Föreningen utsatt för inbrott – andra gången på någon månad: "Nu håller vi på att göra nya portar till uthuset"

Under natten mot fredag utsattes Årsunda IF för ett fräckt inbrott. En eller flera gärningspersoner klippte upp låset på idrottsplatsens grindar och bröt sig in i ett av föreningens förrådshus.

– Det är inte första gången vi har inbrott här, säger Arne Uppman, materialförvaltare i Årsunda IF.