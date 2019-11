Först ett hedersuppdrag – sedan tänker Matakutens skapare emigrera: "Jag vill ju inte själv stå i matkön"

Det är tisdag förmiddag. ­Dagen innan delade Matakuten ut 75 papperskassar med livsmedel i Luthergården i Sandviken. Nu väntar veckans första anstormning i Gävle. Personalen har förberett och packat ett femtiotal kassar. När dörren öppnas ringlar kön lång på Södra Stapeltorgsgatan. Det brukar vara mer än hundra personer varje gång. Rekordet är 180.

– Det är som någon sa: tråkigt att ni behövs, men bra att ni finns, säger Lasse Wennman.

I fyra år har Matakuten utgått från lokalen på Söder. Det är en verksamhet som växt. Tyvärr får man faktiskt säga. Men det innebär också att personalstyrkan utökats. Fem anställda plus tre praktikanter hanterar de mellan 600 och 800 kilo livsmedel som kommer in dagligen. Bredvid disken står en plastsäck fylld med bullar och matbröd. Matakuten hämtar upp fem-sex säckar varje dag. Genom lokalen passerade under förra året 200 ton matvaror. Det räckte till 26 000 matkassar.

– Behovet är konstant, det kommer inte att minska. Och det sänder dåliga signaler att människor som ­varit med och byggt upp det här landet inte har pension som räcker utan måste ställa sig i en matkö, säger ­Lasse Wennman.

Tidigare var tre fjärdelar av de hjälpsökande nysvenskar, i dag är fördelningen fifyt–fifty, säger Lasse Wennman. Kunderna kan vara ensamma pensionärer, stora barnfamiljer eller ensamstående mammor.

– Jag står alltid i dörren och hälsar alla välkomna, gärna med en klapp på axeln. Ingen ska behöva skämmas för att man har dåligt ställt, det kan bero på flera orsaker. Vi främjar oss från myndighetstänket. Här är man anonym, men sedd, säger han.

Lasse Wennman är noga med att ­poängtera att Matakuten drivs utan något ekonomiskt stöd från Gävle kommun. I stället är det partnerskap med näringslivet som givit ekonomi till hyra, fordon och löner. Corporate Social Responsibility, CSR, eller på svenska, företags samhällsansvar, är den värdegrund som skapar ömsesidig nytta. Det senaste tillskottet är en mindre kylbil som den nyligen i Gävle etablerade flyttfirman Lika som bär leasar för Matakutens räkning. Ett annat exempel är BillerudKorsnäs som levererar alla papperskassar. ­Näringslivets nyfikenhet är stor.

– Jag blev nyligen inbjuden till ett intimt möte med Microsoft som ville veta mer om vår verksamhet, säger Lasse Wennman.

Konceptet kopieras nu i Sverige. Vingåker och Katrineholm har varit i gång i ett år, Karlshamn har nyligen startat och verksamheter planeras även i Norrköping och Uppsala. Studiebesöken blir också fler, från USA, Sri Lanka, Albanien och Sydafrika. De senare blev starkt påverkade. När inga pengar förekommer – att få gratis och dela ut gratis – neutraliseras korruptionen som annars kan vara en ovälkommen grundbult i många ­länder.

Matakuten samarbetar med alla matkedjor och miljöeffekterna är ­goda, matsvinnet har minskat. Men hur mycket som kasseras i producentledet kan man bara ana. Lasse Wennman visar en stor kladdkaka som var ämnad för en av de nischade kafékedjorna. En liten spricka i ena sidan gjorde den värdelös.

– Från början handlade det bara om att hjälpa människor, nu gör vi också en insats för miljön, säger ­Lasse Wennman.

För honom har det också varit utvecklande. Engagerad i Nordostprojektet började han på egen hand dela ut bröd han fått från butiker till bostadsområdets familjer. Folk grät av tacksamhet och trycket från butikerna ökade.

Över en lunch med Gästrike Återvinnares dåvarande förbundsdirektör Thomas Nylund och marknadschef Johan Englund berättade han om sitt ideella initiativ varpå han omedelbart blev anställd. I dag är ­Johan Englund ordförande i Mat­akuten.

– Jag ansågs 1991 av missbruk vara ett hopplöst fall och kördes ut ur stan, men jag tog tag i mitt liv och har nu både blivit Årets Gävlebo, Svensk Hjälte och fått träffa kungen, säger Lasse Wennman med ett skratt.

Vad ger Matakuten dig personligen?

– Det är en bra fråga. Ett meningsfullt arbete – det är det här jag vill ­göra, jag brinner för att hjälpa andra och jag älskar Gävle. Tillsammans med företagen vill jag sätta stan på kartan.

Kärleken till hemstaden och ett ­erkännande från kommunens sida möts i skön förening över ett erbjudande han inte kunnat säga nej till: att förrätta invigningen av årets Gävle­bock om två veckor. Som en stadens ambassadör ser han det som ett hedersuppdrag.

– Logotyperna på ­våra bilar är företagen jag representerar, det här är ingen ensam mans arbete.

62 år fyllda ser han pensionen närma sig. Då tänker han emigrera och bosätta sig i Sri Lanka. Han har besökt landet sju-åtta gånger och har upparbetade kontakter. Det låter som en fortsättning av Matakuten om än i ett behagligare tempo.

– Jag vet att jag kommer att få en rätt dålig pension, men i Sri Lanka kommer pengarna att räcka. Jag vill ju inte gärna ställa mig själv i kön här utanför …