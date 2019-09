Flera klubbpremiärer i helgen – här är läget hos nattklubbarna inför hösten: "ODZ är klara"

Echo Nightlife

Echo Nightlife heter numer Gävles kanske mest kända klubbkällare, undertecknad nöjesredaktör måste faktiskt skjuta in att han kommer sakna det rent groteska men också kultiga Slick City-namnet – men allting har ett slut förstås. Övervåningen och restaurangen får dessutom namnet Neo Neo efter att Grillo-ägarna tagit över, renoveringen pågår fortfarande och väntas bli klar någon gång i oktober.

Echo kickstartar hösten med Anis Don Demina på lördagskvällen och har sedan tidigare också flaggat för att LBSB (28 september) och Kaliffa (2 november) är helt klara.

Det blir en fullspäckad höst på Echo för klara är även Aden & Asme, Lamix, ODZ och Björn Rosenström men där vill inte Echo gå ut med datumen riktigt än.

– Det ska bli jättekul att köra igång med nattklubb igen. Det var längesen jag gjorde det, berättar Robert Roos som är en av de nya ägarna.

– Det har varit lite uppförsbacke till en början när vi samtidigt byggt om övervåningen men det kommer bli bra sen, fortsätter han berätta när tidningen ringer upp.

Vou Social Club

Där Five Night club tidigare huserade, i gamla Fenix-källaren på Söder, är det premiär för Vou Social Club på lördagen. Johan Hedlund, även känd som Giovani när han ställer sig i DJ-båset, är mannen bakom satsningen. I en stor och öppenhjärtig intervju med GD berättade han om sin vision: "Vou ska vara en nattklubb för vanliga människor som värdesätter en fin klubbupplevelse mer än isfacklor, champagne och Insta-stories.". Inför premiären låter det så här: "Klubben är fullproppad med godsaker för en klubbis och tillsammans med vår mood-manager tillika dj-hjälte Robbie Woods, hoppas vi kunna tillhandahålla det vi törs kalla Gävles mest intima nattklubbsfest."

Hits For You

Hits For You med artisterna Henrik Sundström, Maria Doverud och Hanna Jämtsäter har laddat upp med dinnershow i vanlig ordning och den här hösten går showen under namnet "Celebration". Showen hade premiär 3 september och om Hits For You själva får bestämma var det "den största succén någonsin". Besökaren kan vänta sig humoristiska och inte så värst PK sketcher samt en massa musikalnummer från olika tidsepoker. Efter dinnershowen på fredagar och lördagar förvandlas lokalen sedan till dansgolv.

Hits For You är sedan en tid tillbaka också stand up-klubben Gastas hem på onsdagar, så den smickrande titeln som "nöjespalats" ligger nära till hands.

The Church

På lördagen är det premiär för "Klubb 1902" på Kyrkan i Sandviken – men det handlar egentligen inte om ett helt nytt klubbkoncept utan The Church fortsätter på samma väg som tidigare, där restaurangen förvandlas till klubb senare på kvällarna. Att Klubb 1902 lanseras handlar om att inte avskräcka den del av The Church:s matgäster som inte kommer dit för att dansa. I sociala medier kan man nu hålla marknadsföringen av nattklubben i en kanal och restaurangen och maten i en annan. Smart!

Harrys

Harrys hintar om att deras höstschema ska avslöjas först nästa vecka – men vi kan förstås räkna med en del rockspelningar genom klubben Dirty Harry som de ordnar tillsammans med Gefle Hårdrocksklubb och att nattklubben, som sedan i våras bär namnet Lucy, kommer att hålla igång till småtimmarna.

Olivia Nattklubb

Olivia har haft en fullspäckad sommar med onsdagsfester och så kallade "Daytime sessions" (dagsfester) och ett pärlband med dj:s men vill än så länge hålla sina bokningar till hösten hemliga. De berättar dock för tidningen att bokningar är gjorda och att mer info kommer i nattklubbens egna kanaler.