.

Filmen följer den uppburne författaren Tusker (Stanley Tucci), och hans make, den kände pianisten Sam (Colin Firth). Tusker befinner sig i ett tidigt skede av demens och nu har det något åldrade paret gett sig ut på en husbilsemester på den engelska landsbygden för att ta vara på den lilla tid som de har kvar tillsammans.

De skämtar och smågrälar sig igenom det vackert filmade och symboliskt höstfärgade landskapet. Samtidigt rycker avgrunden obönhörligt närmare. Resan blir till ett nostalgiskt och vemodigt bokslut över deras liv tillsammans.

Men av själva sjukdomen ser vi inte så mycket. Tusker tappar några ord här och där och har svårt att klä sig ibland, men när han förirrar sig in i dimman på allvar tar kameran några finkänsliga steg bakåt. Det här är inte en film om demens så mycket som en berättelse om att försöka ta farväl av någon man älskar. Och som sådan är den en snyftfest som ibland gränsar åt det tillrättalagda och banala.

Samtidigt finns här tillräckligt med humor och välskrivna repliker för att historien ska bli rörande och charmig ändå. Med sådana här skådespelare går det heller inte att misslyckas. Båda är nedtonade och mycket av insatsen finns i allt som inte sägs snarare än i vad som yttras. Tucci är slagfärdig, men under ytan anar vi rädslan och utmattningen. Firth har något slags svart bälte i att visa smärta och tillbakahållna känslor med små medel. Det finns nog ingen som kan förmedla så mycket rädsla, ilska och förälskelse samtidigt bara genom att röra om i en gryta.

Björn Berglund/TT

***

"Shang-Chi and the legend of the ten rings"

I rollerna: Simu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang med flera.

Regi: Destin Daniel Cretton

Marvels första exklusiva biopremiär på två år kan bli avgörande för filmbolagets framtid. "Black Widow" som hade premiär i början av sommaren strömmades även på Disney Plus (vilket ledde till att filmens stjärna Scarlett Johansson stämde Disney för förlorad inkomst).

Filmvärldens mäktigaste spelare riskerar plötsligt att gå miste om delar av de enorma biljettintäkter som tidigare var garanterade. Köplusten har förstås mattats av på grund av coronapandemins restriktioner, men det har också surrats om att publiken är trött på nya superhjältar som de aldrig hört talas om. "Shang-Chi" är på många sätt en överbelamrad saga och frågan är om det är tillräckligt för att bevara global dominans?

De tio ringarna som titeln refererar till är magiska föremål som tillhör Shang-Chis fader, som enligt legenden fått övermänsklig stridsförmåga och evigt liv.

Sedan han var en liten pojke i Kina har Shang-Chi drillats av sin pappa till att bli en mördarmaskin. När vi träffar honom i nutid (spelad av en charmig Simu Liu) har han lämnat sitt gamla liv för San Francisco. Där parkerar han bilar åt förmögna hotellgäster tillsammans med sin platoniska bästis Katy (spelad av Awkwafina, som utgör filmens komiska element).

Det förflutna bubblar upp när några hårdnackade krigare – en av dem med en arm som kan förvandlas till en machete – attackerar Shang-Chi på en buss. Det är hans pappas medhjälpare som har kommit för att hämta honom. Jakten fortsätter till Macao, där Shang-Chi luras in i ett underjordiskt slagsmålsevent som strömmas live på Darkweb.

Det visar sig snart att pappan har kläckt en plan för att hitta Shang-chis bortgångna mamma, och en övernaturlig karta visar vägen till en annan dimension där hon påstås finnas. Det är ungefär där som mycket blir mer, och snart för mycket att svälja.

Inne i en förtrollad skog träffar vi fantasieggande varelser och en hemlig orden som skyddar världen från mörka själaätande monster, som vore det hämtade ur en HP Lovecraft-novell.

Det är minst sagt färgstarkt, och ett härligt mytologiskt avbrott från Marvels vanliga formula. Men när den episka slutstriden drar i gång förvandlas allt till samma datoranimerade gröt som många av oss har tröttnat på sedan länge.

"Shang-Chi and the legend of the ten rings" bjuder visserligen på imponerande actionscener med övermänskliga stuntprestationer, och rent godis för fans av välkoreograferad kung fu.

Tyvärr är filmen för humorlös och plottrig för att det ska räcka hela vägen.

Kristoffer Viita/TT