Först ska han "firas" – sedan ska nye Brynäsbacken stoppa Lasch: "Längtat efter den här matchen"

Alla träningsmatcher är spelade och säsongen kan börja på allvar. Brynäs inleder säsongen precis som den förra slutade med match i Göteborg – mot Frölunda.

Då stod det 14 mars i kalendern och Brynäs säsong var över i och med förlust och missat slutspel.

Jonathan Sigalet och Frölunda spelade vidare i nästan två månader och säkrade SM-guldet 2 maj, i den sjätte SM-finalen mot Djurgården i Globen.

Samma kväll, mitt i guldfirandet, skickade Jonathan Sigalet en bild på sig själv och SM-pokalen till Andreas Dackell med orden "Let´s do it again next year".

Om det blir så återstår förstås att se. Sigalet menar att det finns mycket positivt i Brynäs där den 33-årige kanadensaren får en nyckelroll. Och ett betydligt större ansvar och position än han hade i Frölunda.

– Det är jag förberedd på och jag gillar att spela mycket och få vara del av viktiga moment som power play. I Frölunda fick jag mer spela mot de andra lagens bästa spelare och sådana saker. Det offensiva var mer sekundärt där för mig, förklarar han.

Efter spel i Luleå och sedan Frölunda i tre säsonger ställs han direkt mot sitt förra lag, bara några månader efter guldfirandet på Avenyn.

– Det ska bli kul. Jag hade fina år i Frölunda, många goda minnen och fått fina vänner under åren där.

Men hur känns det att möta dom direkt – i din förra hemmaarena?

– Klart att det blir speciell match, särskilt när en banderollen ska upp med Frölundas guld innan nedsläpp. Men jag har sett fram emot det sedan jag såg spelprogrammet.

Kommer inte kännas konstigt att stå på "fel" blå linje under ceremonin, du hade ändå en stor del i det där guldet?

– Nej, det tycker jag inte. Jag gläds ju fortfarande över det vi gjorde tillsammans och det blir fint för dem och deras fans.

Hur tror du Frölundas fans kommer ta emot dig?

– Jag hoppas dom välkomnar mig, men det är upp till dom. Dom behandlade mig väl när jag spelade där. Men vi har väl en hel del Brynäsfans på plats också, det brukar vara det i Scandinavium.

Jonathan Sigalet är också tydlig med vad som blir den enskilt viktigaste uppgiften för Brynäs.

– Stoppa Ryan Lasch i power play. Han är den skickligaste i fem mot fyra i hela ligan, det är en stor nyckel för oss att stoppa dem där.

Josef Ingman, din backpartner, berömde dig i en intervju för all hjälp han får under matcherna. Vad säger du om det?

– Ja, jag försöker prata med honom hela tiden och göra det enklare för honom på isen, så jag kan vara hans ögon när han har pucken och hjälpa honom göra bra saker.

Se vårt Brynäsmagasin i repris – laguppställning mot Frölunda nedanför tv-spelaren

Fakta/SHL-premiär

Frölunda-Brynäs, lördag 14 sep, 15.15 Scandinavium

Brynäs laguppställning

Målvakter: Joacim Eriksson och Samuel Ersson

Backpar: Josef Ingman, Jonathan Sigalet – Lukas Kilström, Eric Norin – Alexander Lindelöf, Niclas Andersén –Niclas Lundgren.

Kedjor:

Anton Rödin, Greg Scott, Jaedon Descheneau.

Adam Brodecki, Tomi Sallinen, Nicklas Danielsson

Emil Forslund, Linus Ölund, Lukas Zetterberg

Joachim Rohdin, Jacob Blomqvist, Daniel Mannberg.

Extra: Samuel Asklöf

Spelar ej: Johan Alcén (skadad), Samuel Solem (spelar med J20), Marcus Ersson (utanför laget)