Fotbollsprofilen om Gefle IF:s nya ödesmatch: "Den som sitter lugnast i båten är den som klarar sig bäst"

TV: Här ser ni GIF:s match mot Nyköping

Wall är fotbollstränaren och fotbollsmänniskan som bland annat driver fotbollsajten.se tillsammans med Lars Lagerbäck och Hasse Backe. Han har även har kopplingar till båda GIF och Nyköpinga och kommer att sitta på läktaren under söndagseftermiddagen,

– Jag har aldrig spelat för GIF eller varit tränare där, jag kommer ju från IK Sätra. Men jag har växt upp med Gefle IF och sett massor av matcher, både innan man gick upp i allsvenskan och under den första tiden där.

Han har dock ett sportsligt förflutet i just Nyköping under sina senaste tränarår 2015–17 (han tränade Sandvikens IF 2008–09, som rekordung). Det Nyköping som vaknat till ordentligt och nu hotar GIF underifrån.

Nyköping ligger på 14:e plats, nedflyttningsplats på 21 poäng. Gefle IF hittar vi på tolfte plats, ovanför kvalstrecket på 22 poäng.

Det är alltså en mycket viktig klubb för lagen, men John Wall låter inte känslorna styra när han funderar över läget.

– Det går inte att ha något favoritlag i fotboll. ena dagen står du i en tröja och nästa dag i en annan, säger han diplomatiskt.

Men kommenterar även läget utifrån ett GIF- och Gävleperspektiv – och då med tanke på hotet att åka ur ännu en serie:

– Det finns självklart en möjlighet att hänga kvar, men nu är man i det läget att man spelar sexpoängsmatcher. Det är inte ”do-or-die” just på söndag, men mer den som är lugnast i båten som klarar sig bäst, säger Wall.

Han tycker, i ämnet att jobba långsiktigt och konsekvent, så här om Gefle IF:s säsong.

– Man måste jobba långsiktigt med sin spelidé, med det som ger utfall i matcher och som är viktigt – får man inte något sådant har man inte gjort det.

Har inte GIF jobbat långsiktigt och konsekvent?'

– Tid utan boll. Försvarsspel, anfallsspel. Omställningar...nej.

Wall vet tabelläget, men kommenterar det så här:

– Målkvoten säger mer än själva poängskörden i en tabell. Den är verkligen fakta.

Gefle IF har på 22 matcher gjort 22 mål, släppt in 35 – och har 22 poäng.

– Tittar vi på utfallet av hur ofta man kommer in i motståndarnas box, så är det inte mycket. Det här behöver jag inte ens tycka något om, det här är fakta.

Wall ser dock nödvändigheten med att GIF fixar nytt kontrakt.

– Det är svårt att inte se möjligheterna med klubben. Det finns en stor uppsida. Man har en arena som är brutalt bra för att vara på division ett-nivå. Man har nära till Stockholm, nära till Arlanda – och är en tillräckligt stor stad för att klara ett elitlag.

– Sedan har man möjlighet att göra saker lite annorlunda, utan att ha så hårt tryck på sig utifrån.

Wall har, av förhoppningsfulla supportrar, kopplats ihop med GIF i en framtid.

– Jag är lite inblandad i akademiverksamheten, men något annat har vi inte snackat om.

– Däremot är det så att jag ser mig som fotbollstränare i framtiden, men vet att jag måste göra andra saker på vägen.

Som, lite ytligt utryckt,...att se GIF–Nyköping på Gavlevallen.

– Det blir spännande. Jag går med min fyraåriga grabb, han kan nästan alla namnen på GIF-spelarna.

– Det blir också spännande hur många vi blir där på läktaren, säger Wall – och tänker då på det allmänna publikintresset just nu.

– Kanske vore det bästa att dela ut 2 000-3 000 fribiljetter och se kioskverksamheten som intäkten.