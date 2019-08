Fortsatt skattjakt för Jimmy Nordin trots polisanmälan - hittade mynt utan tillstånd för detektor: "På det här sättet kommer historiska saker fram"

Det var i november 2018 som Jimmy Nordin åtalsanmäldes av länsstyrelsen. Orsaken var att det dröjde 1,5 månad innan han anmälde till länsstyrelsen att han hittat ett silvermynt från 1772 på sin tomt. Dessutom ska han ha använt metalldetektor i sökandet trots att han saknade tillstånd. Det är ett pågående fall där polisen beslagtagit en metalldetektor hemma hos Jimmy Nordin och där han ska höras om händelsen, något Gefle Dagblad (GD) berättat om.

Nu har Jimmy Nordin återigen använt metalldetektor i sitt sökande efter skatter. Trots att han inte haft tillstånd till detta. Det skedde häromdagen i Söderhamn där han på en strand hittade en ettöring från 1719. Jimmy Nordin menar att bestämmelserna om tillstånd är väldigt svåra att följa.

– Om man bestämmer att man ska åka till Söderhamn på onsdagen och åker på torsdagen hinner man inte få tillstånd. En ansökan hos länsstyrelsen kan enligt mina kollegor ta upp till ett år, säger han.

Jimmy Nordin reagerar också på att varje ansökan om att använda metalldetektor kostar 700 kronor. Och att man kan behöva göra ansökningar i flera län inför en resa som inte är helt planerad.

- I Söderhamn hade det kostat oss 1400 kronor eftersom min bror också var med.

När det gäller den åtalsanmälan som gjorts tycker han att länsstyrelsen håller på med en häxjakt mot honom.

– Det är på det här sättet som historiska föremål kan komma fram. Ingen annan skulle betala 700 kronor för att söka i Stålnäs, Söderhamn, Myntet skulle aldrig ha kommit fram och inte heller kastmyntet bakom min parkering. Det skulle ha ruttnat eller oxiderat bort, speciellt koppar oxiderar.

Jimmy Nordin menar att han rensar stränderna från skrot och andra föremål under sitt sökande efter mynt. På varje mynt han hittar går det 15 andra saker av metall, såsom kapsyler och nålar

– Jag sparar allt metallskräp och tänker ha en utställning som visar hur mycket jag hittar på ett år. På ett halvår har jag fått ihop 3000 föremål.

Nordin säger att han ska lämna in det nya myntet till länsstyrelsen. Förra gången tyckte länsstyrelsen att det gick alldeles för lång tid mellan fyndet och inlämningen. Men Jimmy Nordin menar att det enligt kulturmiljölagen framgår att den som hittar ett mynt ska kontakta en myndighet.

– Det gjorde jag redan dag två i och med att jag kontaktade Kungliga myntkabinettet och länsmuseet där jag också säger att jag ska lämna in myntet till länsstyrelsen. Sedan åker jag till USA på tre veckors semester och min far dör. Då är inte min högsta prioritet att jag ska springa till länsstyrelsen och lämna in mynt.

Kort efter att det i november blev känt att Jimmy Nordin riskerar att straffas för sitt letande efter mynt startades en namninsamling för att ändra de regler som gör att han kan bli fälld. i dagsläget har 10 000 personer skrivit på uppropet.

- Det ska lämnas till kulturministern, säger Jimmy Nordin.

Roger Karlsson, antikvarie vid kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Gävleborgs län, känner till Jimmy Nordins nya fynd av mynt. Karlsson säger att han inte vet hur länsstyrelsen ska hantera den uppgiften.

– Det verkar som om han håller på hela tiden. Vi är inte ute och letar efter det, men när det kommer in mediauppgifter så är vi tvungna att ta tag i den på något sätt. Vi måste prat med förundersökningsledare på polisen om det här är ett nytt brott eller om det kan bakas i det gamla, om det ska vara en ny åtalsanmälan eller inte.

När det gäller anmälan att ett fynd har gjorts säger Roger Karlsson att lagen säger att en anmälan snarast ska göras till länsstyrelsen eller polisen.

Jimmy Nordin menar att hans letande gör att historiska saker bevaras, vad säger du om det?

- Det är sant i och för sig. Men det handlar inte om det. Vi har att följa kulturmiljölagen och är satta att ansvara för kulturmiljövården i länet. Om vi inte skulle polisanmäla sådana här saker skulle vi göra tjänstefel. Vi kan tycka vad vi vill om det personligen. Det är inte vi som bestämmer utan lagstiftarna regering och riksdag samt riksantikvarieämbetet som tolkar lagen, säger Roger Karlsson som betonar att man på länsstyrelsen inte har något personligt agg mot Jimmy Nordin.

Den som använder en metalldetektor utan tillstånd kan dömas till fornminnesbrott och få böter eller högst sex månaders fängelse. Peter Helsing, medieåklagare vid åklagarkammaren i Gävle, säger att en person som fälls för den här typen av brott normalt får böter.

- Om det finns flera åtal om samma sak blir bötesbeloppet högre.