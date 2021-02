Följ Gefle och Sandviken på försäsongen – här är alla matcher vi livesänder

Redan nu i februari har du som kund hos Gefle Dagblad kunnat se när Gefle IF och Sandvikens IF spelat träningsmatcher.

Vi fortsätter att satsa på lagens försäsonger. Till helgen kan du se båda lagen i farten igen. Gefle IF tar emot allsvenska Östersunds FK och Sandvikens IF gästas av nya Ettanlaget Hudiksvalls FF.