Från Årsunda till Los Angeles och miljoner i försäljning – Adam, 28, är en av Uppsalas bästa mäklare

Adam Lindh har egentligen semester, men han är ändå inne på kontoret i Uppsala och jobbar några timmar.

– Det blir så i det här jobbet, svårt att stänga av, kommenterar han med ett leende. Men jag ska åka hem till familjen i Sandviken senare i veckan.

Trots att han numera bor och har sitt hem i Uppsala ser Adam fortfarande Årsunda och Sandviken som hemma.

– Det är ett bra ställe att växa upp på. Jag cyklade överallt som barn, det var nära till skog och strand. En lite mindre skola med stark sammanhållning. Ganska idylliskt på något sätt, säger han.

Adam har jobbat som mäklare sedan 2018 och på den tiden har han hunnit få en rad utmärkelser, bland annat "Årets rookie" 2019 av Mäklarhuset i Sverige, "Årets mäklare" 2019 och 2020 på Mäklarhuset i Uppsala, andraplats i "Flest försäljningar", "Flest rekommendationer" och "Högst försäljningsvärde" i Uppsala enligt hittamaklare.se. Det var dock inte alltid självklart för honom att bli mäklare. Civilekonom, naprapat och polis var också yrken han övervägde efter att ha tagit studenten från Göranssonska skolan i Sandviken.

– Jag jobbade ett år på Sandvik för att jag inte visste vad jag ville. Det blev lite resor i Asien, sen bestämde jag och en kompis oss för att åka till USA och plugga där.

Adam hade redan kontakter i USA efter att ha gjort utlandspraktik på Sandvik i South Carolina under gymnasiet. När det var dags att plugga hamnade han dock i Los Angeles, på Santa Monica College. Där läste han blandade kurser i marknadsföring, PR, foto och näringslära.

– LA är nog väldigt mycket så som folk tänker att USA är i allmänhet med klimat, värderingar och så. Men det är ju en väldig skillnad på städer som LA och landsbygden i till exempel South Carolina där majoriteten av befolkningen i landet ändå bor.

I LA fick Adam också chans att ägna sig åt en av sina stora passioner i livet – träning.

– Jag tränade på Gold's Gym. Det är ett ganska känt ställe där folk som Arnold Schwarzenegger har tränat. Jag hade en jättebra coach där, så jag åkte faktiskt tillbaka till USA efter plugget för att bara träna, säger han.

Coachen Adam pratar om heter Will Harris och har tävlat i Mr Olympia – en av de största internationella body building-tävlingarna. Jag frågor om Adam kan förklara skillnaden mellan att träna för body buildning och att träna "vanligt".

– Det är ett helt annat fokus på form och visuellt skapande. Min coach sa faktiskt åt mig att mig att träna mindre till en början! Så då åkte jag till ett annat gym och smygtränade, erkänner han och skrattar.

Det låter ju väldigt glammigt med LA och kändisgym. Var det så?

– Nja, det är en väldigt speciell miljö. Mycket karaktärer och en blandning av folk, allt från body builders till filmstjärnor och Eminem. Men det blir vardag det också, mitt i alla rutiner med träning, plugg, kost och sömn.

Adam berättar också hur träningen har kommit till nytta även i mäklarkarriären.

– Mest mentalt skulle jag säga, i att vara målmedveten och tänka långsiktigt. Man måste veta varför man gör en sak och tro på det, så kommer resultaten att komma tillslut. Jag hade inte varit lika duktig på det jag gör idag om jag inte hade tränat.

I och med hans yrke och tiden i USA försöker jag dra en parallell till tv-programmet Million Dollar Listing och fråga om Adam är nästa Fredrik Eklund, men den jämförelsen flyger inte riktigt.

– Det är så olika att sälja i USA och i Sverige. Att vara mäklare i USA har aldrig varit någon ambition för mig, säger han.

Vad krävs för att bli en duktig mäklare?

– Drivkraft, svarar Adam utan att tveka. Målmedvetenhet och att ha bra kontakt med människor. Det är ofta mycket känslor för kunderna jag möter. Det är en stor affär, och ibland rör det sig dessutom om kanske en skilsmässa, att man får barn eller att någon gått bort, så det behöver man kunna hantera. Men man behöver ge allt – det går inte att göra det här jobbet halvhjärtat.

Att göra kunderna nöjda är det som ger mest tillbaka för Adam. De försäljningar han minns bäst är de där hans personliga service till kunden har gjort skillnad i slutändan. Av alla utmärkelser han fått är det de från kundernas omdömen som betyder mest och det märks när han pratar om det.

– Det är klart att det är kul med utmärkelser, men jag släpper det ganska snabbt. Det blir ett kvitto på att man gör rätt, men för mig är jag ändå tillbaka på noll varje månad och då spelar ingenting man gjort tidigare någon roll.

Det låter som att du har höga krav på dig själv?

– Ja, det har jag. Det kan såklart skapa en viss stress. Jag är dålig på att stanna upp och fira när det går bra, det är bara next, next, next hela tiden. Men det är ju också just det drivet som gör att det går så bra för mig. Det är en balansgång.

I år är första gången sen han började som mäklare som Adam har någon schemalagd semester.

– Jag jobbar sex dagar i veckan med visningar på söndagar och ofta 16 timmar per dag. Häromveckan var jag i Spanien, men då bokade jag in kundmöten från poolen. Men jag har hellre ett jobb jag verkligen brinner för som det här och jobbar så mycket, än gör mina obligatoriska timmar och sen bara går hem, säger han.

När han kommer till familjen i Sandviken ska han försöka ha semester på riktigt.

– Jag försöker åka dit åtminstone nån gång i månaden och ha lite fritid. Så lite ledighet nu, sen i augusti är det maxa igen och sikta på att göra en lika bra andra halva av 2021 som den första!