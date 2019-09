Från "mögelhallen" via uterinken till Monitor ERP arena – här är Samuel Erssons långa resa till SHL-målet

Det börjar med en bild.

Vem skulle du vilja tacka?

– Daniel Bolin för att ha lyft min ishockeykarriär, svarar en 13-årig Samuel Ersson i DT:s enkät på Familj & Vänner–sidan den 9 augusti 2013.

Hur lyfter man någons hockeykarriär när spelaren är 11–12 år?

Genom att väcka tävlingsinstinkten, visar det sig.

Stockholmskillen Daniel Bohlin är 20 år när han 2010 bestämmer sig för att hoppa på Sports Management-programmet på Högskolan Dalarna.

Med sitt stora hockeyintresse söker han sig till stadens lag Falu IF.

Det finns en plats i klubbens 00-lag, där Patric Kjellberg, Lars och Roger Lindgren är ledare.

– Jag visste inte hur mycket tid jag skulle kunna lägga med tanke på studierna, så jag tog en mindre roll.

Året efter söker Bohlin en större roll och får huvudansvaret för klubbens 99:or.

Genom skogen och över gångbron över Lugnetleden är det bara 600 meter från Samuel Erssons föräldrahem på Manhem till Lugnets arenaområde med ishall och Isstadion.

Pappa är gammal hockeymålvakt i Falu IF i dåvarande andradivisionen division 1, men för Samuel är det åtminstone inledningsvis lika mycket bandy.

– Jag hade syskon som spelade både hockey och bandy och vi tillbringade väldigt mycket tid uppe vid ishallen. Det var alltid mycket att hålla på med. Och jag spelade bandy tills jag var 10, minns Ersson.

– Men det var hockeyn jag ville hålla på med. Det visste jag hela tiden. Det är klart att farsan var en inspiration. Sedan tyckte jag att det var coolt med målvakter, med alla skydd. Det var något jag drömde om från tidig ålder. I början vill alla vara målvakt, så då får man dela. Men det var vid 10 jag visste att det var målvakt jag ville bli.

Vid 11 träffar han Daniel Bohlin.

Säsongen 2011/12 kommer att påverka Samuel Ersson mycket.

Och det är inte så lite Daniel Bohlins förtjänst.

Det är Bohlin som sätter upp träningsschemat som premierar dem som vill träna mycket.

– Vi hade alltid fys i anslutning till träning, minns Bohlin.

Priser delas också ut till spelare som visar stor träningsvilja.

Samuel Ersson är en av de främsta.

– Han tryckte på rätt knappar hos mig. Med "Danne" var det tävling. Bland annat var det pris till dem som var mest och körde på allmänhetens åkning och den som var på flest träningar på en säsong. Sådant var skitkul och taggade en. Det fick en att inse det jobb som man måste lägga ner. Det var då jag började lägga ner det lilla extra. Jag tränade när alla andra inte tränade. Det var då det verkligen fick fäste i mig. Jag lärde mig att älska att tävla.

Daniel Bohlin:

– Det är klart att det var olika ambition på spelarna. Samtidigt var det ingen som slapp fysen. Det handlar om att vara konsekvent. Vi ställde ganska höga krav och gjorde så gott vi kunde för att erbjuda spelarna en god träningsmiljö. Sedan var Samuel målvakt och jag var ingen målvaktstränare. Men jag visste att om jag hade jävligt bra träningar som hjälpte hela laget så skulle det bli bra för Samuel också.

Rent sportsligt blir det en bra säsong, som avslutas med en turneringsseger i Tournoi International de Charlemange i Lyon under påsklovet.

På våren skiljs Daniel Bohlins och Samuel Erssons vägar efter bara en säsong när Bohlin befordras till U16-tränare.

Ungefär samtidigt blir situationen med Lugnets ishall akut.

Efter att mögel har upptäckts under läktarna och i curlinghallen har personalen flyttats ut i baracker under säsongen 2010/11. Trots att sanering pågår får dock Falu IF:s lag fortsätta att träna och spela i hallen – med många rapporter om spelare som blir sjuka under 2012 och 2013 – fram till det att den stängs för rivning i november 2014.

Mitt i allt detta ska Samuel Ersson fortsätta sin utveckling.

Säsongen 2014/15 är den viktigaste dittills för spelare födda 1999.

TV-pucken är det stora målet, nålsögat som är viktigt att ta sig igenom, inte minst för att klara nästa: att bli antagen till något av de stora hockeygymnasierna.

När Dalarnas trupp tas ut finns det plats för Samuel Erssons lagkamrater Simon Kjellberg och Oscar Haglund.

Målvaktsplatserna får Tim Nilsson, Mora IK, Anders Nises, Leksands IF, och Charlie Olsson, Leksands IF.

Alla stöter på motgångar förr eller senare och det är ju det man växer av.

– Jag ifrågasatte starkt varför inte Samuel togs ut, minns Daniel Bohlin.

Ersson själv väljer att fortsätta tävla – mot nya motståndare: De som inte tror på honom.

– Jag bestämde mig för att ska jag fortsätta ska jag göra det för att det är roligt.

Men det måste ha känts?

– Det var väldigt jobbigt. Det tror jag att alla som inte får vara med håller med om. Det är många som tror att man inte kan komma någonstans efter det. Men i efterhand är jag glad för jag lärde mig väldigt mycket om mig själv och hur man ska tänka. Alla stöter på motgångar förr eller senare och det är ju det man växer av.

Är det svårare att slå sig in om man representerar en mindre klubb?

– Det är svårt att säga. Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas inte det. Men oftast är det från de större föreningarna som tränarna kommer.

Mögelhallen och TV-pucknobben är potentiellt karriärhotande faktorer.

Då händer något som ger Samuel Ersson en skjuts i rätt riktning.

Han var inte tillräckligt bra för Dalarna, men i grannlandskapet finns en tränare som har ett speciellt öga för målvaktstalang.

När Samuel Ersson söker till hockeygymnasiet får han komma och provträna för Brynäs målvaktstränare Pecka Alcén, som gillar det han ser.

Samuel Ersson antas till hockeygymnasiet i Gävle inför säsongen 2015/16.

– Han hade kollat på mig på någon match också som jag inte visste om. Det var det enda stora hockeygymnasium som ville ha mig. Så det var det eller att stanna i Falun. Valet var ganska enkelt, berättar han.

Det var inte alltid roligt att komma till träningen när det regnade och var en pöl på isen.

Och den där säsongen som börjat så tungt utvecklar sig samtidigt till något alldeles speciellt för Samuel Ersson och ett gäng andra 15-åringar från Falun.

– Vi tränade både i Långshyttan och på uterinken på Lugnet. Det var ganska mycket strul, minns Samuel Ersson.

– Men det gällde att hitta glädjen i det också. Det var inte alltid roligt att komma till träningen när det regnade och var en pöl på isen, men då gäller det att komma ihåg att man håller på med det för att man älskar det.

Vad gjorde det med er som lag?

– Det gjorde att vi kom ihop oss. Vi tyckte att det var jäkligt roligt och det var det vi fokuserade på. Det är en viktig ingrediens, att man hittar bra sammanhållning och glädjen tillsammans.

I slutet av februari 2015 – fem år efter de första rapporterna om mögel – väntar Falu IF fortfarande på en ny hall, men har åtminstone fått ett tälttak över uterinken, nu kallad Halltec arena.

De yttre förutsättningarna hindrar dock inte U16-laget från att nå klubbens största framgång hittills på ungdomssidan.

I kvalet till U16-SM åker laget till Forshaga för att möta Kumla, Forshaga – och storfavoriten Brynäs IF.

Efter 6–2-seger mot Kumla i första matchen väntar Brynäs, som vid seger i praktiken är klart för SM-slutspelet.

Brynäs bombar 52 skott mot Falu IF-målet under matchen – Samuel Ersson släpper bara två förbi sig samtidigt som lagkompisarna gör fyra framåt och skickar FIF till SM-slutspel mot Leksand, Modo och Skellefteå.

Ersson har bevisat för Pecka Alcén att det han såg på den där provträningen fyra månader tidigare inte var någon tillfällighet och för Brynäs organisation att man kan ha råämnet till en ny stormålvakt i klubbens färger till hösten.

"Det är skitkul att ha varit någon del i det och kanske tillfört någon del."

- Daniel Bohlin

I lördags gjorde Samuel Ersson sin SHL-debut från start för Brynäs mot Färjestad i 1–2-förlusten.

Tittar man noga på den där sex år gamla bilden så ser man en FBK-logga på den bakåtvända kepsen.

– Jag vet att vi var på en cup som Färjestad hade. Man fick en sådan keps som matchens lirare, förklarar han.

Har du den kvar?

– Haha. Nej, jag tror jag har slängt den.

I Stockholm sitter Daniel Bohlin, nu i AIK:s ungdomsorganisation, och myser.

– Jag har sett den där bilden i tidningen. Det är jättekul att han sade så förstås. Jag blir jäkligt stolt och är såklart jätteglad för hans skull. Det är mycket hans eget driv som har gjort det. Men det är skitkul ändå att ha varit någon del i det och kanske tillfört någon del. Det är jag jätteglad, stolt och tacksam för.

I matcherna mot Leksand vill jag gärna visa vart jag har tagit mig. Det är en bra känsla att kunna motbevisa andra.

Vi skruvar tillbaka klockan till november 2014.

Hur kom det sig att Samuel Ersson från Falun inte hamnade på Leksands ishockeygymnasium?

– Det var de som ratade mig inför TV-pucken som bestämde där också. De tyckte inte att jag var bra nog.

Känns det här som en revansch på dem?

– Lite så. Kanske inte så mycket på det sättet, men i matcherna mot Leksand vill jag gärna visa vart jag har tagit mig. Det är en bra känsla att kunna motbevisa andra, att man kan lyckas även om de inte tror på en. Det är klart att det känns bra.

Det är nu mer än sex år sedan han lämnade Falun med en kandidatexamen i Sports Management i bagaget. Tisdag den 29 oktober återvänder Daniel Bohlin för att vara huvudtränare under en dag på en tredagars höstlovscamp i Lugnets ishall.

Flera Falu IF-spelare ska få lära sig vikten av att tävla.

Fem dagar senare spelas finalerna i TV-pucken i samma ishall. Men det är en annan historia.