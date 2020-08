Förre Brynäsläkaren tar över anrik mottagning i Gävle – satsar på trygg vård: "Här får patienterna träffa samma doktor varje gång"

I en korridor en trappa upp i Läkarhuset på Staketgatan ligger en av Gävles få privatdrivna allmänläkarmottagningar.

Det är en liten men anrik rörelse. Den startades redan på 1960-talet och har under årens lopp drivits av en rad olika läkare. 1991 togs den över av Jan Domert. 1999 gick även hans fru Eva in i verksamheten. De är båda läkare och arbetade under flera år tillsammans på mottagningen. Sedan Jan gick i pension 2013 har Eva Domert drivit verksamheten på egen hand.

Nu är det dags för ägarbyte igen. Henrik Wrethling är mottagningens nye läkare och den här veckan tar han emot sina första patienter.

– Det känns lite pirrigt. Men det ska bli roligt. Jag är lite av en entreprenör och har länge haft tankar på att driva en egen mottagning. Nu får jag chansen och jag känner mig väldigt förväntansfull, säger Henrik Wrethling.

Han är 40 år, bosatt i Bäck i Valbo och specialist i allmänmedicin. Har har jobbat som läkare i olika roller de senaste tio åren. Han har haft en rad uppdrag inom idrotten och varit lagläkare i flera elitlag. 2010-2016 var han lagläkare för Brynäs A-lag.

Den senaste tiden har han varit vårdenhetschef vid Storviks hälsocentral. Där hade han förmodligen jobbat kvar än om han inte en dag i slutet på förra året fått ett oväntat telefonsamtal.

– Det var Eva som ringde och sade att hon skulle gå i pension och föreslog att jag skulle köpa verksamheten. Jag blev väldigt överraskad måste jag säga. Men jag kände att det här var något jag måste hugga på. Chansen kanske aldrig kommer tillbaka.

Eva Domert säger att hon känner stort förtroende för Henrik Wrethling och tror att han kommer att klara uppdraget bra.

– Det är viktigt för mig att jag får en bra efterträdare. Många av mina patienter kommer ju att fortsätta gå här hos honom, säger hon.

Eva Domert har trivts väldigt bra under sina 21 år på mottagningen. Som privatpraktiker har hon kunnat sköta verksamheten på det sätt hon velat utan att någon överordnad lagt sig i. Hon har känt sig uppskattad av patienterna.

– De har fått träffa samma läkare varje gång de kommit hit. De har lärt känna mig och jag har lärt känna dem. Jag har varit en husläkare i ordets rätta bemärkelse, säger hon.

Eva Domert fyller 63 år snart och känner att tiden är mogen att gå i pension. Men att sluta känns ändå lite vemodigt.

– Jag har tagit avsked av mina patienter och det har varit lite separationsångest. Många av dem har ju gått här i alla år.

Henrik Wrethling ska driva verksamheten under namnet Gävle läkarmottagning. Han blir ensam läkare på mottagningen. Till sin hjälp kommer han att ha undersköterskan Cecilia Hemgren.

– Det var väldigt viktigt för mig att hon följde med hit. Vi har jobbat ihop mycket och fungerar bra tillsammans, säger han.

Mottagningen är visserligen privatdriven men finansieras med offentliga medel via ett avtal med Region Gävleborg. Patienterna behöver därför bara betala vanlig patientavgift.

– För patienterna blir det ingen större skillnad. Det blir samma koncept som tidigare, det vill säga en allmänmedicinsk mottagning för i första hand tidsbokade besök. Men vi tar även emot akuta patienter efter förmåga. Vi erbjuder även videomöten med patienter. Jag kommer också att kunna hjälpa till med intyg för exempelvis körkort och sjöfart. Det är något som andra hälsocentraler inte längre har tid med, säger Henrik Wrethling.