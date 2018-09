Nu är det klart. Gefle är seriesegrare i U 17 Div 1 södra Norrland i fotboll. Det efter seger mot Sandvikens IF hemma på Gavlevallen med 3–2. I och med resultatet är Gefle på tillräckligt avstånd till Sandvikens IF i tabellen, och kan därför fira seriesegern. Sandvikens IF ligger på andra plats i tabellen.

I och med detta har Gefles hela sex raka segrar.

Söndag 30 september möter Gefle IFK Östersund borta 15.00 och Sandvikens IF möter Sollefteå borta 14.00.