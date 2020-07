Filmkollen: Magi som tar barnen på allvar

"Den hemliga trädgården"

Regi: Marc Munden

I rollerna: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, med flera.

När den unga flickan Mary Lennox (Dixie Egerickx) blir föräldralös skickas hon, något motvilligt, från barndomshemmet i Indien till sin morbors ensliga gods i Yorkshire. Till en början är hon stingslig och bortskämd, men efter att hon blivit tillsagd att inte snoka, varpå hon genast börjar snoka, blir hon alltmer nyfiken på sitt nya hem. Huset är kråkslottsmörkt och stort, hedarna karga och större. Morbrodern, spelad av Colin Firth och hans mest plågade blick, har begravt sig i sorgen efter sin döda fru, och om kvällarna ekar korridorerna av mystiska skrik. Blinkningarna till gotiska spökhistorier haglar, men här finns förstås en twist. När Mary en dag snubblar över en magisk undangömd trädgård tar filmen en vändning.

I regissören Marc Munden ("Utopia") och manusförfattaren Jack Thornes ("His dark materials") version av Frances Hodgson Burnetts barnboksklassiker "Den hemliga trädgården" från 1911 har handlingen flyttats fram i tiden, till 1947. Efterkrigstidskulissen, vilken rymmer såväl Indiens självständighet som spår efter militärfordon i leran utanför Yorkshiregodset, ger historien extra tyngd. Här är det inte bara övergivna barn och ledsna vuxna som behöver läka och hitta tillbaka till sig själva, utan en hel värld.

"Den hemliga trädgården" är en familjefilm som lyckas med den inte helt enkla uppgiften att faktiskt ställa sig på barnens sida. De framställs som offer för vuxenvärldens tvivelaktiga agerande, men tas också på allvar. De är inte bara antingen ledsna eller käcka, utan märkliga, modiga, mänskliga. Den hemliga trädgården är inte bara oljemålningsvacker, den är också dramatisk och lite skev. Det går igen i filmens ton, som inte fluffar till ämnen som död, sorg och depression, utan låter dem utforskas. Samtidigt förminskas inte barnens fantasi, och hur väldigt viktiga lekarna kan vara.

Matilda Källén/TT

***

"The Outpost"

Regi: Rod Lurie

Medverkande: Caleb Landry Jones, Scott Eastwood, Milo Gibson med flera.

Krigsfilm är en svår genre att förnya. Två exempel i färskt minne som lyckats är "1917" (2019) och "Dunkirk" (2017) som båda, på egna sätt, satsade allt på att simulera upplevelsen av krig så uppslukande som möjligt. Med all stress det innebär. "The Outpost" kommer nära ett liknande tillstånd av okontrollerat kaos, med en andra halva stöpt i rent adrenalin som skildrar en fullskalig talibanattack mot en amerikansk utpost i Afghanistan 2009. Men krigets helvete är påtagligt redan innan dess. "The Outpost" är baserad på en sann historia och skildrar livet i lägret utan skygglappar eller dömande blick. Det är klassisk hjärtlös machojargong och pennalism som svetsar samman brödraskapet, men den råa stämningen är uppblandad med mjuka ömhetsbevis. Inte minst en rörande scen när soldaterna ringer hem till sina familjer. "Ja baby jag har slutat röka, jag lovar", bedyrar en av dem samtidigt som han tar ett bloss.

Den lilla basen ligger nedsjunken i en dal omgiven av klippor och blir ständigt utsatt för mindre attacker. En idiot kan förstå att deras läge är strategiskt vansinne men ändå dyker nya befäl upp för att förlänga och försvåra deras uppdrag som ingen egentligen förstår syftet med. Orlando Bloom spelar kapten Benjamin Keating, som med viss framgång försöker övertyga de lokala afghanerna om att fred är vägen framåt. Men han dör ganska tidigt (trots att filmen marknadsförs med Bloom som dragplåster), och fredssamtalen verkar mest ha varit falska leenden. Tolken Muhammed varnar för det stora anfallet men ingen lyssnar på honom och tycker att han ropat varg för många gånger. Sedan smäller det, och med en imponerande realism fortsätter soldaterna att i viss mån skämta och bråka som gamla gifta par samtidigt som kulorna regnar över dem.

I likhet med filmer som "Jarhead" (2005) och serien "Generation kill" (2008) fångar "The Outpost" krigets falska löften och militärens dysfunktiontionella hierarki. Det går att invända mot att fienden mest skildras som vidskepliga och lögnaktiga, och mot slutet landar filmen lite för mycket i hyllningar av hjältemod och tapperhet. Vi träffar också en soldat med grav PTSD efter att allt är över. Traumat känns för äkta för att "The Outpost" ska funka som pro-krigsfilm.

Kristoffer Viita/TT

***

"Översättarna"

Regi: Régis Roinsard

Medverkande: Alex Lawther, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio med flera.

Den bästsäljande författaren med pseudonymen Oscar Brach ska släppa en ny efterlängtad bok. Den slemmige förläggaren Éric Angstrom (Lambert Wilson utan tyglar) är rädd att boken ska läcka och samlar därför ihop nio översättare som låses in i en underjordisk bunker där de kan färdigställa arbetet.

Mobilförbud råder och all kontakt med omvärlden har skurits av. Ändå lyckas en hackare få fatt på manuset och inledningen hamnar på internet. Snart börjar den anonyme hackaren skicka utpressande mejl till förläggaren Angstrom och kräver lösensumma. Förläggaren är övertygad om att en av översättarna är skyldig och förvandlar arbetsbunkern till ett fängelse som ingen kan lämna. Planen är att få bedragaren att avslöja sig själv genom kollektiv bestraffning som tar sig allt mer bisarra uttryck. "Översättarna" är en märklig hybrid som inleds som ett kammardrama som möter "flugornas herre", löper vidare som en deckargåta och mot slutet förvandlas till "Oceans 11" för en bokmässepublik.

Oväntad vändning följs av ny oväntad vändning tills hela snart nästan framstår som en parodi. Flera av skådespelarna kommer från olika länder i den europeiska arthouse-scenen men många ser lite vilsna ut när det börjar storma som mest.

Den röda tråden i berättelsen är autenticitet, vem som har modet att skriva och vem som inte har det. Den inte så subtila sensmoralen handlar om hur pengar och kändisskap styr litteraturen, och i förlängningen urholkar den.

Det finns en intressant film gömd någonstans inne i höstacken, men den går inte riktigt att lokalisera då "Översättarna" vill för mycket och för stort och till slut krossas av sin egen vikt.

Kristoffer Viita/TT

***

"Brave new world"

Visas på HBO Nordic, premiär 16/7

Skapare: Owen Harris, David Wiener, Grant Morrison och Brian Taylor

Medverkande: Alden Ehrenreich, Harry Lloyd, Demi Moore med flera.

I ett framtida London härskar tre regler: inget privatliv, ingen familj och ingen monogami. Bebisar alstras genom avancerad labbteknik och sex sker endast för njutningens skull. Den ormlike psykologen Bernard Marx (osubtil symbolism är återkommande) sätter ned foten i en inledande scen och monogami-skammar den begynnande fritänkaren Lenina Crown. Hon har träffat samma man för många gånger. Hon skäms men poppar ett så kallat soma-piller och sen är den psykiska ohälsan puts väck.

Det är först svårt att förstå varför Aldous Huxley, som skrev romanförlagan "Du nya sköna värld" 1932, ansåg att denna kemiskt harmoniska och orgie-drivna värld skulle vara så dålig. Well, medborgarna är också uppdelade enligt ett kastsystem i beta och alfa-kategorier och utanför "New London" lever de längst ned i stegen, kastlösa "vildar".

När Bernard hittar en död medborgare efter ett misstänkt självmord börjar hans religiösa tro på systemet naggas i kanten. Bilden av det perfekta samhället rämnar när Bernard och Lenina reser utanför London för att besöka nöjesparken "savage land" där man återskapat historiska delar ur vår gamla värld som turistattraktion. Ett slags Westworld utan robotar där en revolution snart blir våldsam.

Alla framtidsskildringar handlar som bekant om nuet och "Brave new world" har absolut många beröringspunkter till samtiden, en slags anaboladopad samhällsmodell utvecklad ur vår kultur av Tinder och psykofarmaka. Säkert kan en sådan dystopi verka relevant för en konservativ målgrupp som är rädda för en anti-kärnfamiljsdiktatur, en stalinistisk hand som tvingar på folket ett överflöd av njutning. Dagens flyktiga tillvaro är som bekant mer "DIY" där ingen har kontroll, särskilt inte över sina relationer. Men kanske beror bristen på tonträff helt enkelt på manuset, där de första tre avsnitten har en mästrande attityd som lyser igenom i dialogen.

"Brave new world" är en storsatsning från NBC Universals nystartade tjänst, men strömmas genom HBO i Sverige. Visst känns det påkostat, skådespelarna får till och med säga "fuck", men till skillnad från sina genresyskon i "Black mirror" och "Westworld" hittar "Brave new world" inget sätt att göra det viktigaste trovärdigt: världen.

Kristoffer Viita/TT