Förre målvakten tillbaka i Brynäs – tränade med laget

Felix Sandström kom fram som ett jättelöfte i Brynäs för ett antal år sedan. Han var också med och förde Brynäs till SM-final våren 2017. Bland annat efter den klassiska segern i sjunde och avgörande matchen mot Frölunda i semifinalen.

Senare lämnade dock Felix Gävle för HV71, klubben som besegrade Brynäs i den där finalen.

Numera tillhör han Philadelphia Flyers organisation men har inte fått spela i NHL.

Under hösten har han tränat med de andra proffsen i Gävle innan han för någon månad sedan lånades ut till Västervik i allsvenskan. Där har det blivit fem matcher så här långt.

Men nu är han alltså hemma i Gävle igen och tränar med Brynäs som behöver en målvakt då Viktor Andrén är skadad i ytterligare några veckor.

– Det är inte aktuellt just nu, men det kan bli så med tanke på den situation vi har, men inte just för dagen. Han är med och tränar med oss just nu så får vi se. Det är en kille som bor här i stan och har varit i Västervik en sväng, och med tanke på att vi har Viktor Andrén skadad så kan det bli så att Felix kommer med senare, säger Brynäs tränare Peter Andersson efter träningen.