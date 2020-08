Filmkollen: Malin Åkerman spelar mamma med en hemlighet i nya Netflix-filmen

"The Sleepover"

Visas på Netflix

I rollerna: Malin Åkerman, Joe Manganiello, Ken Marino med flera

Regi: Trish Sie

Clancy är 15 år och navigerar i skolans korridorer med lika delar optimism som osäkerhet. Lillebrorsan Kevin är ett original som blir en dansande internetsensation innan förtexterna knappt hunnit rulla klart. Med på den smygfilmade virala filmsnutten finns också hans mamma, som volontärarbetar som rastvakt i skolan.

Innan familjen, som också består av en tröttsam pappaskämtare av rang, vet ordet av dyker det upp två agentliknande typer i hemmet och kanske mest förvånande av allt: hemmafrumamman visar sig vara en gammal mästaretjuv som lever i ett vittnesskyddsprogram efter att ha vittnat mot en storskurk.

De två inkräktarna tvingar med sig henne på "en sista stöt" och tar även, förvånande nog, med sig den extremt inkompetente pappan i farten. Kvar finns barnen och deras två kompisar – och en klurig ledtråd som mamman lämnat till dem i all hast.

Det märks att filmskaparna har funderat några varv kring frågor om representation och könsroller.

Om den här premissen känns aningen bekant så beror det kanske på kontakt med "Spy kids"-serien som Robert Rodriguez regisserade i fyra upplagor när han inte var på blodigt actionhumör (och ägnade sig åt "Sin city" och "Machete") under 2000-talets första decennium.

Då var det stjärnor som Antonio Banderas och Jessica Alba som fick agera agentföräldrar till diverse barn som tvingades rycka ut när föräldrarna råkade i oväntat trubbel.

När Netflix ska fylla på i katalogen med strömlinjeformade och småkul filmer för barn mellan 7 och 11 är det Malin Åkerman som spelar en mamma med en hemlighet.

Det märks att filmskaparna har funderat några varv kring frågor om representation och könsroller. Men i slutändan är det förstås kärnfamiljspappan som räddar dagen i en samåkningsbil – trots att mamman alltså visat sig vara både stridsexpert och utrustad med ett hemligt förråd av militär utrustning. Det kan man ju sucka lite över men det ska också sägas att klantigheterna och de tappra och gulliga barnen gick hem rejält hos en ofta skrattande medtittare ur målgruppen.

Miranda Sigander/TT

***

"Alltid Amber"

Medverkande: Amber, Sebastian, Olivera med flera

Regi: Hannah Reinikainen och Lia Hietala

17-åriga Amber går på gymnasiet och har tillsammans med sin bästis Sebastian ("min bror") hittat en fristad. De delar erfarenheten av att känna sig obekväm med tvåkönsnormen.

Tanken med dokumentären är från början att följa deras vänskap men ungefär ett år in i filmandet så händer det något som Amber (och kanske inte filmarna heller) aldrig hade kunnat tänka sig: ett svek av oförlåtligt slag. Utan sin ständiga följeslagare får Amber vingla ut i ett tonårsliv fullt av fylla, osäkerhet och ensamhet.

Med "Alltid Amber" har Hannah Reinikainen och Lia Hietala lyckats få till en jobbigt autentisk orgie i olyckligt och trevande tonårsliv – inte minst tack vare allt egenfilmat mobilmaterial. I grund och botten handlar filmen om hur hemskt det är att vara ung. Men den här historien blir förstås också unik eftersom Ambers identitetssökande är så väldigt komplicerat.

"Hur mycket ska jag behöva förändras för att samhället inte förändras tillräckligt fort?" Amber ställer frågan i mötet med sin psykiater och där någonstans ringas problematiken in i en elegant mening. För Amber trivs inte med sig själv, eller kanske snarare med hur samhället ser på den kropp som hon hör ihop med. Fast hon är fel pronomen. Amber är icke-binär och vill kallas den.

Mot slutet av filmen är man dock lite mätt på bilderna med fulla tonåringar och hårfärgning och suktar efter tydligare dramaturgi.

Man kan ha många åsikter om korrekta pronomen, transvården eller rentav den "translobby" som sägs styra och ställa. Man kan också ta del av rapporter om psykisk ohälsa bland unga transpersoner och hur de är överrepresenterade när det gäller självskadebeteende och självmordsproblematik.

Och sedan kan man se den här filmen, som på ett nyanserat sätt ställer en ung människa i förgrunden och påminner om hur absurt svårt det är att bara få vara sig själv.

Många av de finaste scenerna äger intressant nog rum i Ambers badkar, som ett intimt eko från den badkarstäta och drömska dokumentären "Pojktanten" av Ester Martin Bergsmark, som väl får ses som en pionjär på området.

Mot slutet av filmen är man dock lite mätt på bilderna med fulla tonåringar och hårfärgning och suktar efter tydligare dramaturgi. Vad hände exempelvis i den för historien så bärande relationen till Sebastian, egentligen? Däremot är det ett snyggt drag att låta ett avgörande möte med vården fungera som en inramning av Ambers berättelse.

Miranda Sigander/TT

***

"The Painter and the thief"

Medverkande: Karl-Bertil Nordland, Barbora Kysilkova med flera

Regi: Benjamin Ree

Med empati och konst kan man komma långt. Det känns som ett otidsenligt men viktigt budskap i den här spännande dokumentären om det otippade mötet mellan en konstnär och en tjuv.

Det sägs att man inte kan förändra någon förutom sig själv. Det är säkert sant. Men att vissa mänskliga möten kan betyda enormt mycket – och i förlängningen leda till fantastiska förändringar för de inblandade – blir tydligt i den här filmen.

Den tar visserligen avstamp i en nästan klassisk heist-stämning när två konstverk försvinner en bister natt i Oslo. Den bestulna konstnären, Barbora Kysilkova, får tillgång till övervakningsfilmer som tydligt visar hur två tjuvar bryter sig in i ett galleri och plockar med sig två stora dukar.

Det är inte svårt för polisen att hitta tjuvarna. Det visar sig vara två påtända knarkare som senare knappt verkar minnas någonting av händelsen – än mindre vad som hände med bytet. Vid rättegången tar Barbora tillfället i akt att närma sig en av de åtalade, Karl-Bertil.

Hon säger att hon vill måla honom och det är med hjärtat i halsgropen man spänt följer deras första trevande möten.

Regissören Benjamin Ree har filmat duon under fyra års tid. Barboras konst blir en naturlig del av handlingen och resultatet kan inte beskrivas som annat än smått sensationellt. "The painter and the thief" ruckar på ens invanda föreställningar om vad både en konstnär och en tjuv kan vara och påminner effektivt om hur långt man kan komma med lite empati och nyfikenhet.

Genom att då och då vända på perspektiven – ömsom berättas historien genom Barboras ögon, ömsom genom Karl-Bertils – skapas också en intressant dynamik.

Visserligen är den ena en heroinist och den andra på ytan en framgångsrik konstnär. Men de bär båda på stora sår från barndomen och på vägen blir det tydligt hur deras inre, små sorgsna barn snabbt lyckas identifiera och förstå varandra. De ger sig ut på en gemensam och individuell terapeutisk resa och slutet blir så hjärtevärmande att man återfår tron på mänskligheten.

Miranda Sigander/TT