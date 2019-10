Försäkringskassan dröjer med utbetalningar – mamma Susanne: "Det är en fruktansvärd historia och det har tagit på mitt psyke"

Den som behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan ansöka om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. Susanne Perssons son Linus Östh, 20 år, är diagnostiserad med ADD och ångestrelaterade besvär. Vilket har lett till att han har haft svårigheter att klara av en normal skolgång och behöver därför utöka skoltiden.

– Jag som mamma har kämpat för Linus skolgång genom alla åren. Det har inte varit lätt när han bara varit sporadiskt i skolan på grund av både utanförskap och sin diagnos. Men när han kom till mig i våras och berättade att han faktiskt ville ta tag i skolan blev jag jätteglad, säger Susanne Persson.

Normalt sett tar handläggningen ungefär fyra månader innan man får ett beslut om aktivitetsstödet beviljas eller ej. På Försäkringskassans hemsida informerar man om att ett ärende kan ta längre tid om det saknas nödvändigt underlag, exempelvis läkarutlåtande eller intyg från skolan.

– Jag fyllde i ansökan, samlade in alla papper som efterfrågades från hela hans skolgång och i april skickade jag in alla papper, säger Susanne Persson.

– Jag vet att handläggningstiden är upp till fyra månader och det förstår jag, det är säkerligen många som söker men när det blev juli månad hade jag inte hört något så jag ringde upp.

Till sin förvåning fick Susanne Persson höra att handläggaren hade gått på semester och ärendet hade blivit liggande.

– Man kan fråga sig om det är en tillfällighet, eller är det så här för alla som söker? Alla har väl inte heller semester samtidigt, så varför tas inte ärenden över? Varför tar det så lång tid och varför får man ingen information?

Susanne Persson kontaktade återigen Försäkringskassan efter semestern, men den här gången fick hon veta att det fattades ett papper gällande sonens skolplan till ansökan.

– Handläggaren berättade att hon hade sett skolplanen men att den måste ha försvunnit när ärendet kom fram till beslutsfattaren, och därför hade ärendet studsat tillbaka till handläggaren för att samla in en ny skolplan.

När en ansökan om aktivitetsersättning kommer in till Försäkringskassan hamnar ärendet hos en handläggare som går igenom allt underlag och sedan gör ett förslag till bedömning. Förslaget skickas sedan till en beslutsfattare som tar det slutliga beslutet. Till sist går ärendet åter till handläggaren som sedan ska meddela beslutet till den ansökande.

Sommaren passerade och det var inte förrän i september som Susanne Persson tillslut blev uppringd av handläggaren som meddelade att ärendet hade beviljats.

– Det kändes skönt, men det kom fortfarande inga pengar, vi väntade lite till men inget hände. Jag började återigen ringa men nu svarade ingen. Jag fick uppgifter om att handläggaren hade bytts ut men den nya fick jag inte tag på. Under tre veckors tid ringde jag nästan dagligen.

Den 16 oktober kom den första utbetalningen av aktivitetsersättningen, tre månader efter att höstterminen redan börjat. I samband med första utbetalningen fick Susanne Persson även veta att om sonen ska fortsätta studierna under höstterminen 2020, måste hon skicka in en ny ansökan.

– Det har varit en sådan påfrestningen det här så jag har redan ont i magen över att behöva söka igen.

Susanne Persson tycker att det är förskräckligt att människor med någon form av nedsättning eller handikapp ska behöva bli behandlade på det här sättet.

– Det finns de som inte har någon i sin närhet som kan hjälpa till med sånt här. Vad ska de göra? Det är 2019, det ska inte behöva vara så här svårt att ansöka om bidrag idag. Allt annat går framåt men här går det bara bakåt. Systemet måste göras om, säger Susanne Persson.

Tidningen kontaktar Försäkringskassan för att höra vad som kan ha gått fel gällande Linus Ösths ärende.

– Det är beklagligt att det har tagit så här lång tid för i normalt fall ska det inte ta upp till sex månader innan man får ett svar, säger Andreas Pettersson, områdeschef avdelningen för funktionsnedsättning på försäkringskassan.

Dock är det svårt för Andreas Pettersson att specifikt gå in för att svara på varför ärendet har dragit ut på tiden då han inte haft möjlighet att studera det specifika ärendet.

– Det kan ha skett andra saker som påverkat handläggningstiden men vi har ett internt signalsystem som arbetar för att handläggningarna inte ska dra ut på tiden. Det låter som att systemet kan ha brustit.

Andreas Pettersson berättar även att dokumentet inte ska kunna försvinna mellan de olika handläggningarna.

– Det låter orimligt, alla papper skannas in och sparas i vårt IT-system. Redan här låter det som att det gått snett, men åter, även här vet jag inte vad som hänt eftersom jag inte sett ärendet. säger han.

– Det tillhör inte heller det normala att ärenden ska läggas på hög bara för att någon går på semester. Handläggare ska gå in för varandra, sen kan det såklart vara svårt att få in intyg under sommaren men det ska inte bli liggandes bara för att vi har sommarsemester. Så här funkar inte våra rutiner, det har verkligen blivit en miss, säger Andreas Pettersson.

