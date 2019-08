Från San Francisco till LA – Jimmy cyklar för cancerforskning med Fireflies West: "Det känns jättespännande"

"For those who suffer we ride!" står det på City Of Hopes hemsida, fonden som samlar in pengar till forskning för sjukdomen leukemi. Fireflies West är den engagerade grupp individer som cyklar i välgörande syfte, och efter flera år av att ha ansökt fick Gävlebon Jimmy Segersten till slut en plats i gänget. I oktober cyklar han från San Francisco till Los Angeles, i hopp om att samla in mer pengar till forskningen.