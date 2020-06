Fina betyg efter Sandvikens första seger – här är matchfakta från mötet med Karlstad

När Niclas Håkansson elegant placerade in ledningsmålet i den 55:e minuten såg det mesta ljust ut för SIF. För strax efter dundrade den för dagen mycket duktige Moonga Simba ett stenhårt skott i ribban. Istället kvitterade Karlstad lite snöpligt och nerver började smyga sig in. Men när Leo Englund rullade in sitt första mål för säsongen på en straff han själv ordnat, rullade det på. Och åtta minuter senare gjorde han sitt andra i matchen och rödvästarna kunde inkassera sin första seger.

Sandvikens IF–IF Karlstad 3–1 (0–0)

Målen:

1–0 (55) Niclas Håkansson, mittbacken stannade kvar i offensivt straffområde och placerade snyggt in ledningsmålet med en behärskad vänster bredsida.

1–1 (66) David Johannesson, avslutade ett drömanfall som började på högerkanten.

2–1 (76) Leo Englund, straff efter att just Englund rivits ned i straffområdet.

3–1 (84) Leo Englund, stensäker placering i mål efter en fin passning från Slava Koidan.

Varningar, Sandviken: – Karlstad: André Jernberg (74), Sebastian Bellander (77).

Hörnor: 6–4 (3–3).

Domare: Tess Olofsson.

Sandvikens IF (4–4–2)

Målvakt

Tobias Johansson 3

Försvar

Christoffer Aspgren 4

Niclas Håkansson 5

Olof Mård 4

Jimmy Hansson 4

Mittfält

Slava Koidan 4

Emil Engqvist 5

Yannick Mukunzi 4

Moonga Simba 4 (69)

Anfall

Leo Englund 4 (89)

Emil Bellander 4 (89)

Ersättare

Herman Johansson (69) 4

Naeem Mohammed (89) –

Rasmus Lindgren (89) –

Spelade ej: Kalle Jansson (mv), Emil Molin, Joe Massey, Marcus Hägg, Gustav Thörn.

Snittbetyg: 4,08.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.