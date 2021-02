Fler kvinnor vill köra skoter – jag är en av dem: "Trötta på att sitta bakpå"

Bensinlukten kastar mig tillbaka till barnsben. Jag satt alltid framför morfar eller pappa när vi färdades mellan träden i Jämtlandsfjällen. Det bästa jag visste var att få provköra skotern några meter själv vid stugan i Edsåsdalen, eller på Hensjön när isen lagt sig.

När jag fyllde 16 år fick jag äntligen ta mitt förarbevis själv. Men det gjorde jag inte. Det skulle krävas en pandemi 11 år senare för att jag skulle få tummen ur.

Göran Hammarström möter mig på Rörberg Motorstadion. Det är här jag kommer ta mitt förarbevis i mars.

Den ideella föreningen Gävle Skoterklubb har bedrivit förarbevisutbildningar sedan 1996.

– Det har ju blivit mer den extrema åkningen nu. Man kör i lössnö, en tuffare körning. Skoterkulturen är inte att åka och grilla i en kåta uppe i fjällen, det är avancerad körning som gäller, säger han.

En trend Göran Hammarström märkt av är att fler kvinnor mellan 25 och 30 år, där jag själv passar in, väljer att utbilda sig.

– De är trötta på att sitta bakpå en skoter som är tillverkad för att sitta en på och skumpa, man vill vara med och köra. Jag hör hela tiden att man har lessnat på att killen alltid kör, säger Göran Hammarström.

Jag kan inte tala för alla kvinnor som väljer att utbilda sig. Men på mig stämmer det in. Måttligt frustrerande att dessutom lillebror, nio år yngre, lagligt får skjutsa mig när vi är i stugan.

Trots att jag själv är uppvuxen på en skoter är jag väl medveten om att det är mycket kunskap jag inte har. Även det är en anledning till att jag kommer ta förarbeviset.

– Det är inte fritt fram att åka skoter hur man vill bara för att det är snö. Det finns en basregelbok att följa, förarbeviset är ett bevis på att du tagit del av den kunskapen, säger Göran Hammarström.

Hur går det till att ta förarbeviset?

– Man har teoretisk genomgång med bland annat fordonskunskap, trafikregler, regelverket och risker. Sedan har man den praktiska delen, lite garagelektion kan man säga.

Johan Högberg jobbar som servitör på Sarahs i Gävle. Han tog förarbevis på torsdagen och lugnar mina nerver.

– Du behöver inte oroa dig när du väl gör provet, säger han.

Vad har du för erfarenheter av skoter?

– Jag har åkt skoter litegrann, men jag har aldrig kört eftersom jag inte haft förarbevis, så jag har bara åkt med. Vi brukar vara i Funäsdalen och där finns det fina skoterleder, så jag kände att jag ville ta förarbevis.

Om du döms för vårdslöshet i trafik när du kör skoter kan ditt bilkörkort dras tillbaka. Kör man skoter utan förarbevis kan en bot på minst 1 500 kronor vänta.

– Det känns onödigt för en sådan lätt kurs. Om man får böter kan man lika gärna betala för ett förarbevis istället, säger Johan Högberg.

Som icke medlem i Gävle Skoterklubb kostar förarbeviset 2 500 kronor. Under min tid som journaliststudent hade jag inte en tanke på att lägga min dyrbara CSN-peng på det.

Men som Johan Högberg sa. Jag lägger hellre pengarna på ett förarbevis, än att betala en bot.

Om jag klarar provet i mars, vill säga.

___________________________

SÄKRA TIPS FÖR EN SKÖN SNÖSKOTERTUR:

Åk inte ensam!

Håll koll på vädret!

Lämna en färdplan!

Kör nykter! Samma gräns som för bil gäller (0,2 promille).

Undvik lavinfarliga platser (t ex under brantare sluttningar, hängdrivor och lä-sidor)!

Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag (t ex vid uddar, in- och utlopp)! Observera att du alltid kör över is på egen risk, och att skoterleden inte går över isen. På isen kan det möjligen vara ruskat, men det är ingen garanti för att isen håller.

Håll koll på var du är med karta och kompass (och ev. GPS).

Ta på dig hjälm (lag sedan 2016-01-01) och varma kläder – tänk på kyleffekten!

Ta med personlig säkerhetsutrustning för dig och din skoter (extra variatorrem, verktyg, reservbränsle, spade, lavinsond, sändare (transceiver), vindsäck m.m.)

Ta med telefon eller annan sambandsutrustning (men lita inte på att du har täckning överallt).

Om du ska ut på sjö eller hav, se alltid till att ta med isdubbar och gärna flytoverall – och kör aldrig över is med passagerare under stängd pulka-kapell!

Källa: SNOFED – Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation.