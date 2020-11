Filmkollen: Prinsessan Diana huvudperson i nya säsongen av "The Crown"

"The Crown" säsong 4

Visas på Netflix.

I rollerna: Olivia Colman, Tobias Menzies, Emma Corrin med flera.

Regi: Benjamin Carron, Julian Jarrold med flera.

Det är inte känt om medlemmarna av det engelska kungahuset tittar på "The Crown". Men troligtvis gör de säkert det, och de lär i så fall inte särskilt uppskatta denna den fjärde serieomgången.

Den framställer nämligen alla som iskalla, beräknande och empatilösa personer, som får oss som tittar att känna att den sympati som man trots allt stundtals kunnat känna för dem under de tidigare tre säsongerna nu snarare förbyts i ilska.

Serien har varit högintressant – den levererar en god lektion i brittisk nutidshistoria och är dessutom snygg och påkostad. En del händelser har vi blivit påminda om, en del har i alla fall vi icke-britter inte haft en aning om. Kombinerat med skildringen av kungafamiljen och alla dess intriger har skaparen Peter Morgan bjudit på högklassig underhållning.

Säsong fyra ägnas till största delen dels åt prinsessan Diana, dels åt Margaret Thatcher. När det gäller den sistnämnda är Gillian Anderson helt fel i rollen, hon ser ut som en karikatyr av Thatcher vilket kanske inte hade varit fel om man ägnat tid åt till exempel den stora gruvstrejken.

Men mest handlar dessa tio avsnitt om hur 18-åriga Diana Spencer i princip luras in i kungafamiljen för att vara en avelsko, eftersom man behöver en tronarvinge, samtidigt som hennes make, prins Charles, fortsätter sin offentliga otrohetsaffär med den gifta Camilla Parker Bowles. Situationen blir snabbt omöjlig för Diana, men hon får ingen hjälp av någon i kungafamiljen. Hon lämnas ensam och när hon försöker nå någon är de alltid oanträffbara. Att hon dessutom genom sin charm blir populär världen över ses inte heller med blida ögon av någon.

Visst, detta är en partsinlaga, kungafamiljen har säkert en annan bild. Men allt det vi tidigare har läst och sett om hur Diana behandlades gör att jag tror att Morgans bild ligger närmast sanningen. Stundtals känns det som en psykologisk rysare där det tar emot att bevittna vilka nya förödmjukelser den unga kvinnan ska utsättas för.

En femte säsong ska spelas in under 2021.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Gangs of London"

Visas på TV4 och C More

I rollerna: Sope Dirisu, Joe Cole, Paapa Essiedu med flera

Regi: Corin Hardy, Xavier Gens, Gareth Evans

"Gangs of London" är en av de mest spännande och mest adrenalinframkallande serier du kan se på någon strömningstjänst denna höst. Men tag varning: det är samtidigt en av de mest våldsamma. Det finns tortyrscener här som fick mig att för några sekunder titta bort.

Serien är skapad, skriven och delvis regisserad av Gareth Evans, som tidigare bland annat i Indonesien har gjort de två ”The Raid”-filmerna. De som sett dem vet att Evans älskar snabb, dundrande action och att han tycker om att i långa tagningar skildra brutala slagsmål. Allt detta finns med i "Gangs of London", även om handling nu är förflyttad från en indonesisk skyskrapa till Londons finanskvarter, som styrs av brutala gangsterligor med hjälp av knarksmuggling.

Londons gudfader är Finn Wallace, som i filmens första scen blir mördad. Det var Finn som höll alla olika gäng och intressenter i schack. Vad ska hända nu? Finns arvtagare är sonen Sean, men denne är laserfokusinriktad på att hitta faderns mördare – och om det innebär att den bräckliga fred som rått nu bryts så må det vara värt det.

Hans brutala mamma Marian, brodern Billy och fotsoldaten Elliot blir involverade i jakten, som snart sker mot en fond av ett eskalerande krig mellan olika gangsterligor där man- och kvinnofallet räknas i hundratal och där en dansk (!) mordpatrull plötsligt dyker upp.

"Gangs of London" är en oerhört välgjord tv-serie, som sömlöst rör sig från finanskvarteren till slummen. Tempot är högt, karaktärerna och de olika gängen många, intrigerna alltmer invecklade. Alla verkar förråda alla och går in för att, i vissa fall, bokstavligt hugga eller skjuta varandra i ryggen.

Evans gillar som sagt långa slagsmål, och här är det Elliot (utmärkt spelad av Sope Dirisu) som står för merparten av detta. Actionscenerna är många, den som står ut mest är det danska teamets attack mot ett hus ute på landet. En shootout som slår det mesta.

Slutet antyder en fortsättning, och en sådan lär vara på gång. Ja, tack.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Freaky"

I rollerna: Kathryn Newton, Vince Vaughn, Alan Ruck med flera

Regi: Christopher Landon

En seriemördare har börjat härja i staden Blissfield. Huvudpersonen Millie blir attackerad men precis när The Butcher, som han kallas, ska hugga henne med en antik kniv blir det blixt och dunder uppe i himlen och den enas personlighet far in i den andres kropp.

Nästa morgon vaknar The Butcher upp i Millies hem, i hennes kropp, och försöker förstå vad som hänt. Och Millie vaknar upp i The Butchers hem, som får huset i ”Motorsågsmassakern” att se välstädat ut, och gallskriker när hon ser att hon nu befinner sig i en storvuxen mans kropp.

Inledningen av "Freaky" ger vid handen att detta är ännu en av alla "korkade tonåringar slaktas på löpande band"-filmer, men efter transformationen blir det en stundtals roande komedi. Den storvuxne Vince Vaughn har uppenbarligen haft mycket roligt när han spelar tonårsflicka med alla dennas manér, och Kathryn Newton är stundtals skrämmande när hon ska förmedla iskylan och brutaliteten i en seriemördare. Det är inte minst dessa två skådespelare som gör att "Freaky" lyfter sig över mängden och blir den bästa skräckkomedin sedan den första "Scream".

Genren innebär självklart att man som publik måste köpa och acceptera fånigheter som att potentiella mordoffer gärna vandrar iväg ensamma, att myndigheterna inte stänger ner hela staden när en rad brutala mord har begåtts, att man arrangerar en stor dans samtidigt som en seriemördare går lös och så vidare. Folk bär sig besinningslöst korkat åt, men det hör som sagt till genren. Och vem kan bry sig om logik i en film vars bärande tema är att två personligheter byter plats?

Det skulle inte förvåna om "Freaky" får en fortsättning, det brukar ju bli så i skräckgenren. Fast jag undrar om tematiken håller för det. Det fungerar här, men skulle nog kännas uttjatat en andra gång.

Gunnar Rehlin/TT