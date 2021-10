Filmkollen: Kvinna ligger med en bil i blodiga "Titane"

"Titane

I rollerna: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier med flera

Regi: Julia Ducournau

Jodå, visst går det att skämta om innehållet i ”Titane”. ”Du vet, den där filmen om en tjej som är seriemördare och har sex med en bil, blir gravid och blöder motorolja ur brösten”.

Och visst stämmer den ytliga innehållsbeskrivningen – men stannar man vid den gör man både sig själv och filmen en otjänst. För årets Guldpalmsvinnare i Cannes är en riktigt bra film som ska tas på allvar. Samtidigt som man konstaterar att den är knäpp, vild och helt oförutsägbar. Bara det är i sig värt beröm.

Handlingen i korthet (det vore verkligen synd att avslöja för mycket): efter en bilolycka får unga Alexia en platta av titan inopererad i huvudet och går efter operationen ut och kramar en bil.

Ett antal år senare har hon vuxit upp till att bli en långbent modell med uppdraget att lättklädd locka publik till en bilutställning. Hon har rakat håret på sidan så att titanplattan ska synas.

På natten har hon våldsamt sex med en bil och börjar också ta livet av en del personer hon möter. Efterlyst av polisen krossar hon sin näsa och tejpar brösten för att se ut som en pojke. Sedan tar hon kontakt med chefen på en brandstation och hävdar att hon är hans sedan länge försvunne son.

Nog så om handlingen. Det känns nästan som om jag redan har berättat för mycket, å andra sidan finns det få som nu kan få samma omvälvande upplevelse som vi fick som såg den på urpremiären i Cannes i juli. För omvälvande och omskakande är den.

En body horror-film som David Cronenberg skulle vara stolt över, en blodig seriemördarthriller men också under allt detta en humoristisk (vänta tills ni sett ett gäng brandmän dansa till Zombies gamla hit ”She´s not there”) och finstämd berättelse om sorg, saknad och kärlek. Det finns en mängd bottnar i ”Titane”, som man sakta upptäcker.

Julia Ducournau debuterade med den utmärkta ”Raw”, om en ung flicka som får smak för människokött. Redan med film nummer två har hon vunnit ett av den internationella filmvärldens finaste priser.

Vi får hoppas att detta inte påverkar henne så att hon börjar göra mainstream-filmer. Vi behöver geniala och provokativa regissörer.

Gunnar Rehlin/TT

***

"The Sparks brothers"

Medverkande: Ron Mael, Russell Mael, Beck med flera

Regi: Edgar Wright

Att låta ett fan göra en film om sina idoler är inte alltid så lyckat. Risken är att filmmakaren är så överväldigad av sitt material att han eller hon inte kan sovra i det. Det ligger mycket sanning i det gamla uttrycket om hur viktigt det är att ”kill your darlings”, det vill säga ta bort det du själv har förälskat dig i.

Sparks är en popgrupp som ingen yngre än 40 (50?) i dag känner till. Ändå har denna duo, bestående av bröderna Ron och Russell Mael, varit ständigt aktiv i snart 50 år, alltsedan genombrottet 1974 med albumet ”Kimono my house” och megahiten ”This town ain´t big enough for the both of us”. Sedan dess har det kommit fler än 20 nya album, Sparks har gång på gång ändrat musikstil, och många menar att duon har varit drivande inom popmusiken och att bandets influenser inte går att uppskatta tillräckligt.

Detta är ett bärande tema i Edgar Wrights film ”The Sparks brothers”. En rad musiker, bland annat Todd Rundgren, som var en tidig tillskyndare och medarbetare, intervjuas och intygar hur viktig Sparks musik har varit såväl för dem som för popmusikens utveckling. Allt illustreras med en mängd klipp från tv-program, musikvideor, gamla och nya intervjuer med bröderna – åldrade, men fortfarande mycket roliga, och där Ron fortfarande har sin uppmärksammade mustasch.

Edgar Wright är regissören bakom spelfilmer som ”Shaun of the dead” och ”Baby driver” och den kommande ”Last night in Soho”. Han är en regissör som gillar tempo och snabba klipp, här använder han sig av häftig animation och han berättar om Sparks med en aldrig sinande flod av klipp och intervjuer. Och det blir till sist lite väl mycket av talking heads som betygar bandet sin vördnad. Filmen är två timmar och tjugo minuter lång. Det är i längsta laget, även jag som gillar Sparks börjar till sist nästan tröttna. Men bara nästan.

För det går inte att trots längden värja sig mot berättarglädjen och mot den välförtjänta hyllning som detta idoga band får här. Vi kan ju hoppas att filmen leder till att några fler upptäcker Ron och Russell Mael.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Himmel över Libanon"

I rollerna: Alba Rohrwacher, Isabelle Zighondi, Wajdi Mouawad med flera

Regi: Chloé Mazlo

I en charmig skildring av sin egen familjehistoria tar långfilmsdebuterande Chloé Mazlo ett mycket eget grepp på inbördeskriget i Libanon.

"Himmel över Libanon" tar sin början i Beirut 1977. En kvinna bär en stor väska ombord på en båt och sätter sig för att skriva ett brev. Fram växer en finstämd och melankolisk berättelse om ett liv och en familj som drabbas av inbördeskrig och inre förödelse.

Allt börjar med att den söta unga Alice (Alba Rohrwacher) lämnar sitt kvävande tråkiga hem i Schweiz på 1950-talet, för det spännande och ljuvliga Libanon. Där träffar hon sin blivande make, astrofysikern Joseph (Wajdi Mouawad) som drömmer om att bli den förste libanesen i rymden.

Deras gulliga kärlek utmynnar i ett färgstarkt hem, fullt av liv, släktingar, kärlek, barn och blommande konstnärsdrömmar för Alice. Men så blir det 1975 och inbördeskriget bryter ut.

Den fransk-libanesiska regissören Chloé Mazlo berättar om sin egen familjehistoria, med en väldigt egen estetik och en drömsk "Amelie från Montmartre"-stämning. Händelser som av en annan typ av regissör hade kunnat skildrats som brutala blir här mer obehagligt absurda. Som när beväpnade män med djurmasker, som ser ut som ett gäng arga mimare, börjar bråka på stadens gator.

Vips skildras en uppväxt bland bergen i Schweiz med små dockor och stop motion-teknik. Och häpp, där börjar en man på en affisch sakta att vinka. De genomgående pastelliga tonerna och det smått gryniga fotot ger ett arkivbildsliknande intryck och skapar en viss distans till det som berättas.

När bomberna smäller är det många libaneser som lämnar landet, däribland Alices och Josephs dotter som flyr till Paris. Men Alice vill inte ge upp sin tillvaro, och tar det som en grov förolämpning när det antyds att hon borde åka tillbaka till Schweiz. Det föder förstås tankar om tillhörighet, rötter och vad som egentligen utgör ett hem.

"Himmel över Libanon" är en nostalgisk titt på en tid som flytt, en egensinnig skildring av ett förlorat paradis, vilket känns extra sorgset med tanke på den instabila situation som råder i landet i dag.

Miranda Sigander/TT