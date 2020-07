Fotbollsspecial när Sportsnackarna får diskutera GIF, SIF och Strömbergsson: "Hur många av oss har inte sagt idiotiska saker..."

Lagen i norrettan har gått på en månads speluppehåll och har genomfört ungefär en tredjedel av säsongen. Bara tre poäng skiljer de två gästrikelagen Sandvikens IF och Gefle IF. Vilket lag tror du hamnar högst i tabellen när säsongen avslutats och varför?

► Magnus Wahlman

Är tämligen säker på att Sandvikens IF blir bäst placerade gästrikelag. Laget är både bredare och spetsigare. Krydda det med ”mästaren” att bygga lag Per Olsson. Superettan väntar, om inte i höst så garanterat nästa säsong.

Det känns som en fräsch, ambitiös och målinriktad förening.

Det är annat än Gefle IF, visserligen en bra inledning på serien och det glädjer mig. Sprang ihop med speakern Niclas Bornegrim för ett par veckor sedan, han hyllade Gefles spelidè. Nye tränaren Micke Bengtsson plussades, det var skönt att höra.

Men så många år av felbeslut, klubbchefer som kommit och gått, tränare som sparkats, tränare som lämnar, ja listan kan göras lång av brister. Det har gjort ont att följa dom senaste årens totala nedrustning av den anrika fina klubben.

KONTINUITET måste tapetseras runt om på hela kansliet.

► Nanna Jansson

Jag tror Gefle IF hamnar högst upp i tabellen om vi sätter dessa två i batalj. Varför? Jag tror det stavas Mikael Bengtsson. Jag skulle sträcka mig och säga att det kan vara den viktigaste signeringen sen Thomas Hedlund satt sin kråka på ett kontrakt för många år sedan hos Gefle. Bengtsson har infört ett annat spelsätt än ”långa bollar på Bengt” Och fått spelarna med sig. Här utvecklas nu individer in i hans tänk och det kommer ge frukt. Om inte denna säsong fullt ut, så om något år kommer GIF klättra mot fotbollens finrum.

► Lena Markström

Här är jag väl lite färgad, hoppas att det är Gefle IF som är det laget när vi summerar serien i höst. Tycker att Gefle spelat rolig fotboll men inte fått den utdelning som de förtjänat. Ser fram emot hösten och lite derbyn.

Sandvikens IF har inlett sin historiska första säsong i elitettan och hittills har det blivit två segrar och fem förluster. Tror du de har vad som krävs för att lyckas hålla sig kvar i serien?

► Magnus Wahlman

Starkt och imponerande att vinna på bortagräs mot Jitex. Direkt nödvändigt att få stopp på raden av förluster efter premiärvinsten uppe i Skellefteå mot Sunnanå. Det blir en tuffresa, orkar laget mentalt finns chansen.

Viktigt för damfotbollen i distriktet att Sandviken lyckas. Där byggs för framtiden, unga spelare i andra klubbar ser att chansen finns att lira på en hög nivå.

Efter många år utan Gästrikland på damfotbollskartan hoppas jag den är tillbaka för att stanna lång tid framöver.

Kunde Strömsbro i allsvenskan, då kan Sandviken i elitettan!

► Nanna Jansson

Jag tror det kommer bli en tuff höst för Sandviken. Man ska komma ihåg att laget fick platsen i elitettan till skänks efter att flertalet klubbar dragit sig ur pga. ekonomiska bekymmer. Där tror jag kostymen blev för stor för rödvästarna på det fotbollsmässiga planet. Jag tycker man ser det på lagets berg och dalbana denna säsong då fantastiska prestationer kan blandas med bottennapp. Man behöver bli mer stabil över tid.

► Lena Markström

Det hoppas jag verkligen. Vi i Gästrikland behöver ha ett elitlag inom damfotbollen så vi får behålla talangerna i distriktet. Steget från div 1 till elitettan är större än man tror, det gäller att växa in i elitkostymen, det kommer att gå bättre ju fler matcher de får spela. Så håll mina vingar, i höst är himlen röd, (på damsidan).

Gävledomaren Martin Strömbergsson blev avstängd efter ett uttalande mot Östersundsmålvakten Aly Keita under en match förra säsongen. Vår krönikör Stisse Åberg tycker att Martin Strömbergssons yrkesförbud enbart är populistisk plakatpolitik samtidigt som han tycker det domaren sa var fel. Vad tycker du i ämnet?

► Magnus Wahlman

Jag känner med Martin – han uttryckte sig på ett felaktigt sätt, han bad direkt om ursäkt till vederbörande. Det hela för fått enorma proportioner.

Hur vida det är populistisk plakatpolitik eller inte vill och kan jag inte uttala mig om i rollen som anställd inom Sveriges Radio.

Den Martin jag känner är i alla fall så långt ifrån ”rasist” man kan komma. Det känns viktigt att få betona här.

► Nanna Jansson

Vi kan väl alla konstatera att det varit en häxjakt utan dess like på Herr Strömbergsson? Jag köper verkligen inte hans uttalande i matchen. Det är lågt även om adrenalinet flödar. Han borde vetat bättre. MEN alla kan göra misstag. När man skummar igenom VEM Martin är med arbetskamrater, domarkollegor, vänner sedan urminnes tider– beskriver samtliga en helt annan person jämte den som gjort detta. ETT uttalande, under match. Hur många av oss i den här panelen har inte sagt idiotiska saker under rafflande matcher. Så ni som dömer Martin. Tänk om. Genast.

► Lena Markström

Tycker ”Stisse” sammanfattar detta bra i sin artikel. Det som sades är inte okej.

