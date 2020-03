Folkteatern efterlyser vad du vill ha i coronakrisen – en av alla länsteatrar som får ställa om radikalt

Folkteatern i Gävle är bara en av alla länsteatrar runt om i Sverige som nu har fått tänka om när coronaviruset stoppar den ordinarie verksamheten.

Nu går Folkteatern ut med en fråga till allmänheten: ”Vad längtar du efter i denna turbulenta tid?”

Folkteatern har tills vidare ställt in all publik verksamhet. I ett pressmeddelande skriver de: ”Kanske sitter du i karantän, arbetar hemifrån eller får inte träffa dina barnbarn eller mor- och farföräldrar. Bär du på något du vill dela med världen? Ett boktips, en pjäs, en sång, eller något helt annat? Skicka dina tips till oss, så kan vi kanske gestalta, läsa in, eller fantisera vidare kring det ni bär på.”

Via ett formulär på teaterns hemsida kan man skicka in sina förslag. Under våren väntade premiärer för farsen ”Perplex” samt en turné för samarbetsprojektet ”Kurage”, en föreställning om ett annat virus: Aids-epidemin på 1980-talet. Båda har nu skjutits på framtiden.

En annan teater som har det svårt just nu är Östgötateatern.

– Den stora sorgen är att vi tvingas lägga ner väldigt många projekt, säger Nils Poletti, teaterchef på Östgötateatern.

Musikalen "Lizzie", det första spadtaget för att göra Östgötateatern till en ny musikalscen med fokus på nyskrivet, läggs ner. Den går heller inte att strömma eftersom det skulle strida mot upphovsrätten.

– Det är så mycket som pågår i samhället, vi har det inte värst, men de många känslornas epicentrum är nedläggningarna, säger Nils Poletti.

Den andra stora produktionen "Rampfeber", som på grund av elsanering skulle ha fått en ny scen på Forum på Linköpings universitet hänger i luften.

Nedläggningarna betyder förlorade biljettintäkter som skulle ha finansierat mer kultur. Nils Poletti vittnar också om en privat oro för vad coronavirusets ekonomiska följder kommer att innebära både för samhället och för kulturen i stort.

– Det kommer att vara fattigdom, arbetslöshet och konkurser och i sådana vatten brukar populisterna gå fram, det är skrämmande. Och när vi nu har en bitvis nedmonterad välfärd är det inte ett optimalt läge, jag är rädd för vad det kommer att betyda för kulturen. Det finns mycket att se bistert på, men kreativiteten finns, och vi ska göra vad vi kan.

Även på Västerbottensteatern liksom på Estrad Norr i Jämtland och Härjedalen har medarbetarna börjat producera för en ny digital scen. De fyra skådespelare som skulle ha turnerat, bland annat med den nu framflyttade uppsättningen av Sara Lundbergs "Fågeln i mig flyger vart den vill", har i stället gjort en coronadans på Youtube och ber också publiken att skicka in egna texter.

– Idéerna bygger mycket på de här skådespelarna och deras lust, säger Karl Seldahl, teaterns konstnärlige ledare, som är diabetiker och just nu sitter i självvald karantän. Vi ska också ha "Poesi på drift", från lite olika platser.

Västerbottensteatern har lagt ner vårens stora publikdragare, en clownversion av Tjechovs "Tre systrar", i regi av Camilla Persson.

– Vi har ställt in allt, också vår huvudföreställning som just i år är en succé, säger Fransesca Quartey, teaterns vd som numera har dagliga ledningsgruppsmöten och tar beslut både för att undvika smittspridning och lägga om repertoaren. Jag har aldrig varit med om maken när det gäller svåra avvägningar konstant.

Den stora frågan för Estrad Norr är huruvida man ska våga fortgå med sommarens jätteproduktion, "Lapp-Nils", om spelmannen Nils Jonsson från Jämtland, som ska ges i Döda Fallet med 22 personer på scenen.

Västerbottensteatern i sin tur hoppas få spela sin sommaruppsättning, en hiphopinspirerad version av Shakespeares "Romeo och Julia" som ska ha premiär 13 juni – i alla fall som det ser ut nu.

– Det är kulturens roll att lyfta andan. Kulturen har alltid tagit sig uttryck även i svåra tider. Det är viktigt att vi är bärare av den moraliska andan, men samtidigt får vi inte öka risken för smittspridning, säger Fransesca Quartey.

Fakta: Läget på länsteatrarna

Byteatern i Kalmat ställer in alla vårens föreställningar.

Regionteatern Blekinge Kronoberg har ställt in vårens föreställningar.

Regionteater Väst i Uddevalla, som enbart har barn- och ungdomsföreställningar, ger fortfarande föreställningar i egen regi, dock för halverad publik. Många uppdragsgivare, som kommuner och skolor, har dock ställt in.

Smålands Musik och Teater i Jönköping har ställt in ett 50-tal föreställningar under våren, men har ett fåtal kvar. Dessa ges för en glesare publik.

Scenkonst Sörmland har ställt in allt i vår utom konserterna i de egna lokalerna i Eskilstuna.

Teater Halland har ställt in alla föreställningar till påsk, utom "Tårtbagaren" som spelas på skolor.

Västanå teater har ställt in alla föreställningar i mars.

Västmanlands teater har ställt in alla föreställningar i mars.

Örebro länsteater har ställt in alla föreställningar till och med 28 mars.

Dalateatern har ställt in allt till i slutet av april då man ska börja repetera sommarens uppsättning av Talajeh Niasiris "Andra sidan" den första uppsättningen i serien "Stad och land – i Dalarna och världen".

Estrad Norr i Jämtland och Härjedalen börjar med start den 26 mars publicera nyproducerade inslag digitalt: konstkonserter, poesi, sagor, dans med mera utlovas.

Folkteatern i Gävle har skjutit fram en premiär till i höst och ställt in en påbörjad turné fram till 30 april.

Folkteatern i Göteborg har ställt in och flyttat fram, men har också kontaktat dramatiker från hela världen och bett dem reflektera över sakernas tillstånd och skriva dramatik till Folkteaterns digitala scen.

Länsteatern på Gotland återupptar föreställningarna av "Hjälten på den gröna ön" 1 april förutsatt att alla i ensemblen är friska. Max 80 personer i publiken.

Norrbottensteatern: alla föreställningar i teaterhuset är inställda till och med 9 maj.

Norrlandsoperan har ställt in all publik verksamhet till och med 30 april.

Erika Josefsson/TT