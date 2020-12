Folkteatern går in i en ny fas

Fem år rusar förbi. Det var som i går vi satt i ett av Folkteaterns mötesrum och pratade om deras år på teatern som skulle till att börja: Kajsa Isakson, Mattias Brunn och Erik Uddenberg.

De tre nya konstnärliga ledarna.

Hösten 2015 hade jag bara varit kulturredaktör på GD i ett halvår, men före det hade jag följt Folkteatern på nära håll från Arbetarbladets kulturredaktion. På våren 2015 hade Folkteatern bjudit Gävleborna på ett stort teaterspektakel i Gasklockorna med “Faust” i regi av Peter Oskarson. Ett slags mellanspel, tillbaka till rötterna, i glappet mellan Michael Cockes konstnärliga ledning och den nya trio som skulle ta vid.

När jag inför denna artikel letar i arkivet ser jag att den något oväntade idén om att dela den konstnärliga ledningen på tre viljor välkomnades av mig initialt. Om jag får vara så odräglig att citera min egen text: “Efter en rad goda år med konstnärliga och publika framgångar låter det som ett bra recept för att hitta en väg framåt. En vilsen teater behöver måhända en fast hand som leder på rätt spår, men en teater som redan är på rätt spår behöver kreativ energi för att tuffa på.”

Nå, hur blev det då med denna tredelade ledning, fisk eller fågel? När nu Gro Oskarson Kindstrand tar över den konstnärliga ledningen har det blivit dags att summera trions år på teatern.

Att de skulle vara tre var någonting som växte fram organiskt inne på teatern. Det var inte en chef som skulle tänka nytt och visionärt och pressade ner sin idé i organisationen.

De tre förde med sig en varsin skärva till helheten som Folkteatern behövde och saknade bland alla kompetenser som fanns i huset.

Mest särprägel har Mattias Brunns bidrag till helheten haft. Hans hbtq-tematik har genomsyrat allt som han har gjort som konstnärlig ledare. Som bäst har denna tematik fungerat när den har mött den övergripande tematik som Folkteatern har som regionteater i Gävleborg – varför denna pjäs just här och just nu? – och placerat in Mattias Brunns konstnärliga frågor i ett regionalt sammanhang.

Han har gjort det i pjäser som “Landet inuti”, baserad på intervjuer om att leva som hbtq-person på landsbygden. Eller när han i "Rivers of Färila" lyfte fram ett människoöde från Gävleborg, den homosexuella koreografen Per Jonsson, och följde hans liv från bondson i Hälsingland via succén som firad koreograf i Stockholm till det tragiska självmordet.

Mattias Brunns tid på Folkteatern har sammanfallit med att Gävle Pride har vuxit fram. Därmed har det också kunnat finnas ett naturligt samarbete mellan Gävle Pride och Folkteatern. Som nu i somras, när den starka föreställningen “Kurage” om 1980-talets HIV-smitta spelades under en festival som i övrigt var mestadels digital.

Erik Uddenberg, med ett förflutet på Unga Klara, förde med sig in en kompetens riktad mot den yngre publiken. Även om han inte har haft en lika tydlig profil som Mattias Brunn, är mitt intryck att Erik Uddenberg har fungerat som ett bollplank och att hans blick har tillfört perspektiv i många produktioner. Av de föreställningar som jag har sett under dessa fem år som Erik Uddenberg har varit involverad i, är det pjäsen “Utopier” under “Drömmar och demokrati”-festivalen som jag minns bäst. En pjäs där såriga frågor i samtiden neutraliserades genom att arenan för dem var ett konvent för så kallade "furries", människor som klär sig i djurdräkter.

Trion har placerat in Folkteatern i flera av vår tids hetaste frågor. Erik Uddenberg och Kajsa Isakson var involverade i “Framtiden i mig”, där konflikten stad och land fick utrymme i en pjäs om att leva i Gävleborg, också den baserad på intervjuer med länsbor. Hur politik kan bända isär familjer togs upp i “Broderskap”. Och nämnda “Kurage” blev nästan kusligt aktuell detta år när en pjäs om en osynlig smitta som skördar liv hade premiär samtidigt som coronapandemin slog till. Intrycket på publiken blev oavsiktligt starkt när vi placerades ut på stort avstånd från varandra, med spritade händer, och fick betrakta varandra som potentiella smittohärdar, precis som de homosexuella männen på scengolvet.

Av Kajsa Isakson är det “Den sårade divan” som jag kommer att minnas bäst. Hennes Gävleborgs-bidrag där hon lät Gävle-författaren Agnes von Krusenstjerna ta plats på scenen och berätta sin historia jämte Sigrid Hjertén och Nelly Sachs. Det var en riktig teaterkaramell som Isakson och de tre skådespelarna bjöd på. Inte minst Alexandra Zetterberg Ehn stod för ett oförglömligt porträtt av Agnes von Krusenstjerna, en tolkning som scenen inte var stor nog för utan hon fick leta sig ut ända i foajén för ett ångestvrål.

När jag intervjuade Kajsa Isakson ett par år in i perioden av konstnärlig ledning, och frågade hur det gick med det delade ledarskapet, var hon fortfarande lika positiv som under vårt första möte i det där konferensrummet hösten 2015. Men hon lyfte också fram att en heltidstjänst delad på tre var för lite för att kunna ge tillräckligt mycket av all den kraft och engagemang som man vill ge.

En av mina förväntningar har de infriat, utan tvekan – den om att spela mer nyskrivet. Efter att Folkteatern under några år satsat på klassiker som “Faust” och “Körsbärsträdgården” fanns det ett behov av nyskrivna föreställningar som “Kurage” och “Transaktion”.

Ett annat starkt minne från de fem åren var den snöiga vårvinterdag 2018 som jag från tidig morgon till sen kväll stretade runt i motvind i Gävle för att hinna se allt under festivalen “Drömmar och demokrati”.

Folkteatern behöver satsningar som lyfter teatern ur teaterrummet, gör den till ett event, någonting som människor utanför scenkonstbubblan inte kan undgå. “Drömmar och demokrati” var en ansats till någonting sådant, likaså hade även “Mästaren och Margarita” i Axmar bruk sådana vibbar. Ändå har dessa fem år saknat en definierande satsning som “Faust” var.

Nu tar Gro Oskarson Kindstrand över den konstnärliga ledningen under en svår tid för scenkonsten. Att drömma om fyllda Gasklockor, eller andra projekt som tar stor plats utanför teaterrummet, kanske det inte är tid för just nu under pandemin. Men en sådan tid kommer, och den är förhoppningsvis inte allt för avlägsen.

På ett sätt är det ett mardrömsläge att ta över en teater, på ett annat sätt ett drömläge. Vi är svältfödda på scenkonst och det kommer att räcka med att en skådespelare visar sig på scenen för att få stående ovationer.

I morgon: Stor intervju med Folkteaterns nya konstnärliga ledare Gro Oskarson Kindstrand.