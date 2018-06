Efter Kawa Junads krav – Dalkurd slår tillbaka: "Missuppfattat sin roll"

I pressmeddelandet som skickades ut under tisdagen berättar klubben att Kawa Junad krävt stort inflytande i klubben, men att de inte anser det förenligt med klubbens principer.

"Kawa Junad har under en period krävt att Dalkurd FF ska överlämna all beslutanderätt i Dalkurd AB till honom och att han ensamt ska få tillsätta styrelsen i Dalkurd AB. För Dalkurd FF är det självfallet uteslutet." skriver klubben i det pressmeddelande som de publicerat på sin hemsida.

Kawa Junad gick under gårdagen ut via media och meddelade att han inte tänker sponsra Dalkurd mer, så länge som klubbens ordförande är Ramazan Kizil, där Junad säger att han däremot kan tänka sig att gå in som sponsor igen om Kizil lämnar posten som ordförande.

Klubben skriver på sin hemsida att de anser att Junad missuppfattat sin egen roll i klubben.

"Som framgått av Kawa Junads påståenden i media har han missuppfattat sin roll som investerare och minoritetsägare i Dalkurd AB."

Klubben förtydligar också på sin hemsida om vilka som i högst grad styr över Dalkurd.

"Dalkurd FF:s framtid styrs av dess medlemmar. Det är de supportrar och eldsjälar som investerat både tid och pengar som utgör Dalkurd FF:s själ och som genom sitt medlemskap beslutar om Dalkurds framtid."

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.