Frågan är: Kommer världens bästa violinist till Gävle?

Är hon världens idag bästa violinist?

Janine Jansen, som kommer till Gävle och spelar Bruchs romantiska och vackra violinkonsert med Gävle Symfoniorkester på fredag är just det, anser många.

Att hon kommer till Gävle nu beror på coronapandemin. Eller snarare, kan vi tacka pandemin för.

Från början var legenden Pinchas Zukerman inbokad tillsammans med sin hustru, cellisten Amanda Forsyth. Pinchas skulle både vara solist och dirigent.

Så ställdes det programmet in och istället blev det klart att chefdirigent Jaime Martín kommer och dirigerar med Janine Jansen som solist. Hon har en fot både i sitt hemland, Holland, och i Sverige tack var sitt äktenskap med Daniel Blendulf, som vi flera gånger fått uppleva i Gävle både som cellist och dirigent.

Janine har en period med många elever just nu, bland dem Johan Dalene, som varit solist i Gävle inte mindre än två gånger den här hösten. Han hyllar Janine, både som violinist och lärare.

Coronapandemin har påverkat kulturlivet över hela världen dramatiskt.

Nu är restriktionerna för antalet personer i publiken lättade. Vid den här konserten är för första gången 300 personer välkomna till Gävle Konserthus. Det har tidigare i höst varit ödsligt med bara 50 personer utspridda i konsertsalen.

Program och konserter har fått ändras över hela världen.

Janine till exempel har både fått ställa in och hoppa in vid konserter sedan i våras. Nu planerar hon för fullt sin egen kammarmusikfestival i Utrecht. Biljetterna till festivalen i slutet av december skulle redan ha börjat säljas men man tvingas avvakta. På sin hemsida på Facebook meddelar Janine att hon fortsätter med förberedelserna och hoppas kunna genomföra festivalen som planerat. Men just nu är inget "normalt" över huvud taget, och det betyder också en stor utmaning.

Janine Jansen började spela fiol som sexåring, ett underbarn, uppvuxen i en familj med idel musiker i Soest i Holland. Man kan lugnt säga att Janine Jansen kommer från en musikalisk familj. Pappan var organist i Utrechts domkyrka och lärare vid stadens konservatorium, mamman är sopran och hennes två bröder är båda musiker, organist respektive cellist.

I alla år under hennes uppväxt träffades familjemedlemmarna varje helg för att spela kammarmusik tillsammans. Redan som barn framträdde Janine som solist flera gånger.

Numera är hon mer selektiv när det gäller framträdanden.

Hon har bland annat studerat för den kände violinisten Philippe Hirschborn och efter hans första möte med sin unga elev ringde han sin bästa vän för att exalterat berätta att som Janine spelade skulle han själv aldrig kunna.

Janine Jansen blev snabbt mycket eftertraktad världen över. Hon hade fått sitt internationella genombrott med Philharmonia Orchestra i London. Kritikerna hyllade den unga violinisten och hon fick direkt ett skivkontrakt med Decca. Hennes inspelning av Vivaldis De fyra årstiderna blev en megahit och den första av en lång rad inspelningar.

Hon reste kors och tvärs och gav långt över hundra konserter årligen. Det ledde till att Janine blev utbränd. Hon tog en time-out och framträdde inte på fyra månader. Hon rörde inte violinen på två månader.

Numera är hon mer selektiv när det gäller framträdanden. Förra säsongen genomförde hon turnéer och konserter med Wienfilharmonikerna under Zubin Mehta, Münchenfilharmonikerna med Valery Gergiev, dessutom konserter med London Symphony Orchestra och New York Philharmonic.

Daniel Blendulf och Janine Jansens träffades hos gemensamma vänner för omkring 15 år sedan när båda bodde i Wien.

De har båda internationella karriärer. För att träffas försöker de resa med varandra när de inte jobbar själva och lägger in heliga, röda veckor, i sina kalendrar. Dessa får ingen röra. De arbetar även tillsammans regelbundet.

För några år sedan var Janine solist i Last night at the Proms i London. Ett program med en miljonpublik över hela världen. Daniel satt i publiken. Det var väldigt speciellt och en fantastisk upplevelse, berättade han under en intervju med mig vid sitt senaste möte med Gävle Symfoniorkester.

De senaste åren har paret hyrt ett hus i Schweiz. De älskar att vistas i de schweiziska alperna. Janine har berättat att de vandrar i bergen och på vintern åker Daniel skidor. Hon älskar att cykla genom de holländska skogarna eller åka båt runt Stockholm.

Kerstin Monk

Fakta: Janine Jansen

Född: 7 januari 1978 i Soest i Holland.

Bakgrund: Började studera violin vid 6 års ålder. Hennes far och båda bröder är också musiker. Hennes mor är sångerska och syster till bassångaren Peter Kooy. Jansen var elev till Coosje Wijzenbeek, Philippe Hirschhorn och Boris Belkin.

Hennes internationella genombrott kom 2002 då hon debuterade med Philharmonia Orchestra i London under ledning av Vladimir Ashkenazy. Var förra säsongen Artist in Residence hos Göteborgs Symfoniker.

Familj: Hon är gift med den svenske dirigenten Daniel Blendulf sedan 2012.

Bor: I Stockholm och Utrecht, hyr även ett hus i Schweiz

Instrument: Spelar sedan nu i höst på Stradivarius 1715 Rode, Duke of Cambridge

Inspelningar: Bland annat Bartóks Violinkonsert nr 1 med Londons symfoniorkester, verk av Beethoven och Britten med Paavo Järvi och kammarmusikverk som Schönbergs Verklärte Nacht.

Priser: Fyra Edison Klassiek, det nederländska statens Vermeerpris och NDR Musikpreis från Nordtyska radion.

Aktuell: Kommer till Gävle Symfoniorkester och spelar Bruchs violinkonsert. Planerar för sin egen kammarmusikfestival i Utrecht 27–30 december.