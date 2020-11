Förklarar märkliga tv-bilderna – därför dök Brynäshjälten upp i Malmötröja: ”En rolig grej”

C More kablade ut klippet på pappfigurerna som Malmösupportrarna kan köpa för att sätta sitt eget ansikte på, som ett sätt att visa stöd under publikrestriktionerna.

På en av dem satt ett bekant ansikte: Tommy Jonssons.

Jonsson som varit verksam i olika tränarroller i Brynäs under nio år, var högst oväntad att se i pappskaran.

"Här ser vi Brynäs gamle guldtränare Tommy Jonsson i en Malmötröja. Och vem har betalat för detta? En arbetskamrat, säger ryktena i Malmö Arena", sa C Mores kommentator i sändningen.

Se klippet här:

Sportbladet har nu bringat klarhet i hur det hela gick till – även om Jonsson själv inte visste mycket.

– Jag vet inte hur de hade grejat till det där, men det var en rolig grej, säger han till Sportbladet.

Han själv hade suttit på en sportbar och inte hört i sändningen att en kollega låg bakom.

– Då har jag definitivt mina misstankar om vem det kan vara, säger han.

Det hela har nämligen varit en följetong på hans jobb.

En kollega, Niclas Fridholm, som håller på Malmö, har haft ett psykkrig mot Tommy Jonsson. Jonsson ska i sin tur ha pyntat hans kontor med Brynäsprylar.

Nu kom hämnden och då hoppas Fridholm att det ska komma en motaktion på nytt.

– Jag hoppas verkligen att den kommer, för jag har redan mothämnden klar… haha. Stämningen är ju inte den roligaste nu i coronatider, så sånt här livar upp lite, säger han till Sportbladet.