Arbetet med att få igång tågtrafiken igen började vid 20.15-tiden på fredagskvällen och ännu saknas det någon prognos för när tågen kan rulla som vanligt igen.

Stationerna som kan påverkas är Borlänge C, Falun C, Hofors, Sandviken, Storvik och Gävle C.

För mer information ombeds resenärer att kontakta sitt tågbolag.