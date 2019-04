Nya Stenebergs UIF vill ändra ungas attityd: "Först skola – sedan fotboll"

Stenebergs Ungdoms och Idrottsförening ställer i år upp med tre lag i tävlingssammanhang. Ett lag med spelare födda -03 och två lag födda -04. Nästan alla 15- och 16-åringar har utländska rötter och upptagningsområdet är Brynäs.

Seriespelet har börjat för det äldre laget medan de yngre spelar DM-matcher. I inledningen kommer matcherna att spelas på Träffens ip på Sätra, men Stenebergs UIF sneglar förstås på Brynäsvallen. Dit har de dock ännu inte fått tillträde.

– Vi har registrerat Brynäsvallen som vår hemmaarena hos Gestriklands Fotbollförbund, men ännu inte fått klartecken från Gävle kommun. Det finns inga lediga träningstider. Kommunen gör det inte lätt för oss. Brynäsvallen skulle vara perfekt för oss, spelarna bor bara ett stenkast bort och där finns också lokaler för den verksamhet som vi ser som nästan viktigast i vår förening, säger Zack Senghore, en av sex fotbollstränare.

En stark styrelse och ett stort föräldraengagemang är bidragande faktorer för föreningens koncept där skola och utbildning löper jämsides med fotboll och träning.

– Alla kan inte bli fotbollsspelare på hög nivå. Många slutar tidigt och har sedan inget att falla tillbaka på. Det är en attityd vi vill ändra på. För att få spela fotboll hos oss måste man först sköta skolarbetet. Det handlar också om integration, säger Zack Senghore.

Han har haft föreningens utrustning i sin bil hela vintern när spelarna tränat i Sörbyskolans gymnastikhall eller i fotbollstältet på Sörby ip. Ungdomarna har parallellt sålt underkläder, t-shirts och strumpor för varumärket Ravelli och förtjänsten har samlats i spelarnas klubbkassa där pengarna ska användas till gemensamma aktiviteter som bio- eller badhusbesök.

Verksamheten sponsras av Artan Health Care, Lions Club och Hits for you. Stenebergs UIF har också samarbete med idrottsagenturen Easy Go som Zack Senghore är engagerad i. Easy Go är ett skyltfönster för idrottstalanger riktad mot amerikanska universitet som kan erbjuda stipendier för gratis utbildning. Glory Amalaha, fotbollsspelare i Gefle IF, pluggar just nu till läkare i Little Rock i Arkansas tack vare ett sådant stipendium.

– Två spelare varje månad ska lyftas fram och få extra hjälp att klara de inledande prov på engelska som måste göras för att kunna ha en chans att gå vidare. Att utbilda sig är lika viktigt som att utveckla sig som fotbollsspelare, säger Zack Senghore.

I sommar ska Stenebergs UIF arrangera fotbollsskola och målet är att kunna ställa upp även med flicklag nästa säsong.

– Just nu tvingas vi faktiskt tacka nej till att ta emot fler unga som vill spela med oss, säger han.