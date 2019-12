Fredrik Brounéus från Gävle tar med ungdomarna till vilda västern

Som barn upptäckte jag och en kamrat Kjell E Genbergs Ben Hogan-böcker inlästa som ljudböcker. Kiosklitteratur om en man från Delsbo som flyr lagen i hemlandet och blir cowboyen Ben Hogan i den amerikanska västern. Vi lyssnade på dessa böcker om och om igen medan vi byggde nybyggarstäder med salooner i lego.

Troligtvis hade vi också slukat ”Balladen om Solomons krök” av Fredrik Brounéus, bosatt i Gävle och författare till en rad romaner som exempelvis ”The Prince of soul and the lighthouse”. ”Balladen om Solomons krök” är också mer anpassad för legobyggande pojkar, till skillnad från Ben Hogan-böckerna med brutala mördare och fallna kvinnor.

Fredrik Brounéus har skrivit en riktigt märklig roman som är svår att kategorisera. Den är liksom sprungen ur den legolåda som jag nämner inledningsvis, en pojkrumsfantasi förvaltad av en vuxen man.

Hoppas att ett besök på Stadsbibliotekets Blå scen redan är inplanerat så att fler Gävlebor får chans att upptäcka Fredrik Brounéus.

Livet har sin gilla gång i nybyggarstaden Solomons krök, men så en dag exploderar allt och innan dagen är slut ska två människor ha berövats livet och en liten flicka ha försvunnit.

Allt börjar med att en mystisk luftballong siktas utanför Solomons krök och en mystisk person söker upp stadens bordell. Är det frågan om ett svartsjukedrama, eller vad är det som sätter igång den våldsspiral som kommer att beröva ännu fler människor livet?

Fredrik Brounéus befolkar sin stad med fantasieggande karaktärer, som den poesiskrivande sheriffen Chester Sedan och den rådiga bibliotekarien Gabriella Wagner. Miljön är inte den riktiga amerikanska västern, utan ett slags sällsamt försvenskad version av västernmyten.

Den centrala konflikten i många västernberättelser är mellan kolonisatörer och urinvånare, och även om det är en svenskversion av västern som romanen skildrar, finns ändå denna konflikt i centrum. Inte bara att se människan under hudfärgen, förresten. Att se människan under över huvud taget, det kan handla om förklädnader eller yttre hårda skal. Att inte döma efter ytan.

När jag skriver att denna roman är mer ungdomsanpassad än vad Ben Hogan-böckerna var är det en sanning med modifikation. Även den värld som Fredrik Brounéus skriver fram är brutal och ungdomar som ska läsa den bör nog inte vara allt för unga.

Största behållningen med denna skröna med drag av steampunk är just den förmåga som jag nämnde ovan att behålla den barnsliga fantasin och förvalta denna med den vuxna författarens alla verktyg.

