Flyktingflickan som drömmer om att vinna en fristad på lotteri – här är vinnaren i novelltävlingen

Konstnären och poeten Liselotte Fluhr har via Studieförbundet Vuxenskolan tagit initiativ till projektet om fristad. Hennes installation Fristadsmobilen har turnerat runt om i Gästrikland och hängt på bibliotek och andra kulturinstitutioner som Länsmuseet.

I projektet har GD Kultur varit en samarbetspartner (även Region Gävleborg) och i oktober 2019 arrangerades det ett samtal på Kulturhuset Gävle om Gävles och Sandvikens roller som fristäder för konstnärer och författare.

I Fristadsmobilen kan människor hänga upp lappar med reflektioner om fristad. Ordet fristad var också utgångspunkt för den novelltävling som skolklasser i Gävle, Sandviken och Hofors har bjudits in till.

Priset i novelltävlingen är att publiceras på Gefle Dagblads kultursidor. Juryn har valt ut novellen ”Lotteriet” av Milton Edberg som vinnare. Milton Edberg går i klass 5B på Fridhemsskolan i Gävle och har skrivit en berättelse om en flicka i ett flyktingläger i Turkiet och hennes hopp om att vinna en fristad i Sverige på ett lotteri.

Vi säger grattis till Milton Edberg – och tackar alla som delat med sig av sina tankar i noveller i tävlingen, på Fristadsmobilens lappar eller som kommit för att lyssna på samtalen om fristad.

*

”Lotteriet” av Milton Edberg

Man behöver en fristad för att känna sig trygg och känna sig bra. Och inte liten och ledsen. Att man har ett ställe där man kan bli tröstad av nån och känna att man mår bra. Nu ska jag berätta om en flicka som heter Ella, hon är en fattig flykting och hon är sju år och hon bor i ett flyktingläger i Turkiet och hon har alltid drömt om att flytta till Sverige nån dag. Nu börjar berättelsen.

Hej jag heter Ella! Jag bor i Turkiet och jag är sju år. Jag har det väldigt dåligt och jag mår inte bra. Jag vill en dag åka till Sverige och kunna känna mig säker och trygg. Och ha vård nära mig. En dag om året lottar presidenten ut en flygbiljett till en person och den får välja att åka till vilket land den vill. Och så köper han ett hus i det landet. Men man måste vara 10 eller mer år för att delta. Och jag är bara sju år så hon får vänta ett tag till.

2 år senare:

Omg jag kan inte vänta. Om ett år får jag vara med på lotteriet. Jag är så glad. Men jag mår jättedåligt och kriget har blivit värre. Jag är sååå rädd jag kan knappt sova längre men jag får hoppas att jag kan åka till Sverige nästa år ...

Nästa dag:

Jag tror att kriget har blivit ... VÄRRE, det är så högljutt och det sprängs överallt och det släpps bomber absolut överallt. Min mamma kunde ha dött om hon inte hann springa ifrån bomben och min pappa är nog död. För han var med och stred mot Syrien. Så det är bara jag, mamma och mina syskon. Jag längtar till Sverige. Nu ska jag försöka sova hoppas jag ...

1 år senare:

JA!!!! Äntligen kan jag vara med om att kanske få åka till Sverige. Hoppas jag kan göra det för jag mår inte bra ... Ok det är dags för lottningen, hoppas det går bra. Jag har nummer 179 hoppas det vinner. Ok nu ska vinnaren presenteras och vinnaren är ... nummer 174!!! Grattis nummer 174, nu ska du säga vilket land du vill åka till. Jag vill åka till Norge!!! Jag tycker att det är ett fint land och dom har fred just nu. Attans jag vann inte, ja ja, jag går tillbaka till mamma och syskonen nu ... Vann du!? frågar min bror. Nej, tyvärr gjorde jag inte det men kanske nästa år!

11 månader senare:

Ok det är en månad kvar till lottningen, hoppas jag vinner den här gången. Det var väldigt nära förra gången men nu är jag redo igen.

1 månad senare:

Nu är det dags igen, jag har nummer 89 och det är mitt turnummer, så hoppas jag vinner. Det är dags att lotta. Nu ska jag säga vinnaren av denna lottning och vinnaren är ... nummer 89!!! OMG DET ÄR JAG!!! Jag är såå glad. Ok, du ska nu välja vilket land ... SVERIGE, säger jag. Ok jag köper en flygbiljett till dig och ett hus i Sverige till dig. Du kommer bo på en gata som heter Ekorrvägen och numret på gatan är 4, så lycka till med resan. Tack, säger jag. Nu ska jag hem till min mamma och mina syskon och säga hejdå. Vann du storasyster? JA DET GJORDE JAG. Omg vad bra nu behöver du inte må dåligt längre för du kommer till en säker plats. Jag vet, visst är det coolt. Ja, säger min bror. Hejdå, säger jag.

En flygtur senare:

Ahhh så skönt att inte höra så himla högljudda bomber och smällar. Och jag har ett väldigt fint hus och det är enklare att hitta jobb i Sverige. Men jag förstår inte vad nån säger och dom förstår inte mig. Jag går på en skola som är jättebra, den heter Fridhemsskolan och jag går i klass 5A och nu har jag lärt mig jättebra svenska och jag mår jättebra.