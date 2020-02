Första matchen för säsongen – då stod nya Gefle IF upp i en halvlek mot Elitettan-laget: "Positivt överraskad"

Årets första match och att Gefle IF skulle få det relativt jobbigt mot Elitettan-laget Kvarnsveden räknade nog de flesta med på förhand.

Faktum är dock att det nykomponerade division 1-truppen stod upp riktigt bra, åtminstone i en halvlek, då man lyckades stänga ned ett bollförande hemmalag på ett utmärkt sätt.

– Men sen märkte man ju att vi inte riktigt orkade hålla ihop det i andra. Men det var väl inte annat än rättvist heller. De ska ju vinna matchen, säger Lee Winroth, vars relation till just Kvarnsveden är lite speciell, då hon mellan 2015-2017 representerade Borlängeklubben där hon bland annat fick känna på allsvenskt spel.

– Det är alltid lite kul att komma tillbaka hit. Jag bodde ju ändå här i tre år. Så det är speciellt, men kul.

Kvarnsveden fortsatte att ha mycket boll även i den andra halvleken, men fick också klart lättare att ta sig igenom GIF-försvaret ju längre matchen gick.

1–0 kom tidigt i andra, efter en tilltrasslad situation där My Catos halvträff gick i nät via stolpen. Bara fem minuter senare var det dags igen, då Alma Nygren vinklade in bollen från nära håll och med drygt tio minuter kvar satte samma Nygren sitt andra för dagen, då hon rann igenom centralt.

För Gefles del handlade det offensiva spelet främst om omställningar, där man var relativt framgångsrika i första halvlek. Även här mattades man dock rejält i den andra akten, då man ytterst sällan hotade framåt.

– Jag vet inte riktigt vad vi hade för förväntningar när vi kom hit. Det var mer att känna på första nittio för i år. Nya tjejer, nya tränare. Men jag är positivt överraskad. Vi tar med jättemånga positiva bitar från den här matchen. Och nu har vi ändå något att utgå ifrån, så det känns skönt, säger Winroth som var en av GIF-spelarna som spelade alla nittio minuter.

Sedan förra säsongen har Gefle IF slagit ihop damverksamheten med Hille IF och har dessutom värvat spelare från bland annat Uppsala och just Kvarnsveden så mycket är, precis som Winroth är inne på, fortfarande nytt för många i truppen.

– Men det känns som att vi har mer spets nu. Mycket individuellt skickliga spelare. Och det är det som vi behöver för att ta det steg som vi vill göra. Så det känns kul. Nu handlar det bara om att få ihop det.

Matchfakta – träningsmatch

Kvarnsvedens IK–Gefle IF 3–0 (0–0)

Målen: 1–0 (50 ) My Cato, 2–0 (57) Alma Nygren, 3–0 (77) Alma Nygren.