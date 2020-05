Filmkollen: Storhyllning till nya SVT-serien – missa den inte!

"Normala människor"

Visas på SVT och i SVT Play.

I rollerna: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Eliot Salt med flera.

”Normala människor” av irländska Sally Rooney, som kom 2018, blev en litterär succé både publikt och kritikermässigt. Rooney träffar så rätt i sin skildring av lusten och plågan i ung kärlek att det finns läsare som menar att det är den bästa bok de någonsin har läst.

Är det möjligt att överföra någonting sådant till film eller tv utan att göra läsarna besvikna? Ja, i alla fall om man har den fingertoppskänsla som Rooney, Alice Birch och Mark O' Rowe besitter. Tillsammans har de skrivit tv-manuset, och även om tolv avsnitt kan kännas långt, så förtvivla inte – de ligger nämligen på runt 30 minuter styck. SVT lade ut de första sex i ett svep, de andra sex kommer i ett annat svep – perfekta att sträcktitta på under två kvällar.

Storyn är enkel. Marianne och Connell möts i skolan. Han är den populäre fotbollsspelaren som flickorna trånar efter. Marianne är en enstöring som käftar med alla. Connell kommer från ett arbetarhem, Marianne från överklassen. Mot alla odds blir de ett par, men i hemlighet. Den enda som känner till relationen är Connells mamma, som städar åt Mariannes familj.

I serien får man följa relationen under ett antal år, när de båda har flyttat från den lilla stad de bor i och börjat på universitet i Dublin. De gör slut, de träffas igen, de blir ihop på nytt, men gör åter slut på grund av ett missförstånd. Det är så uppenbart att de ska vara ett par, och vi i tv-soffan lider lika mycket som de själva gör när de bryter upp från varandra. Vi känner igen oss i hur det är att vara unga och nyförälskade och hur otroligt lätt det är att ett förfluget ord eller en omedveten handling plötsligt sätter stopp för förälskelsen.

Det är fantastiskt bra, och bara en av alla orsaker till att ni genast ska gå in på SVT Play och titta.

Men det skulle inte vara så oerhört bra om skådespelarna inte fungerade. Och Daisy Edgar-Jones och Paul Mescal är perfekta. Det finns inte en felaktig ton, inte en felaktig gest, inte ett felaktigt ögonkast i deras samspel. Man tror verkligen på dem som Marianne och Connell, de tar steget ut från boksidan och blir fullt levande, normala människor.

Det har skrivits mycket om seriens sexscener. Och visst, scenerna är nakna, men inte i någon exploaterande mening. Kameran ligger ofta nära deras ansikten och fångar lusten, nyfikenheten och känslorna i sexakten. Det är fantastiskt bra, och bara en av alla orsaker till att ni genast ska gå in på SVT Play och titta.

Gunnar Rehlin/TT

***

"I know this much is true"

Visas på HBO Nordic

I rollerna: Mark Ruffalo, Melissa Leo, Rosie O’Donnell med flera.

Regi: Derek Cianfrance

Det börjar med att Dominicks tvillingbror Thomas går in på stans bibliotek och amputerar sin egen hand med en kniv. Thomas lider av paranoid schizofreni och i hans förvirrade psyke är handlingen en religiös offerrit för att stoppa Kuwaitkriget.

"Oj, det här var mörkt", tänker man. Sedan blir det mörkare.

Det är början av 1990-talet. Dominick är frånskild och jobbar som målare och kämpar med att ta hand om sin sjuke bror. Samtidigt plågas han av det förflutna i tillbakablickar. När hans mamma blir sjuk kommer han över sin italienske morfars gamla manuskript som han låter översätta och får en nyckel till sitt eget dunkla ursprung.

Historien med manuskriptet är ganska spännande, men annars får vi inte så mycket spänning eller styrsel på historien, mest bara kärlek och lidande. Allra mest lidande. Det finns liksom ingen hejd på olyckorna som drabbar Dominick och hans nära och kära. Psykisk ohälsa, skilsmässa, övergrepp, plötslig spädbarnsdöd, vanvård, obotlig cancer, rasism. Det här är ett kompakt mörker att ta sig igenom. Kanske för att seriens är en komprimerad version av en den tegelstenstjocka romanförlagan. Varken vi eller rollfigurerna får egentligen någon vila för att bearbeta alla trauman. Kameraarbetet är klaustrofobiskt, ofta med närbilder på deras plågade ansikten. Och så regnar det.

Snart önskar man att seriens skapare Derek Cianfrance kunde göra en "Boogie nights" och rakt ut lova att det bara blir "one last thing" innan det vänder i sista akten och blir ljusare. Men det här är inte den sortens historia. Trots tunga komiska skådespelare som Kathryn Hahn och Rosie O'Donnell på rollistan får man ingen lust att skratta åt eländet.

Men det är skådespelarinsatserna som gör det värt den själsliga mödan att ta sig an det här. Särskilt Mark Ruffalo i huvudrollerna. Han gör alltså en Nicolas Cage i "Adaptation" eller James Franco i "The deuce" och spelar båda tvillingbröderna. Och de jobbar rätt hårt för att hålla dem isär. Den ene är tjock och den andre är smal. Den ene har skägg och den andre är rakad. Men Ruffalo spelar skönt nog inte upp deras olikheter för mycket utan är ganska lågmäld i samspelet mellan dem. Samtidigt är det tillräckligt tekniskt skickligt utfört för att lura oss när Ruffalo kramar och tröstar sig själv, brottas med sig själv eller jagar sig själv över en motorväg.

Den ene lider för att han inte förstår vad som händer i verkligheten. Den andre för att han förstår det alltför väl. Men deras kärlek går inte att ta miste på. Det är fint ändå.

Björn Berglund/TT

***

"It must be heaven"

I rollerna: Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim med flera

Regi: Elia Suleiman.

I den nya filmen ”It must be heaven” har filmaren Elia Suleiman huvudrollen som sig själv. Hur stora likheterna är mellan den man vi ser på filmduken och verklighetens filmskapare är oklart. Men skildringen av hur han storögd och i princip stum reser över världen och försöker få göra sin film är mycket underhållande på ett sätt som har släktskap med både Jacques Tati och Roy Andersson.

Suleiman tar oss från hemstaden Nasaret till Paris och därefter till New York. Med sin panamahatt på huvudet och med händerna på ryggen iakttar han omvärlden och dess absurditeter – poliser i Paris som kör någon sorts synkroniserad dans på sina segways, soldyrkare som slåss om stolarna i en park i samma stad, en familj i New York som kliver ur en taxi med automatvapnen hängande över axlarna. Ibland är det oerhört roligt, ibland framkallar det småleenden – det är hela tiden underhållande.

Gatorna är ofta folktomma med Suleiman som den ende personen, eller en av få närvarande, där han står stilla och betraktar en byggnad eller vad de andra personerna i tablån (bilderna känns ofta som sådana) gör. Han ler bara en enda gång, och han yttrar bara några få ord – det är när en taxichaufför i New York frågar var han kommer ifrån och Suleiman svarar först ”Nasaret” och sedan ”Palestina”.

Hemlandet finns på något sätt med hela tiden, även i Paris och New York – i Paris nobbar en producent (spelad av den verklige filmproducenten Vincent Maraval) att göra hans film eftersom den ”inte är tillräckligt palestinsk”.

Och så kan man ju också se det. Vad Suleiman gör är att skildra en värld där absurditeterna är sig lika överallt, där hot och övervakning alltid är närvarande. Ett gäng unga män med träpåkar i händerna kommer rusande mot honom i Nasaret, fem poliser förföljer en gammal kvinna på t-banan i Paris, där Suleiman själv blir trakasserad av en hotfull ung man, en helikopter snurrar över honom i New York. För att inte glömma scenen där ett gäng poliser a la Keystone Cops jagar en ung kvinna med änglavingar.

”It must be heaven” är en film som behövs just nu – som får oss att skratta och le även åt tillvarons mer brutala absurditeter.

Gunnar Rehlin/TT