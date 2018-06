50-talet hade världens bästa SIF: "Fotbollen gav känslan av det lilla extra i Sandviken på den tiden"

TV: Sandvikens IF tar emot Djurgårdens IF i 100-årsmatchen – se matchen här

Efterkrigstidens år byttes mot optimismens tidevarv. 1950-talet var decenniet som präglades av en stark framtidstro där det mesta tycktes möjligt och var en tid av förbättringar och förändringar, upptäckarglädje och äventyrslusta. Sverige hade sluppit andra världskrigets katastrofala ödeläggelser och industrierna blomstrade och generellt fanns det gott om jobb. Om detta kännetecknade Sverige i stort så var det även så med Sandviken och SIF.

Nu började den sportsliga klättringen mot ”Världens bästa SIF”.

Grunden till denna framgångsrika era lades på en mödosam väg där de första åren mellan Division II och Division III svetsade samman ett lag som skulle bli slagkraftigt i Allsvenskan. Där fanns de utsocknes nyförvärven Stig ”Tjofsen” Olsson från Matfors som ersatte Stig Persson i målet och Curt Cahlman, men annars var det idel sandviksgrabbar. En del av dem med en icke oväsentlig allsvensk rutin:

Yngve ”Kaggen” Berglund, ”Stojen” Andersson, Fred Eklöf, Åke Kling och Sven Eriksson hade tillsammans drygt 150 matcher i den högsta serien. Den rutinen skulle komma att behövas, men inte hjälpa. Mer om detta strax.

Fotbollens betydelse i Sandviken under den här tiden kan inte nog understrykas

Vägen tillbaka till Allsvenskan blev minst sagt dramatisk. Division II Nordöstra 1952/53 visade sig bli en rysare av sällan skådat slag där det hela kom att avgöras i sista omgången. SIF och City från Eskilstuna var de som slogs allra intensivast. Först efter signalen gått för full tid i den sista omgången kunde SIF stå som segrare efter att ha besegrat sin gamla kontrahent, Brage, med utklassningssiffrorna 5–0. Det räckte till serieseger på bättre målskillnad!

Fotbollens betydelse i Sandviken under den här tiden kan inte nog understrykas. Det var den som gav känslan av helgens lilla extra och ett sammanhang där man kunde skrika ut sin glädje eller sitt missnöje, engagera sig för sina rödvita men framförallt som en uppskattad flykt från det ofta rutinmässiga arbetet på ”Värke”. Vi bör heller inte glömma bort att Sandvikens IF under många år var den enda norrländska representanten i Allsvenskan – ett faktum som gjorde klubben populär långt upp i landet.

Comebacken till Allsvenskan andades optimism. Laget hade en bra blandning av erfarenhet och ungdomlig entusiasm, det senare representerat av Curt Cahlman, Arne Hodin, Bengt Östblom och Mats Thunell. Den laguppställningen borde borgat för även allsvenska framgångar, men av det blev det lite – bara sju segrar på 22 försök. Visserligen fem oavgjorda matcher också, som gjorde att poängskörden blev 19, precis över nedflyttningsstrecket. Trodde alla. Utom Svenska Fotbollförbundet som än en gång gäckade SIF genom att bestämma att tre lag skulle lämna den högsta serien. Snopet.

Men som sagt, nedflyttningen blev ett faktum. Men så här i efterhand kanske man kan säga att det inte gjorde så mycket. Nu kunde man lägga grunden till ”Världens bästa SIF” och det gjorde man genom att vinna Division II Norrland säsongen 1954/55 med tio poängs marginal före tvåan Lycksele.

Detta visade sig vara ett så kallat Bobby Fischer-drag

Inför ”revanschsäsongen” 54/55 hade Gunnar Janssons dubbla roller, lagledare och tränare, diskuterats. Inte för att Gunnar gjort ett dåligt jobb, utan för att man såg att en renodlad tränare borde kunna förvalta materialet på ett sätt som var omöjligt för den allestädes närvarande Jansson. Valet föll på David ”Dai” Astley, walesaren, som de senaste fyra åren tränat Djurgården och dessförinnan italienska storlag som Inter och Genua.

Detta visade sig vara ett så kallat Bobby Fischer-drag. Astley formade en trupp bestående av beprövade kort och nya talanger till ett lag som nästan slog knock på fotbolls-Sverige. Men när serien startade hösten 1955 saknade man gamla trotjänare som ”Stojen” Andersson, Sven Eriksson och ”Kaggen” Berglund. Åtminstone på papperet.

Ty det visade sig att ersättarna var fullgoda: Sven Bergsten från Degerfors ersatte nyckelspelaren ”Stojen” på ett sätt som ingen trott, Curt Andersson från Gästrike-Hammarby tog Erikssons plats och det lovande nyförvärvet från Ljusne, Lennart Andersson, tog högerytterplatsen. Den andra ytterplatsen blev Hans Nilssons i premiärmatchen mot Degerfors borta, för övrigt den enda poäng som man tog på de tre första omgångarna. Men sedan tog det sig, speciellt i matchen mot topplaget Malmö FF på Jernvallen då nästan 16 000 hjälpte fram laget till en 2–0-seger. Helgen därpå, mot blivande mästarna IFK Norrköping, gick det sämre och inga poäng. Ytterligare ett topplag och regerande mästare var Djurgården som besegrades i Stockholm med 4–1 och Arne Hodin höjdes till skyarna igen.

Men våren präglades av ojämna insatser, dock blev avslutningen mot Degerfors hemma en klang- och jubelföreställning där SIF visade en sällan skådad klass och slog sina bruksbröder med hela 7–0!

Vintern 1956–57 var sträng och fick till följd att flera av de allsvenska matcherna tvingades ställas in i april, och först i tredje omgången blev det premiär när AIK kom på besök till Sandviken – och vilken premiär: 4–0 mot ”kolsäckarna” gav en antydan om att något stort var på gång. Men våren präglades av ojämna insatser, dock blev avslutningen mot Degerfors hemma en klang- och jubelföreställning där SIF visade en sällan skådad klass och slog sina bruksbröder med hela 7–0! Faktum är att utklassningssegern gjorde att SIF tog bronsmedaljerna före AIK tack vare bättre målskillnad.

De som huvudsakligen stod för bronsbravuren var förstaelvan med Stig ”Tjofsen” Olsson, Curt Cahlman, Lennart Norbäck, Sven Bergsten, Åke Kling, Fred Eklöf, Lennart Andersson, Ingemar Clarin, Bengt Sjögren, Arne Hodin och Curt Andersson.

Säsongen 1956/57 började på samma sätt som den senaste – sex vinster på åtta matcher, fyra raka vinster i de inledande matcherna, gjorde att SIF hade kontakt med den direkta toppstriden. Om det inte hade varit några direkta bottennapp – dubbelmötet med IFK Norrköping innebar två förluster och totalt 1–9 i målskillnad (0–4 respektive 1–5). Men det största debaclet var ändå den famösa matchen mot GAIS på Jernvallen i september där SIF inledde lovande, men rasade ihop helt i den andra halvleken då GAIS gjorde fem mål på 15 minuter och slutresultatet blev 1–9! Ett historiskt resultat – aldrig har SIF förlorat så stort på högsta nivå.

1956 var för övrigt året som SIF blev svenska juniormästare genom att besegra Elfsborg i finalen. Grabbarna som stod för bedriften var Bosse Hedberg, Kjell Dahlqvist, Mats Larsson, Reidar Lannemo, Börje Moström, Mats Gustavsson (senare Parling), Hans Sundberg, Sölve Gustavsson, Gert Nyström, Lars Sjöblom och Lars Lövdahl. Nämnas bör att gamle storspelaren ”Stojen” Andersson hade lagledarrollen för det framgångsrika unga gardet.

Vinteruppehållet innebar en del förändringar. Gamla trotjänare som Lennart Norbäck och Åke Kling bestämde sig för att lägga av och in kom Mats Larsson från de egna leden och Ingemar Clarin från Örgryte. Även på ledarsidan blev det förändringar då ”Kaggen” Berglund blev lagledare och Antonio Durán tog hand om tränarssysslan efter Astley som uttryckt sitt missnöje med att bo i lilla Sandviken.

Med dessa förutsättningar och ett delvis yngre lag med en ny anfallskvintett bestående av Bengt Sjögren, Curt Andersson, Lennart Andersson, Arne Hodin och Bengt Östblom hittade man tillbaka till det vinnande spåret.

Redan i den första matchen fick man halv revansch för det förkrossande nederlaget mot GAIS som nu blev oavgjort i Göteborg. Fortsättningen av våren blev makalös med bara en förlust på elva matcher. Hade den vunnits hade det inneburit en tredjeplats, som nu istället blev en mittenplacering – men långt ifrån nedflyttningsspöket.

1957 var det dags för nymodigheter igen från Svenska Fotbollförbundets sida då de bestämt sig för att övergå till att spela vår/höst från och med 1959 och det fick naturliga konsekvenser: ”Maratonallsvenskan”, som den kallades, spelades i 33 omgångar istället för normala 22. Säsongen inleddes i augusti 1957 och avslutades i oktober 1958. Och mitt under 1958 skulle det arrangeras ett VM i Sverige, så även i Sandviken.

I höstsäsongens sista hemmamatch kom IFK Norrköping på besök och intresset var på topp i Sandviken. Inte bara där, utan folk kom från när och fjärran till toppmötet. Sandviken invaderas av 3 500 bilar och uppemot 75 bussar. Om begreppet ”lapp på luckan” någonsin varit befogat så var det då den 27 oktober 1957: 20 088 betalande åskådare hade tagit sig till Jernvallen för det historiska mötet där gästerna inledde bäst och tog ledningen med 2–0, men de landslagsaktuella anfallsstjärnorna Arne Hodin och Lennart Andersson såg till att det till slut blev 2–2. Först reducerade ”Hodde” på straff, sedan väggspelade han med centertanken Andersson och lade läckert in kvitteringsmålet. Det jubel som hördes då hade aldrig någonsin hörts och lär väl knappast göra det inom överskådlig framtid. Tänk dig Jernvallen med drygt 20 000 åskådare . . .

1958 blev ett år att minnas – inte bara för de två VM-matcherna på Jernvallen och en sexveckors (!) sommarturné till Afrika – utan även för de dramatiska, sportsliga svängningarna. Fantastiska matcher blandades med veritabla bottennapp. Höstmatcherna blev lite av en mardröm för alla rödvita hjärtan – först i den sjätte omgången kom den första segern, mot Halmstad, 6–2. Innan dess hade det varit idel förluster och en katastrofal målskillnad på 5–20.

Med blotta förskräckelsen hade man klarat det allsvenska kontraktet. Men visst fanns det orosmoln: lagets fixstjärna ”Hodde” var visserligen lysande emellanåt men hade blivit äldre och passerat 30, trotjänaren och SIF:s ”meste spelare” – Fred Eklöf med 483 A-lagsmatcher – beslutade sig för att lägga av och istället bli lagledare. ”Kaggen” Berglund som haft den rollen var sliten efter mastodontserien och sportsliga berg-och dalbaneturer.

Men en del lokala nyförvärv skulle stärka truppen: ”Lingon” Grönberg kom redan under ”Maratonallsvenskan”, Högbos stjärna Alf Jansson anslöt, liksom skutskärssonen Bengt Jansson som varit i AIK, Sune Åsberg från SAIK, Uno Eriksson från Järbo, den lovande halvbacken Bertil Lundberg från långväga Edsbro och så det tänkta esset: Lasse Eriksson, mer känd som ”Hofors-Lasse”, som naturligtvis togs emot med öppna armar efter en framgångsrik karriär i Degerfors och proffsspel i Frankrike. Men ”Hofors-Lasse” blev aldrig den förstärkning som alla hoppats på, trots mål i debuten. Det blev bara ett mål på 20 matcher under en och en halv säsong.

Nyförvärven var fler än ett halvt lag till antalet men alla skulle inte gå direkt in i startelvan. Lite av ett ”halvt lag” var också det SIF visade upp under våren 1959: en erbarmlig start som minde om året innan, men en stark avslutning gjorde att man kunde vila med en viss trygghet inför kommande höstmatcher.

Det delvis nya laget hittade aldrig riktigt den vinnande rytmen, kanske beroende på en slags arketypisk sanning som säger att ”det tar tid att spela ihop ett lag”. Det skulle visa sig med all önskvärd tydlighet under året där kanonmatcher varvades med rena bottennapp. Ett exempel på det förstnämnda är den berömda vändningen mot Helsingborg som ledde med 4–0 i halvtid. Tre minuter in i den andra halvleken tände Bengt Jansson ett litet, litet hopp genom 1–4, som blev större när han gjorde 2–4 i mitten av den andra halvleken. Ett par minuter senare gjorde Lennart Andersson 3–4 och helt plötsligt var det match! Arne Hodin språngskallade in 4–4 med knappa tio minuter kvar och så då målet som fick Jernvallen att explodera – Bengt Östblom gjorde 5–4 med fyra nervösa minuter kvar!

På minussidan kan nämnas några skräckresultat mot IFK Göteborg och Malmö FF, 0–7 respektive 0–6. När tabellen räknats ihop i oktober hamnade SIF på en sjundeplats med bara tre poäng ned till nedflyttning. Anmärkningsvärd är den usla statistiken över insläppta mål – nästan 2.5 mål per match vittnar om ett vidlyftigt försvarsspel.

1950-talet var på väg mot sitt slut och det kändes som Sandvikens IF:s allsvenska existens äventyrades i takt med det.

FOTNOT: Kapitlet är något nedkortat och mer utförligt i boken.