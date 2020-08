Filmkollen: Tjejtjusaren Bert är tillbaka

"Berts dagbok"

I rollerna: Hugo Krajcik, Julia Pirzadeh, Yussra El Abdouni med flera.

Regi: Michael Lindgren

Bert (Hugo Krajcik) börjar högstadiet och blir direkt kär i skolans populäraste tjej, Leila (Yussra El Abdouni). Problemet är bara att hon går i nian. Med hjälp av sin ständige vapendragare Åke (Frank Dorsin) kläcker Bert en plan: han ska komma nära Leila genom att plugga med hennes lillasyster Amira (Julia Pirzadeh). Väl hemma hos deras ensamstående och raw food-besatte farsa ska Bert snoka rätt på Leilas dagbok, som Åke menar är en manual till hennes inre. Bert trasslar förstås in sig i sina kreativa lögner, blir påkommen, förnedrad och måste be om ursäkt innan han vinner tillbaka sin kärlek.

Det har gått 25 år sedan Bert syntes på bio senast och nya "Berts dagbok" har uppdaterats för 2020. Åke har gått från uppfinnare till gamer, delinkventen Klimpen (Frode Östlin Westman) har stöpts om från råskinn i skinnjacka till en brat som åker hoverboard och Lill-Erik (Arvid Bergelv) försöker förstå skillnaden mellan "guzz" och "gäri". Tydligaste tidsmarkören är Marvel-parodin "Lynx" (ett superhjälte-lodjur spelat av Björn Gustafsson) som kidsen går runt och väntar på ska få premiär.

Däremot är soundtracket obegripligt anakronistiskt. Det blir som att åka tidsmaskin tillbaka till 1998 när hiphoplåtar av Latin Kings, Petter och Melinda Wrede avlöser varandra som om det vore normal musik för tonåringar att lyssna på.

Filmen utspelas i ett tryggt rum utan vassa kanter, om möjligt ännu längre ifrån en realistisk bild av högstadiets hierarkiska och hormonstinna helvete än den lättsamma tv-serien "Bert" (1994) och filmen "Bert – den siste oskulden" (1995). Det gör inte så mycket förutom att berättelsen stundtals saknar friktion. Jag menar, var är cybermobbningen?

Målgruppen är förstås en publik som är ännu yngre än filmens huvudpersoner, och för dem kan säkert den lättsamma relationskomedin funka. Det är underhållande förvecklingar och lagoma pinsamheter blandat med smått bedårande scener av tonårsromantik. Alla unga skådespelare är superimponerande och överglänser sina vuxna motspelare i varje scen.

Kristoffer Viita/TT

***

"Lolas väg mot havet"

I rollerna: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier med flera.

Regi: Laurent Micheli

Får vem som helst spela trans? Debatten har böljat fram och tillbaka i filmbranschen under det senaste decenniet. Kritikerna menar att skådespelare som Eddie Redmayne, Hilary Swank och Jared Leto – som prisats för ”modet” i att ta sig an en transroll – osynliggör och stjäl jobb från skådespelare som verkligen är trans. Andra menar att definitionen av skådespeleri är möjligheten att förvandlas till någon annan än den man är.

Jag vet inte vilken sida som har rätt – kanske ingen, kanske båda. Men ett vet jag säkert: att den belgiska skådespelaren Mya Bollaers (som är trans) är helt fantastisk i filmen ”Lolas väg mot havet”.

Hon spelar titelrollen, en tonårsflicka som bor på ett ungdomshem eftersom hon har blivit utslängd av sin pappa Philippe (Benoît Magimel). När hennes mamma dör gör pappan allt han kan för att hindra Lola från att närvara vid begravningen. Men Lola vägrar låta sig uteslutas och tar till drastiska åtgärder för få följa med Philippe till moderns hemstad, där hennes aska ska spridas i havet.

Och förstås händer det något där i bilen, när de tvingas sitta bredvid varandra timme efter timme, när far och dotter (eller far och son, som de fortfarande är i Philippes föreställningsvärld) inte längre kan förneka varandras existens.

”Lolas väg mot havet” är en laddad roadmovie där vrede och förtvivlan ständigt bubblar under ytan, men där det också finns plats för både rena feelgood-ögonblick – som när Lola lutar sig ut genom bilrutan och låter vinden leka i det rosafärgade håret – och ett flämtande hopp. Men filmen blir aldrig mysig, den trasiga relationen blir inte magiskt helad.

Benoît Magimel, som slog igenom som stilig yngling i Michael Hanekes ”Pianisten”, spelar Philippe som en hård knut av sorg och självömkan. Men det är Mya Bollaers som bär filmen, med sin blick och sin hållning, med blandningen av sårighet, ilsket tonårsuppror och livsglädje.

Kanske beror det på att hon delar erfarenheter med sin rollfigur, kanske är hon bara helt enkelt en magnifik skådespelare. Vad spelar det för roll, så länge resultatet blir så här bra?

Karin Svensson/TT

***

"The Swamp"

Visas på HBO Nordic

Medverkande: Thomas Massie, Matt Gaetz, Ken Buck med flera.

Regi: Daniel DiMauro och Morgan Pehme

"Du är ett rövhål!" En förbipasserande man ropar efter Matt Gaetz i "The Swamp". Gaetz, som representerar republikanerna i Florida i den amerikanska kongressen, absorberar smädelsen med ett vant skitätarleende. Däremot har han slutat äta på restaurang i Washington eftersom det alltid dyker upp någon som vill utnyttja honom för "sitt virala ögonblick".

Det är kanske inte så konstigt då Gaetz är en av Donald Trumps främsta och närmaste förespråkare. Men han är otypiskt också en av få republikaner som vill förbjuda lobbyism och företagsdonationer i politiken. Det finns ett stort folkligt stöd för frågan. Donald Trump vann ett val med hjälp av sin slogan att "dränera träsket" (städa upp just den korruptionen) men anställde sedan istället 300 lobbyister i sitt kabinett. En dissonans som inte verkar störa Gaetz.

"The Swamp" tar vid kort efter Trump svurits in, och berättar även historien om hur den amerikanska kongressen förvandlades från en demokratisk institution till en grogrund för mutor och företagsintressen där nästan ingen vågar gå emot partipiskan. Dokumentären är gjord av Daniel DiMauro och Morgan Pehme, som tidigare har riktat kameran mot Donald Trumps kontroversielle före detta kampanjstrateg, i den fascinerande "Get me Roger Stone" (2017). Den här gången har de gjort en mer politiskt nyanserad dokumentär, där både republikaner och demokrater framstår som stora hycklare som upprätthåller status qou i rent egenintresse. Dokumentären tar också upp hur medierna i USA utnyttjar och eldar på polariseringen som har skapat ett dödläge i amerikansk politik.

Förutom Gaetz fokuserar filmarna på kongressmedlemmen Thomas Massie, känd som "Mr No" eftersom han oftare än sina partikamrater röstar emot partilinjen. Även Ken Buck, en förbittrad gammal republikan som har skrivit en bok om att stoppa lobbyismen men samtidigt säger "efter fem år har jag inte längre några illusioner om att någon här bryr sig om vad jag har att säga”.

Hela "The Swamp" har en liknande sensmoral, det vill säga: ingenting går att förändra. Varför diskuteras ens klimatförändringar eller vapenrestriktioner, när systemet som kongressen upprätthåller gör alla reformer eller kompromisser över partigränserna fullkomligt omöjliga?

Det är skrämmande fakta, om än torrt och lite känslokallt paketerat.

Kristoffer Viita/TT